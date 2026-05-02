Россия не настроена на завершение войны, переговоры не дают результата, - Волкер

В настоящее время Россия не демонстрирует реальной готовности к миру, а сам переговорный процесс не приносит ощутимых практических результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мирные переговоры до сих пор на самом деле были скорее фикцией. Россия не была серьезно настроена на завершение войны. Она просто использовала переговоры как инструмент, чтобы отвлекать внимание, подбрасывая администрации Трампа идеи о бизнес-сделках, и в то же время продолжать войну. Так что это — "спектакль" с российской стороны", — подчеркнул Волкер.

Однако он подчеркнул, что Украина осознает ограниченную эффективность таких переговоров, но вынуждена участвовать в них, чтобы избежать обвинений в нежелании мира.

По его словам, украинская сторона демонстрирует готовность к диалогу, участвует во встречах и рассматривает различные предложения, даже если они невыгодны, пытаясь адаптировать их к приемлемому формату.

"Но я не вижу никаких перспектив, что переговоры действительно дадут результат. Думаю, изменения произойдут только тогда, когда Путин почувствует, что его финансы и военные возможности настолько истощены, что он не сможет продолжать войну. Вот тогда что-то может измениться. Но это точно не будет следствием этих переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа готовится к затяжной войне в Украине, — NYT

Вероятно, полноценного мирного соглашения вообще не будет. Скорее всего, мы увидим фактическое прекращение огня или постепенное затихание боевых действий. И это в значительной степени будет происходить непосредственно между россиянами и украинцами, даже без внешнего посредничества", — отметил Волкер.

Что предшествовало?

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.

Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к новым мирным переговорам с РФ и в Азербайджане, - Зеленский