Украина не отступит от своих территорий. Это наша история и наши ценности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отступит ни с одной из своих территорий, поскольку это будет предательством по отношению к народу.
Об этом он сказал журналистам после саммита ЕС на Кипре, цитирует платформа"United24 Media", передает Цензор.НЕТ.
Украина отвергает уступки территориями
Во время общения с прессой он четко дал понять, что речь идет не только о земле - это жизнь людей, дома и история миллионов семей.
"Мы никогда не говорили об украинских территориях просто как о территориях. Все эти территории - это не только земля, это наша история, это история той или иной семьи. Многие семьи, тысячи семей, миллионы, и их корни там. Это не вопрос территорий. Мы говорим о ценностях, о людях, об их детях, об их домах. Это нечто большее, чем просто территории. Вот почему, когда кто-то говорит, что нужно отступить, попробуйте, пожалуйста, покинуть свой дом", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных договоренностей с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.
- Также президент Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
- В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.
