Зеленский прибыл в Азербайджан для переговоров с Алиевым
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Азербайджане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
По его словам, президент направляется на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После переговоров ожидаются официальные заявления обоих лидеров.
Перед встречей Зеленский уже заслушал доклад украинских военных, которые делятся опытом в сфере противовоздушной обороны и защиты неба.
Вероятно, стороны также обсудят вопросы безопасности, двустороннее сотрудничество и региональные вызовы.
Предыдущие международные контакты
Накануне глава государства находился на Кипре, где принял участие в неформальном саммите лидеров Европейского Союза.
Ожидается, что детали переговоров в Баку будут обнародованы после завершения встречи.
