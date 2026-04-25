Україна не відступить від своїх територій. Це наша історія та наші цінності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відступить з жодної зі своїх територій, бо це буде зрадою стосовно народу.

Про це він сказав журналістам після саміту ЄС на Кіпрі, цитує платформа "United24 Media", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під час спілкування з пресою він чітко дав зрозуміти, що йдеться не лише про землю — це життя людей, домівки та історія мільйонів родин.

"Ми ніколи не говорили про українські території просто як про території. Усі ці території — це не лише земля, це наша історія, це історія тієї чи іншої родини. Багато сімей, тисячі сімей, мільйони, і їхні корені там. Це не питання територій. Ми говоримо про цінності, про людей, про їхніх дітей, про їхні домівки. Це щось більше, ніж просто території. Ось чому, коли хтось каже, що треба відступити, спробуйте, будь ласка, покинути свій дім", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вихід ЗСУ з Донбасу – стратегічний програш України, - Зеленський

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не може піти на відмову від власних територій у процесі мирних домовленостей із Росією, оскільки такий крок суперечив би нормам національного законодавства, суспільним настроям і фактичному стану справ на тимчасово окупованих землях.

Також президент Зеленський повідомив Reuters, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відкинув відмову від Донбасу для миру з РФ: "Справа не в кілометрах, а в людях"