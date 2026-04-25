Европа готовится к затяжной войне в Украине, – NYT

Европейские страны вынуждены корректировать свой подход к войне в Украине, поскольку шансы на скорейшее мирное урегулирование уменьшаются, а роль США в дипломатических процессах становится менее определяющей.

В публикации отмечается, что нынешняя фаза войны превращается в длительное противостояние без четких сроков завершения, а ключевые международные игроки пересматривают свои стратегии поддержки Украины.

Европа готовится к затяжной войне

По данным издания, администрация США в настоящее время уделяет значительное внимание другим международным кризисам, в частности конфликту с Ираном. Это снижает ожидания относительно быстрого продвижения мирных переговоров по Украине.

Аналитики отмечают, что война переходит в формат изнурения, где ни одна из сторон не имеет решающего преимущества. При этом отсутствует и посредник, способный существенно повлиять на ход переговоров.

"Спустя 15 месяцев после обещаний скорого завершения войны стороны фактически вернулись к исходной точке", — отмечает аналитик Джеймс Шерр.

Читайте также: Враг 62 раза атаковал на линии фронта, из них 22 – на Покровском направлении, – Генштаб

Позиция Запада и сценарии развития

В Европейском Союзе признают, что цели Украины и России остаются несовместимыми. Основной задачей Запада сейчас называют недопущение победы России и продолжение военной поддержки Киева.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к реальным переговорам, поэтому военная помощь Украине остается ключевым элементом стратегии.

В то же время эксперты отмечают, что у Европы пока нет четкой единой стратегии достижения победы Украины, ограничиваясь поддержкой ее обороноспособности.

"Запад фактически ожидает внутренних перемен в России, однако такая перспектива остается неопределенной", – говорится в аналитических оценках.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов к возобновлению переговоров в различных форматах, кроме участия России и Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к новым мирным переговорам с РФ и в Азербайджане, — Зеленский