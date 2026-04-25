Зеленский прибыл в Азербайджан для переговоров с Алиевым

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, президент направляется на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После переговоров ожидаются официальные заявления обоих лидеров.

Перед встречей Зеленский уже заслушал доклад украинских военных, которые делятся опытом в сфере противовоздушной обороны и защиты неба.

Вероятно, стороны также обсудят вопросы безопасности, двустороннее сотрудничество и региональные вызовы.

Предыдущие международные контакты

Накануне глава государства находился на Кипре, где принял участие в неформальном саммите лидеров Европейского Союза.

Ожидается, что детали переговоров в Баку будут обнародованы после завершения встречи.

