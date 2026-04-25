Украина готова к новым мирным переговорам с РФ и в Азербайджане, - Зеленский

Украина поддерживает трехсторонний формат переговоров и готова провести новый раунд при посредничестве партнеров на территории Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этомВладимир Зеленский заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства отметил, что во время встречи с Алиевым речь шла также о мирных усилиях по завершению войны в Украине.

"Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Мы высоко ценим роль наших партнеров в посредничестве в этом процессе. Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам", - сказал глава государства.

Он добавил, что переговоры в таком формате уже состоялись в Турции и Швейцарии.

"Мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", – добавил Зеленский.

Переговоры между сторонами

  • Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.
  • Накануне

    Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Азербайджан для переговоров с Алиевым

оман запропонуй місце прикормлене....
25.04.2026 13:27 Ответить
"зелений".як вуж на сковорідці.То Стамбул,то Арабські,то Швейцарія.то Баку,ПЕРЕГОВОРИ БЕЗ ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЦЕ УЗАКОНЕННЯ ОКУПАЦІЇ
25.04.2026 13:31 Ответить
ППО ракет нема, людей ТЦК наловити не може 70% з тих кого зловили утікають в СЗЧ, зброї щоб боротись з носіями кабів нема... Зеленський і Буданов як вуж на сковорідці))), прекрасно знають реальний стан речей... тому вони готові до переговорів бо невдовзі прийдеться оголошувати про фортецю Запоріжжя і Дніпро...
25.04.2026 16:02 Ответить
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
25.04.2026 16:06 Ответить
Треба домовленності Оману втілити в життя !
25.04.2026 13:32 Ответить
ІДНХЙ з України, чмо зелене! Окупант.
25.04.2026 13:52 Ответить
🤡 Чорт стамбульскооманський !!!...Згинь, нечиста зелень !!! ...
25.04.2026 13:53 Ответить
Україна готова, та він сам не готовий.
А що йому і їм з його оточення,якщо батьки одного в Ізраїлі,другого в США,третього і четвертого -в Росії,а самі в бункері сидять.
25.04.2026 14:00 Ответить
Може краще в Зімбабве чи на Папуа Нова Гвінея ... "хоть поржем", чи не так , суїцідники73% ?
25.04.2026 14:04 Ответить
Ну хто так біцепси показує...треба так!
25.04.2026 14:05 Ответить
Він скоро табличку носити буде- "Підпишу капітуляцію в любій точці Світу. Головне, щоб з Пуйлом особисто поручкатись на камери."
25.04.2026 14:12 Ответить
Україна готова до нових мирних перемовин із РФ ... і на території Азербайджану.

А як туда долетіти? Напевно через дружню Чечню/ Іран/ Грузію?
25.04.2026 14:33 Ответить
Ця "жертва антисимітизму" продовжує кататися світом. А по Україні в цей час знову масовано лупашать москальські ракети та дрони..
25.04.2026 14:34 Ответить
Зараз тут напишуть, що коли тут напишуть про необхідність миру замість вічної війни, то це іпсо.
25.04.2026 15:10 Ответить
зелене падло чудово знає що у москалоти зараз з Азербайджаном погані стосунки, тому воно тупо їздить по мозгам лохторату імітуючи бурхливу діяльність
25.04.2026 15:11 Ответить
Вже все сказано пересказано...нах зустрічатися
25.04.2026 15:34 Ответить
Іран теж буде дуже радий "зустріти" представників США безпосередній близькості...
25.04.2026 15:46 Ответить
 
 