Россия не настроена на завершение войны, переговоры не дают результата, - Волкер
В настоящее время Россия не демонстрирует реальной готовности к миру, а сам переговорный процесс не приносит ощутимых практических результатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.
"Мирные переговоры до сих пор на самом деле были скорее фикцией. Россия не была серьезно настроена на завершение войны. Она просто использовала переговоры как инструмент, чтобы отвлекать внимание, подбрасывая администрации Трампа идеи о бизнес-сделках, и в то же время продолжать войну. Так что это — "спектакль" с российской стороны", — подчеркнул Волкер.
Однако он подчеркнул, что Украина осознает ограниченную эффективность таких переговоров, но вынуждена участвовать в них, чтобы избежать обвинений в нежелании мира.
По его словам, украинская сторона демонстрирует готовность к диалогу, участвует во встречах и рассматривает различные предложения, даже если они невыгодны, пытаясь адаптировать их к приемлемому формату.
"Но я не вижу никаких перспектив, что переговоры действительно дадут результат. Думаю, изменения произойдут только тогда, когда Путин почувствует, что его финансы и военные возможности настолько истощены, что он не сможет продолжать войну. Вот тогда что-то может измениться. Но это точно не будет следствием этих переговоров.
Вероятно, полноценного мирного соглашения вообще не будет. Скорее всего, мы увидим фактическое прекращение огня или постепенное затихание боевых действий. И это в значительной степени будет происходить непосредственно между россиянами и украинцами, даже без внешнего посредничества", — отметил Волкер.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
ЧОГО ЇМ НЕ ВИСТОЧАЛО ? УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І ДОМБАСУ ?
їм вічно не вистачає "двіжухи" - когось мучити й вбивати.
таке кляте ординське народонасєлєніє
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
БОГДАН КРОТЕВИЧ Військовослужбовець ЗСУ, ексначальник штабу бригади "Азов"
"хорошо никогда не жили, так неча й начинать"
у кацапів з Батия й не виходило
- знищення українського етносу
- відволікання рузкіх від найбільшого розкрадання в історії людства - десь більше 6-8 трлн дол по кишеням
Якщо РФ зупиниться жодна з цілей не буде досягнута а можливо і замаячить 1917
Тобто ви зрозуміли? До вторгнення в Росії не палали НПЗ, не гинули люди у промислових масштабах. Не випадали дощі з нафти. Але було - гірше.
Чому? Бо в дєда не було двіжухи.
Хтось всерйоз вважає що от з ЦИМ буде можливо домовитися про мир?
Повторю знову. Зупинити війну по наявній лінії фронту пуйло погодиться лише у разі повного обвалу економіки РФ, або в разі переможного масштабного контрнаступу ЗСУ. Одне може бути наслідком другого, до речі.
Але в такому разі зупинятися не погодимося ми.