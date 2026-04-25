Україна готова до нових мирних перемовин із РФ і в Азербайджані, - Зеленський
Україна підтримує тристоронній формат переговорів і готова провести новий раунд за посередництва партнерів і на території Азербайджану.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Володимир Зеленський сказав після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Глава держави зазначив, що під час зустрічі з Алієвим йшлося також при мирні зусилля для завершення війни в Україні.
"Для України дуже важливо, щоби Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну. Ми високо цінуємо роль наших партнерів в медіації цього процесу. Ми поділилися з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх перемовин", – сказав глава держави.
Він додав, що переговори у такому форматі вже відбулися у Туреччині та Швейцарії.
"Ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії", – додав Зеленський.
Переговори між сторонами
- Останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.
- Напередодні
Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
