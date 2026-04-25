Новости Визит Зеленського в Азербайджан
Зеленский прибыл в Азербайджан для переговоров с Алиевым

Визит Зеленского в Азербайджан: переговоры о безопасности и сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, президент направляется на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После переговоров ожидаются официальные заявления обоих лидеров.

Перед встречей Зеленский уже заслушал доклад украинских военных, которые делятся опытом в сфере противовоздушной обороны и защиты неба.

Вероятно, стороны также обсудят вопросы безопасности, двустороннее сотрудничество и региональные вызовы.

Предыдущие международные контакты

Накануне глава государства находился на Кипре, где принял участие в неформальном саммите лидеров Европейского Союза.

Ожидается, что детали переговоров в Баку будут обнародованы после завершения встречи.

Топ комментарии
Старі баби кажуть, як наш стендапер на гасторолях, чекай обстрілів.
25.04.2026 11:23 Ответить
Ну так сьогодні вночі вже були.
25.04.2026 11:29 Ответить
але ніколи, обстрілів країни в якій він саме гастролює!
25.04.2026 11:35 Ответить
Нууу, гастролі щедро оплачуються. З б'юджету. Зрозуміло, що обстріли накладаються на гастролі, бо і те, і інше фактично здійснюється безперервно. Особливо останнім часом, відколи на ротаційній основі ці гастролі не може здійснювати Єрмак. На моє переконання, служба аудиту мала б перевірити ефективність гастролей Зєлєнского саме для держави, бо для нього це безумовно суперприбутково.
25.04.2026 11:43 Ответить
Які люди злі ! ВОНО ж , бідолашне , мотається , як ЗЕлена муха , по всьому світу ... ніколи навідатись до папиСаші та мамиРими , дітей своїх мабуть давно не бачило . Кіпр, Саудівська Аравія , Азербайджан ... це ж так виснажує ЦАРЯ , що мабуть скоро буде виглядати як ті воїни з 14 ОМБр ?
25.04.2026 12:20 Ответить
Алієви - шурави?
25.04.2026 11:23 Ответить
Де цього разу сховався твій Уморов? Невже не приїхав?
25.04.2026 11:32 Ответить
Хотілось би, щоб Зеля розповів про "регіональні виклики". Бо читати з суфлера всі вміють.
25.04.2026 11:33 Ответить
Після кожного візиту він мав би робити доповідь у Верховній Раді і відповідати на поставлені запитання, а Верховна Рада мала би примати після того якісь рішення.
25.04.2026 11:36 Ответить
Навіщо, всі радіють коли він їде, дешевше командировку оплатити, чим його діяльність в Україні
25.04.2026 11:45 Ответить
Всі - це 8,2-8,3 мільярда людей.
25.04.2026 12:12 Ответить
Україну атакують.
Мошко на гастролях!🤷‍♂️
Ввечері запише незламний відосик.
25.04.2026 11:43 Ответить
А до Дніпра воно не хоче прибути?
25.04.2026 11:48 Ответить
Не на часi....
25.04.2026 12:12 Ответить
А що робить наше ппо в азербайджані? Коли Дніпро ******** день і ніч?
25.04.2026 12:18 Ответить
Бакинці, ради Аллаха, тільки не допускайте це Зє бігати у ваших фонтанах. У вас в столиці дуже багато красивих фонтанів, а то він в Маріуполі вже побігав - місто зруйноване, а фонтан кацапи демонтували і вивезли в в мордор.
25.04.2026 12:21 Ответить
100% піддержую Вашу пропозицію. куди приїздить зелене чмо то там біда. згадайте собор у Парижі.
25.04.2026 12:27 Ответить
 
 