Европа готовится к затяжной войне в Украине, – NYT
Европейские страны вынуждены корректировать свой подход к войне в Украине, поскольку шансы на скорейшее мирное урегулирование уменьшаются, а роль США в дипломатических процессах становится менее определяющей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.
В публикации отмечается, что нынешняя фаза войны превращается в длительное противостояние без четких сроков завершения, а ключевые международные игроки пересматривают свои стратегии поддержки Украины.
Европа готовится к затяжной войне
По данным издания, администрация США в настоящее время уделяет значительное внимание другим международным кризисам, в частности конфликту с Ираном. Это снижает ожидания относительно быстрого продвижения мирных переговоров по Украине.
Аналитики отмечают, что война переходит в формат изнурения, где ни одна из сторон не имеет решающего преимущества. При этом отсутствует и посредник, способный существенно повлиять на ход переговоров.
"Спустя 15 месяцев после обещаний скорого завершения войны стороны фактически вернулись к исходной точке", — отмечает аналитик Джеймс Шерр.
Позиция Запада и сценарии развития
В Европейском Союзе признают, что цели Украины и России остаются несовместимыми. Основной задачей Запада сейчас называют недопущение победы России и продолжение военной поддержки Киева.
Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к реальным переговорам, поэтому военная помощь Украине остается ключевым элементом стратегии.
В то же время эксперты отмечают, что у Европы пока нет четкой единой стратегии достижения победы Украины, ограничиваясь поддержкой ее обороноспособности.
"Запад фактически ожидает внутренних перемен в России, однако такая перспектива остается неопределенной", – говорится в аналитических оценках.
- Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов к возобновлению переговоров в различных форматах, кроме участия России и Беларуси.
І смішно і грішно бо
- ЦЕ У НАС мінус 50% населення
- ЦЕ У НАС від економіки лишились лиже згадки
- ЦЕ У НАС щоб поповнити армію людей викрадають 3-4 амбала і затягують їх в бусик
- ЦЕ У НАС переходять на крипту бо обмеження платежів, податки і тд
ЦЕ УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ платить непомірну ціну війни щоб утихомирити монстра який 800 років кошмарив Евразію. Який був співучасником в 2 світових війнах
Це скорiше схоже на маразм диванного дiда-нафронтника
* По перше: це треба взяти до уваги.
* По друге: це прямим текстом визнання що сша НЕ роблять нічого законного і корисного
Дякую, дуже дякую
Через 5 рокiв влада була захоплена та узурпована завдяки озброеним групам людей, до яких входить СБУ (яке саджае за спротив узурпацii), МВД, та частково ЗСУ, якому як вiдомо пiдпорядковуються ТЦК, та багато учасникiв якого пiдтримують дii ТЦК, тим самим сприяючи залякуванню нацii.
Цю владу вiдверто пiдтримуе Европа. Та сама Европа, яка лiвою рукою називае Лукашенко самопроголошеним диктатором, а правою тискае руку якомусь хрипатому, чие посвiдчення вже два роки як прострочене - тим самим легiтимiзуючи його всупереч не тiльки украiнським законам, а й своiм власним. Ну i яка вничку торгуе з РФiею, хоча на словах пекельнi санкцii, 20-й сезон.
А що украiнцi? Ну можуть пiти записатися у ТЦК. Ну можуть сконати пiд КАБом. Ну потiм новi украiнцi можуть пiти до ТЦК. I тi сконають пiд КАБом. Ну мiнти пiдуть воювати. I знов сконають пiд КАБом.
Не вина Зеленського, що на нас напала держава в десять раз сильнiша, у якоi ще й союзники зубатi, що допомогають не драфтами та планами, а мiкрухами та снарядами.
Лише "готуватись до затяжної війни в Україні",слуга пов'язаний з "оманом",щоб вона,війна, не стала не затяжною.
1.Виснаження ( за поточних дій це ще може тривати приблизно до 2-х. рок..)
2. Замороження(перпочинок, з ймоврним відновленням через 5-10р. гарячої фази)
3. Чорний либідь (Раптовий обвал фронту, смерть диктатора,тощо).
помогите Украине подписать нормальный мир иначе украинцев в Украине не останется..
китай опускает авторитет сша + получает дешевые ресурсы.
а зеленый чмоня, что с него взять?! видели же люди, что выбирали.