Україна готова до нових мирних перемовин із РФ і в Азербайджані, - Зеленський

Україна підтримує тристоронній формат переговорів і готова провести новий раунд за посередництва партнерів і на території Азербайджану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Володимир Зеленський сказав після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі з Алієвим йшлося також при мирні зусилля для завершення війни в Україні.

"Для України дуже важливо, щоби Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну. Ми високо цінуємо роль наших партнерів в медіації цього процесу. Ми поділилися з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх перемовин", – сказав глава держави.

Він додав, що переговори у такому форматі вже відбулися у Туреччині та Швейцарії.

"Ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії", – додав Зеленський.

Переговори між сторонами

  • Останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.
  • Напередодні 

    Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

оман запропонуй місце прикормлене....
25.04.2026 13:27 Відповісти
"зелений".як вуж на сковорідці.То Стамбул,то Арабські,то Швейцарія.то Баку,ПЕРЕГОВОРИ БЕЗ ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЦЕ УЗАКОНЕННЯ ОКУПАЦІЇ
25.04.2026 13:31 Відповісти
🤡 Чорт стамбульскооманський !!!...Згинь, нечиста зелень !!! ...
25.04.2026 13:53 Відповісти
ППО ракет нема, людей ТЦК наловити не може 70% з тих кого зловили утікають в СЗЧ, зброї щоб боротись з носіями кабів нема... Зеленський і Буданов як вуж на сковорідці))), прекрасно знають реальний стан речей... тому вони готові до переговорів бо невдовзі прийдеться оголошувати про фортецю Запоріжжя і Дніпро...
25.04.2026 16:02 Відповісти
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
25.04.2026 16:06 Відповісти
Треба домовленності Оману втілити в життя !
25.04.2026 13:32 Відповісти
ІДНХЙ з України, чмо зелене! Окупант.
25.04.2026 13:52 Відповісти
🤡 Чорт стамбульскооманський !!!...Згинь, нечиста зелень !!! ...
25.04.2026 13:53 Відповісти
Україна готова, та він сам не готовий.
А що йому і їм з його оточення,якщо батьки одного в Ізраїлі,другого в США,третього і четвертого -в Росії,а самі в бункері сидять.
25.04.2026 14:00 Відповісти
Може краще в Зімбабве чи на Папуа Нова Гвінея ... "хоть поржем", чи не так , суїцідники73% ?
25.04.2026 14:04 Відповісти
Ну хто так біцепси показує...треба так!
25.04.2026 14:05 Відповісти
Він скоро табличку носити буде- "Підпишу капітуляцію в любій точці Світу. Головне, щоб з Пуйлом особисто поручкатись на камери."
25.04.2026 14:12 Відповісти
Україна готова до нових мирних перемовин із РФ ... і на території Азербайджану.

А як туда долетіти? Напевно через дружню Чечню/ Іран/ Грузію?
25.04.2026 14:33 Відповісти
Ця "жертва антисимітизму" продовжує кататися світом. А по Україні в цей час знову масовано лупашать москальські ракети та дрони..
25.04.2026 14:34 Відповісти
Зараз тут напишуть, що коли тут напишуть про необхідність миру замість вічної війни, то це іпсо.
25.04.2026 15:10 Відповісти
зелене падло чудово знає що у москалоти зараз з Азербайджаном погані стосунки, тому воно тупо їздить по мозгам лохторату імітуючи бурхливу діяльність
25.04.2026 15:11 Відповісти
Вже все сказано пересказано...нах зустрічатися
25.04.2026 15:34 Відповісти
Іран теж буде дуже радий "зустріти" представників США безпосередній близькості...
25.04.2026 15:46 Відповісти
 
 