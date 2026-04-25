Украина готова к новым мирным переговорам с РФ и в Азербайджане, - Зеленский
Украина поддерживает трехсторонний формат переговоров и готова провести новый раунд при посредничестве партнеров на территории Азербайджана.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этомВладимир Зеленский заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава государства отметил, что во время встречи с Алиевым речь шла также о мирных усилиях по завершению войны в Украине.
"Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Мы высоко ценим роль наших партнеров в посредничестве в этом процессе. Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам", - сказал глава государства.
Он добавил, что переговоры в таком формате уже состоялись в Турции и Швейцарии.
"Мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", – добавил Зеленский.
Переговоры между сторонами
- Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.
- Накануне
Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
А що йому і їм з його оточення,якщо батьки одного в Ізраїлі,другого в США,третього і четвертого -в Росії,а самі в бункері сидять.
А як туда долетіти? Напевно через дружню Чечню/ Іран/ Грузію?