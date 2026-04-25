Україна не відступить від своїх територій. Це наша історія та наші цінності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відступить з жодної зі своїх територій, бо це буде зрадою стосовно народу.

Про це він сказав журналістам після саміту ЄС на Кіпрі, цитує платформа "United24 Media", передає Цензор.НЕТ.

Україна відкидає поступки територіями

Під час спілкування з пресою він чітко дав зрозуміти, що йдеться не лише про землю — це життя людей, домівки та історія мільйонів родин.

"Ми ніколи не говорили про українські території просто як про території. Усі ці території — це не лише земля, це наша історія, це історія тієї чи іншої родини. Багато сімей, тисячі сімей, мільйони, і їхні корені там. Це не питання територій. Ми говоримо про цінності, про людей, про їхніх дітей, про їхні домівки. Це щось більше, ніж просто території. Ось чому, коли хтось каже, що треба відступити, спробуйте, будь ласка, покинути свій дім", - наголосив Зеленський.

+3
Ти їх просто здав лицемірна потвора.Морда визиває рвотний рефлекс
25.04.2026 02:00 Відповісти
+2
А після 24 лютого 22 року, здача Маріуполя, Каховки, Єнергодару (заєс) , це що було? Лицемірне зелене падло.
25.04.2026 02:14 Відповісти
+2
А як щодо Маріуполя, Мелітополя, Каховки, Бердянська та інших міст, які ЗЄ просто здав кацапам?

Це не історія, не спадок?

Незламний потужнатор всратий...
25.04.2026 02:21 Відповісти
Браво, браво, Володимире Олександровичу!

Золоті слова!
25.04.2026 01:58 Відповісти
А розкрадання допомоги з Європи? (Двушки на москву, міндичгет, галущенкогейт, яйцегейт) Це ще зрада свого (?) (Україна і українці не твій народ) чи ні?
25.04.2026 02:16 Відповісти
Його цінності квартал і порошок
25.04.2026 02:18 Відповісти
Мається на увазі не відступить з 15% Донбасу, чи передбачається повернення всіх нині окупованих територій? Там теж корені, домівки, люди.
25.04.2026 02:17 Відповісти
По оману треба було віддати, а ось яким пунктом в омані стоїть Донбас це питання.
25.04.2026 02:45 Відповісти
правильно говорит, войовныче
иначе могут передумать давать кредит
25.04.2026 02:24 Відповісти
… і не буде чого зклептоманить.
25.04.2026 02:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pG6EsVy_K3Q СІМ РОКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО: хто я? клоун, Єрмак, весна, костюм, челенджі і шашлики
25.04.2026 02:44 Відповісти
 
 