Украина не отступит от своих территорий. Это наша история и наши ценности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отступит ни с одной из своих территорий, поскольку это будет предательством по отношению к народу.

Об этом он сказал журналистам после саммита ЕС на Кипре, цитирует платформа"United24 Media", передает Цензор.НЕТ.

Украина отвергает уступки территориями

Во время общения с прессой он четко дал понять, что речь идет не только о земле - это жизнь людей, дома и история миллионов семей.

"Мы никогда не говорили об украинских территориях просто как о территориях. Все эти территории - это не только земля, это наша история, это история той или иной семьи. Многие семьи, тысячи семей, миллионы, и их корни там. Это не вопрос территорий. Мы говорим о ценностях, о людях, об их детях, об их домах. Это нечто большее, чем просто территории. Вот почему, когда кто-то говорит, что нужно отступить, попробуйте, пожалуйста, покинуть свой дом", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Ти їх просто здав лицемірна потвора.Морда визиває рвотний рефлекс
25.04.2026 02:00 Ответить
А після 24 лютого 22 року, здача Маріуполя, Каховки, Єнергодару (заєс) , це що було? Лицемірне зелене падло.
25.04.2026 02:14 Ответить
А розкрадання допомоги з Європи? (Двушки на москву, міндичгет, галущенкогейт, яйцегейт) Це ще зрада свого (?) (Україна і українці не твій народ) чи ні?
25.04.2026 02:16 Ответить
Браво, браво, Володимире Олександровичу!

Золоті слова!
25.04.2026 01:58 Ответить
Наша...
25.04.2026 03:30 Ответить
Ось що зробили 90 млрд євро - на радощах у ЦАРЯ знов стався напад поЦріотізьму!
25.04.2026 03:57 Ответить
І передозу..
25.04.2026 04:20 Ответить
Ти ідіот,і я поясню чому.В нас 60% бюджету-зовнішня допомога.Якби не ці гроші,ти б перший скиглив і дер волосся на тупій макітрі,бо не було б пенсій,зарплат і т.д.Я вже мовчу про оборону.Шкода що таким як ти не можна заблокувать карту,за тупість і балабольство.
25.04.2026 07:17 Ответить
Поки таки, як ти, бовдуре73%, не проголосували 21 квітня 2019 року за ПАКЕТ ( Зеленський + біди та нещастя, що БІДОНОСЕЦЬ з собою ніс ), то якось Ненька не потребувала західної допомоги в таких обсягах.

Але кому я все це кажу ... як була в тебе макітра порожньою на початку 2019 року, так і залишилась порожньою!
25.04.2026 08:06 Ответить
І дехто цьому вірить-------------шкільна подружка якось сказала-----за нього не голосувала. Але тепер він став таким патріотом. Коли я почала відповідати-----поклала слухавку.
25.04.2026 08:06 Ответить
25.04.2026 02:00 Ответить
25.04.2026 02:14 Ответить
То була підготовка до травневих шашликів2022!
25.04.2026 04:02 Ответить
А розкрадання допомоги з Європи? (Двушки на москву, міндичгет, галущенкогейт, яйцегейт) Це ще зрада свого (?) (Україна і українці не твій народ) чи ні?
25.04.2026 02:16 Ответить
Його цінності квартал і порошок
25.04.2026 02:18 Ответить
Зелена зграя почуває себе як щурі в індійському храмі Карні Мата. Рай!
25.04.2026 07:15 Ответить
Мається на увазі не відступить з 15% Донбасу, чи передбачається повернення всіх нині окупованих територій? Там теж корені, домівки, люди.
25.04.2026 02:17 Ответить
Мається на увазі:- «я ваш вирок» і з вами назавжди до повного приведення його до виконання.
25.04.2026 08:02 Ответить
А як щодо Маріуполя, Мелітополя, Каховки, Бердянська та інших міст, які ЗЄ просто здав кацапам?

Це не історія, не спадок?

Незламний потужнатор всратий...
25.04.2026 02:21 Ответить
По оману треба було віддати, а ось яким пунктом в омані стоїть Донбас це питання.
25.04.2026 02:45 Ответить
правильно говорит, войовныче
иначе могут передумать давать кредит
25.04.2026 02:24 Ответить
… і не буде чого зклептоманить.
25.04.2026 02:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pG6EsVy_K3Q СІМ РОКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО: хто я? клоун, Єрмак, весна, костюм, челенджі і шашлики
25.04.2026 02:44 Ответить
Країна повністю у форматі зеленої гниди - це позначає - шо крадуть всі шо де тіки може, на все похрін, аби тіки не я на фронт не попав і хрін коли обновлю данні у військоматі - на цих зелеский напускає своїх бандитів у комуфляжу - якось ще треба накрасти поки хтось буде голодним та без зброї тримати фронт, поки тримати у таких умовах.
25.04.2026 04:05 Ответить
Здало території за Оманом і нахабно локшину лохторату вішає, але зебілам заходить
25.04.2026 04:23 Ответить
Потужно щебече за кордону, в теплі і безпеці..., а українці під атакою ракет, КАБів і дронів.
25.04.2026 04:53 Ответить
Вже мабуть навіть ті хто зараз ще лиже йому дупу не вірить в таке совпаденіє...
25.04.2026 06:47 Ответить
Дей був цей чудовий зєлєнскій коли поганий зєлєнскій пропонував сайтісь па сєрєдінє?
25.04.2026 04:56 Ответить
Який войовничий та відважний чотириразовий ухилянт.
25.04.2026 06:00 Ответить
патужньій блокбастер ат саздатєля культовага бестселлєра
"какая разніцца, сайтісь пасірідінє"!
25.04.2026 06:23 Ответить
Ох....дурне віслюччя....ми ж пам'ятаємо шо ти белькотіло в січні 22 року....гнида ти оманська...разом зі своїми холуями.....
25.04.2026 06:44 Ответить
В тебе, сволото немвє цінностей окрім краденого бабла. Манкурт сраний
25.04.2026 07:38 Ответить
Ти дивись ну прямо державником став ,тільки памятаєм як не готував країну до війни коли всі попереджали ,як здавали Південь ,як вороги і невігласи призначались на керівні посади ,я вже гне кажу про корупці.А може пригадати про виступ кварталу в окупованій Горлівці і твої заяви про один народ і один язик.
25.04.2026 07:47 Ответить
Чмо все просрало, а тепер корчить із себе "патріота". Не вийшло здатись і тепер ішак шукає садисфакції. Геть фарисея!
25.04.2026 07:56 Ответить
а закон про антисемітизм під час війни як допомагає, Гнида Оманська ?
25.04.2026 08:06 Ответить
Йому краще вже мовчати.
Навіть дурний коли мовчить, здається мудрим - говорив цар Соломон.
25.04.2026 08:17 Ответить
 
 