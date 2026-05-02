РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6559 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 481 15

Россия не настроена на завершение войны, переговоры не дают результата, - Волкер

РФ не стремится к миру: переговоры не дают результата

В настоящее время Россия не демонстрирует реальной готовности к миру, а сам переговорный процесс не приносит ощутимых практических результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мирные переговоры до сих пор на самом деле были скорее фикцией. Россия не была серьезно настроена на завершение войны. Она просто использовала переговоры как инструмент, чтобы отвлекать внимание, подбрасывая администрации Трампа идеи о бизнес-сделках, и в то же время продолжать войну. Так что это — "спектакль" с российской стороны", — подчеркнул Волкер.

Однако он подчеркнул, что Украина осознает ограниченную эффективность таких переговоров, но вынуждена участвовать в них, чтобы избежать обвинений в нежелании мира.

По его словам, украинская сторона демонстрирует готовность к диалогу, участвует во встречах и рассматривает различные предложения, даже если они невыгодны, пытаясь адаптировать их к приемлемому формату.

"Но я не вижу никаких перспектив, что переговоры действительно дадут результат. Думаю, изменения произойдут только тогда, когда Путин почувствует, что его финансы и военные возможности настолько истощены, что он не сможет продолжать войну. Вот тогда что-то может измениться. Но это точно не будет следствием этих переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа готовится к затяжной войне в Украине, — NYT

Вероятно, полноценного мирного соглашения вообще не будет. Скорее всего, мы увидим фактическое прекращение огня или постепенное затихание боевых действий. И это в значительной степени будет происходить непосредственно между россиянами и украинцами, даже без внешнего посредничества", — отметил Волкер.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к новым мирным переговорам с РФ и в Азербайджане, - Зеленский

Автор: 

Волкер Курт (627) переговоры с Россией (1452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Маленьке курортне місце Туапсе- море пальми курортники
ЧОГО ЇМ НЕ ВИСТОЧАЛО ? УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І ДОМБАСУ ?
показать весь комментарий
02.05.2026 11:38 Ответить
+5
Те, що РФ називає "мирним процесом", - насправді окрема спецоперація проти Заходу...
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.

БОГДАН КРОТЕВИЧ Військовослужбовець ЗСУ, ексначальник штабу бригади "Азов"
показать весь комментарий
02.05.2026 11:39 Ответить
+1
Як там звучить той анекдот про індіанця і четверту стінку в'язниці?
показать весь комментарий
02.05.2026 11:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.05.2026 11:36 Ответить
Маленьке курортне місце Туапсе- море пальми курортники
ЧОГО ЇМ НЕ ВИСТОЧАЛО ? УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І ДОМБАСУ ?
показать весь комментарий
02.05.2026 11:38 Ответить
їм не вистачало "двіжухи".
їм вічно не вистачає "двіжухи" - когось мучити й вбивати.
таке кляте ординське народонасєлєніє

.
показать весь комментарий
02.05.2026 11:47 Ответить
А потім всю цю "двіжуху" відображати у творах вєлікай срюскай літєратури дастаєвскаго, талстова і пушкіна - тобто смакувати знущання аб'юзерів над своїми жертвами. Це у них улюблена тема в літературі!
показать весь комментарий
02.05.2026 14:12 Ответить
Як там звучить той анекдот про індіанця і четверту стінку в'язниці?
показать весь комментарий
02.05.2026 11:38 Ответить
Те, що РФ називає "мирним процесом", - насправді окрема спецоперація проти Заходу...
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.

БОГДАН КРОТЕВИЧ Військовослужбовець ЗСУ, ексначальник штабу бригади "Азов"
показать весь комментарий
02.05.2026 11:39 Ответить
Це просто неймовірно. Ніколи не очікував такого від росіян. Вони що не розуміють що вони знищують своє майбутнє. Проти них введуть санкції.
показать весь комментарий
02.05.2026 11:40 Ответить
у "росіян" кацапів не має майбутнього, то й думати не має над чим:

"хорошо никогда не жили, так неча й начинать"

.
показать весь комментарий
02.05.2026 11:50 Ответить
Та вони нормальні люди. Їх просто дурять. Потрібно показувати їм правду і вони зміняться. Я в них вірю, як повірили німцям у 1945.
показать весь комментарий
02.05.2026 11:54 Ответить
на німців у 30-х найшло, а
у кацапів з Батия й не виходило

.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:00 Ответить
Міноборони росії оцінило збитки від операції «Павутина» у 2 млрд рублів.
показать весь комментарий
02.05.2026 11:55 Ответить
Ціль війни

- знищення українського етносу
- відволікання рузкіх від найбільшого розкрадання в історії людства - десь більше 6-8 трлн дол по кишеням

Якщо РФ зупиниться жодна з цілей не буде досягнута а можливо і замаячить 1917
показать весь комментарий
02.05.2026 12:11 Ответить
Хорошо, какой дальше ход Украины? Признать, что США кинуло, денонсировать все глупые договоренности по недрам и сельхоз земле и упасть в руки победителю? Итоги, Си и Пу будут смеяться за своими узкими глазками, инвестиции потихоньку будут перетекать, к "победителям", а Старый Свет окончит как римская Империя?
показать весь комментарий
02.05.2026 12:57 Ответить
https://t.me/dragonspech/9912 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
https://scontent.fiev25-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/687039802_122231861174295573_7070648183687327246_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=e06c5d&_nc_ohc=mwL29bWzawoQ7kNvwGOPoZK&_nc_oc=AdrpRbPgh3FIYIeIInHeBbNZ6H8p9vbWEfV8J1XRUfyDn-u7IQo4Jp18MvhomkDl6-8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fiev25-2.fna&_nc_gid=AvzoN_yeFa0VkXzxrnWvqg&_nc_ss=78289&oh=00_Af4isiO16ACf9MkhSzztLWAxpYkUaBatlZp2Uzjlltj2bw&oe=69FB97C8 https://scontent.fiev25-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/687039802_122231861174295573_7070648183687327246_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=e06c5d&_nc_ohc=mwL29bWzawoQ7kNvwGOPoZK&_nc_oc=AdrpRbPgh3FIYIeIInHeBbNZ6H8p9vbWEfV8J1XRUfyDn-u7IQo4Jp18MvhomkDl6-8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fiev25-2.fna&_nc_gid=AvzoN_yeFa0VkXzxrnWvqg&_nc_ss=78289&oh=00_Af4isiO16ACf9MkhSzztLWAxpYkUaBatlZp2Uzjlltj2bw&oe=69FB97C8 https://scontent.fiev25-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/687039802_122231861174295573_7070648183687327246_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=e06c5d&_nc_ohc=mwL29bWzawoQ7kNvwGOPoZK&_nc_oc=AdrpRbPgh3FIYIeIInHeBbNZ6H8p9vbWEfV8J1XRUfyDn-u7IQo4Jp18MvhomkDl6-8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fiev25-2.fna&_nc_gid=AvzoN_yeFa0VkXzxrnWvqg&_nc_ss=78289&oh=00_Af4isiO16ACf9MkhSzztLWAxpYkUaBatlZp2Uzjlltj2bw&oe=69FB97C8
Тобто ви зрозуміли? До вторгнення в Росії не палали НПЗ, не гинули люди у промислових масштабах. Не випадали дощі з нафти. Але було - гірше.
Чому? Бо в дєда не було двіжухи.
Хтось всерйоз вважає що от з ЦИМ буде можливо домовитися про мир?
Повторю знову. Зупинити війну по наявній лінії фронту пуйло погодиться лише у разі повного обвалу економіки РФ, або в разі переможного масштабного контрнаступу ЗСУ. Одне може бути наслідком другого, до речі.
Але в такому разі зупинятися не погодимося ми.
показать весь комментарий
02.05.2026 13:03 Ответить
Нарешті американці це зрозуміли?
показать весь комментарий
02.05.2026 16:48 Ответить
 
 