Украина готова к новым мирным переговорам с РФ и в Азербайджане, - Зеленский

Украина поддерживает трехсторонний формат переговоров и готова провести новый раунд при посредничестве партнеров на территории Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этомВладимир Зеленский заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства отметил, что во время встречи с Алиевым речь шла также о мирных усилиях по завершению войны в Украине.

"Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Мы высоко ценим роль наших партнеров в посредничестве в этом процессе. Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам", - сказал глава государства.

Он добавил, что переговоры в таком формате уже состоялись в Турции и Швейцарии.

"Мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", – добавил Зеленский.

Переговоры между сторонами

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.

Накануне Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

