Зеленський прибув до Азербайджану для переговорів з Алієвим

Президент України Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочим візитом в Азербайджані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, президент прямує на зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Після переговорів очікуються офіційні заяви обох лідерів.

Перед зустріччю Зеленський вже заслухав доповідь українських військових, які діляться досвідом у сфері протиповітряної оборони та захисту неба.

Ймовірно, сторони також обговорять безпекові питання, двосторонню співпрацю та регіональні виклики.

Попередні міжнародні контакти

Напередодні глава держави перебував на Кіпрі, де взяв участь у неформальному саміті лідерів Європейського Союзу.

Очікується, що деталі переговорів у Баку будуть оприлюднені після завершення зустрічі.

