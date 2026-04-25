Европа готовится к затяжной войне в Украине, – NYT

Европейские страны вынуждены корректировать свой подход к войне в Украине, поскольку шансы на скорейшее мирное урегулирование уменьшаются, а роль США в дипломатических процессах становится менее определяющей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

В публикации отмечается, что нынешняя фаза войны превращается в длительное противостояние без четких сроков завершения, а ключевые международные игроки пересматривают свои стратегии поддержки Украины.

Европа готовится к затяжной войне

По данным издания, администрация США в настоящее время уделяет значительное внимание другим международным кризисам, в частности конфликту с Ираном. Это снижает ожидания относительно быстрого продвижения мирных переговоров по Украине.

Аналитики отмечают, что война переходит в формат изнурения, где ни одна из сторон не имеет решающего преимущества. При этом отсутствует и посредник, способный существенно повлиять на ход переговоров.

"Спустя 15 месяцев после обещаний скорого завершения войны стороны фактически вернулись к исходной точке", — отмечает аналитик Джеймс Шерр.

Позиция Запада и сценарии развития

В Европейском Союзе признают, что цели Украины и России остаются несовместимыми. Основной задачей Запада сейчас называют недопущение победы России и продолжение военной поддержки Киева.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к реальным переговорам, поэтому военная помощь Украине остается ключевым элементом стратегии.

В то же время эксперты отмечают, что у Европы пока нет четкой единой стратегии достижения победы Украины, ограничиваясь поддержкой ее обороноспособности.

"Запад фактически ожидает внутренних перемен в России, однако такая перспектива остается неопределенной", – говорится в аналитических оценках.

  • Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов к возобновлению переговоров в различных форматах, кроме участия России и Беларуси.

Топ комментарии
+12
Якщо відкинути розсусолювання, то написано що Європа не знає як перемогти росію, але і закінчувати війну на умовах росії не хоче. Тому просто тягне час ціною України.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:35 Ответить
+11
БІДНІ БІДНІ европейці і як вони тепер виживуть коли кава подорожчає на 20%? Навіть хз чим їм допомогти)))

І смішно і грішно бо

- ЦЕ У НАС мінус 50% населення
- ЦЕ У НАС від економіки лишились лиже згадки
- ЦЕ У НАС щоб поповнити армію людей викрадають 3-4 амбала і затягують їх в бусик
- ЦЕ У НАС переходять на крипту бо обмеження платежів, податки і тд

ЦЕ УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ платить непомірну ціну війни щоб утихомирити монстра який 800 років кошмарив Евразію. Який був співучасником в 2 світових війнах
показать весь комментарий
25.04.2026 20:29 Ответить
+7
Ото зебіли наголосували
Дякую, дуже дякую
показать весь комментарий
25.04.2026 20:33 Ответить
Збільшення чисельності ЗСУ, мобілізація молоді та жінок, розширення бойових дій на весь кордон, Білорусь та Придністров'я - ось реальний план перемоги у війні!
показать весь комментарий
25.04.2026 20:31 Ответить
так, треба призвати в армію близько 50 мільйонів українців і українок, і тоді чисельна перевага нашої армії дозволить сирьському завалити м'ясом кацапів.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:40 Ответить
Забагато, в нас же втрати 1 до 8. Не може бути що кацапів аж 400 мільйонів.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:25 Ответить
зброї на всіх не вистачить і втрати зростуть. але цьому Igor Liashenko #598365 пофіг на таке. він підтримує м'ясного сирка.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:28 Ответить
Як казав принц Фаркуад зі "Шрека": "Дехто з вас помре, але це жертва, на яку я готовий піти"
показать весь комментарий
25.04.2026 21:33 Ответить
Реальний план перемоги у війні швидко зникає коли на твою голову падає каб, а ти з цим нічого зробити не можеш...
показать весь комментарий
25.04.2026 21:01 Ответить
План ?))

Це скорiше схоже на маразм диванного дiда-нафронтника
показать весь комментарий
25.04.2026 22:01 Ответить
➡️оскільки перспективи швидкого мирного врегулювання зменшуються, а роль США в дипломатичних процесах стає менш визначальною. Джерело: https://ce
* По перше: це треба взяти до уваги.
* По друге: це прямим текстом визнання що сша НЕ роблять нічого законного і корисного
показать весь комментарий
25.04.2026 20:32 Ответить
Знову прості українці у всьому винні навіть у вас
показать весь комментарий
25.04.2026 20:39 Ответить
А що, не винні?
показать весь комментарий
25.04.2026 20:45 Ответить
Спитайте штучного інтелекту, про причини війн, гугл що відповідає, прагнення до політичного домінування, контроль над ресурсами, територіальні суперечки, ідеологічні розбіжності та прагнення лідерів утримати владу. Вони часто виникають через нездатність сторін досягти компромісу, помилкові оцінки сили ворога та соціально-психологічні чинники, такі як ненависть і страх. І як прості люди на це можуть впливати, коли пани деруться, а з холопів чуби летять.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:00 Ответить
не треба ші, достатньо цікавитися історією людства і все стає зрозуміло, особливо світовими війнами, чому вони виникали і як велися. Бо зараз відбувається саме світове протистояння, це вже і дураку зрозуміло.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:35 Ответить
ще цікавіше це холодна війна між західним блоком на чолі США і східним на чолі з союзом, яка відбувалася з середини 1940-их і тривала до початку 1990-их.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:54 Ответить
Нi, не виннi. Украiнцi вибрали собi президента та ВР на 5 рокiв.

Через 5 рокiв влада була захоплена та узурпована завдяки озброеним групам людей, до яких входить СБУ (яке саджае за спротив узурпацii), МВД, та частково ЗСУ, якому як вiдомо пiдпорядковуються ТЦК, та багато учасникiв якого пiдтримують дii ТЦК, тим самим сприяючи залякуванню нацii.

Цю владу вiдверто пiдтримуе Европа. Та сама Европа, яка лiвою рукою називае Лукашенко самопроголошеним диктатором, а правою тискае руку якомусь хрипатому, чие посвiдчення вже два роки як прострочене - тим самим легiтимiзуючи його всупереч не тiльки украiнським законам, а й своiм власним. Ну i яка вничку торгуе з РФiею, хоча на словах пекельнi санкцii, 20-й сезон.

А що украiнцi? Ну можуть пiти записатися у ТЦК. Ну можуть сконати пiд КАБом. Ну потiм новi украiнцi можуть пiти до ТЦК. I тi сконають пiд КАБом. Ну мiнти пiдуть воювати. I знов сконають пiд КАБом.

Не вина Зеленського, що на нас напала держава в десять раз сильнiша, у якоi ще й союзники зубатi, що допомогають не драфтами та планами, а мiкрухами та снарядами.
показать весь комментарий
25.04.2026 22:14 Ответить
Не українці, а дебільна біомаса. Просто її кількість у нас виявилось критичною, аж 73%.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:47 Ответить
Ви себе ставити вище за інших, а чому? Ви всі науки цього світу вивчили, чи просто так вам здається, що ви розумніше?
показать весь комментарий
25.04.2026 20:57 Ответить
Може дотягнутися до того що замість кордону з Україню- матиме кордон з рф.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:37 Ответить
Не матиме. Як казав один польський експерт - для нас принципово, щоб Україна збереглася як незалежна держава, тому що це буфер. При цьому в яких саме кордонах - не так і важливо. Тобто якщо між ЄС і РФ буде смуга шириною кілометрів 300 - їх це теж влаштує. Вони тягтимуть доки бачитимуть що можна, коли вже далі ніяк (в України люди будуть закінчуватися) - дадуть відмашку на договорняк та й все. Не такі вони дурні щоб дотягти до краю.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:29 Ответить
від цього якось не легше
показать весь комментарий
25.04.2026 21:37 Ответить
А хто сказав що нам має бути легше? В Європи свій інтерес, вона йому слідує. Що робити Україні - справа України.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:44 Ответить
На рахунок того шо вони "не дурні" - спірне питання . Думали відсидітися між США та Україною, але щось пішло не так.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:54 Ответить
Але вони й продовжують відсиджуватися. Як бачимо, в Україні трохи кухонного обурення з приводу вічної війни є, але будемо триматися хоч і до останньої добової поставки. І з Трампом те саме - щось там меле, але ще поки американці з НАТО не виходять і бази в Європі лишаються. Так що європейці таки не дурні.
показать весь комментарий
25.04.2026 22:04 Ответить
Якщо згадати Афган і В'єтнам, то приблизно так і перемагають в таких випадках.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:49 Ответить
Афган загуглив - мільйон афганських втрат проти 15 000 радянських - оце якраз є куди рівнятися. Хоча якщо влаштовує, то чому б і ні.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:30 Ответить
Європа ше розкачується
показать весь комментарий
25.04.2026 20:35 Ответить
У нас є тільки два варіанти - продовжувати захищатись, або капітуляція.... Не думаю що другий варіант кращий... Якщо у Вас є інші ідеї, пропонуйте...
показать весь комментарий
25.04.2026 20:45 Ответить
думаю The New York Times треба бльше приділіти часу проблемам побудови Трампальної Арки, бо там насуваються більш критичні проблеми.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:37 Ответить
Стратегія Європи та інших країн світу які сповідують відданість міжнародному законодавству має бути в об'єднані зусиль щодо відсторонення росії від усіх міжнародних взаємин. Торгівля тотальний стоп, міжнародні сполучення тотальний стоп, поштові зв'язки тотальний стоп, телефонія та інтернет, охорона здоров'я, екологія, наука, спорт все тотальний стоп. Ніяких російських туристів нігде. Світ забуває слова росія, російське. Наряду з цим повернення всіх власників російських паспортів додому назавжди. І в цей час всі мають готуватися до війни з Москвою. На всяк випадок. Хоч після описаних зусиль є шанс на внутрішню кацапську революцію яка розвалить цю країну без участі світової цивілізації.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:39 Ответить
Чукча ти Мішаня, Китай,Індія,саме завдяки їм у рашки є і будуть ресурси на війну.Їм плювати на міжнародне право,яке не нагодує третину всього населення на землі.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:34 Ответить
А що Європі залишається робити?
Лише "готуватись до затяжної війни в Україні",слуга пов'язаний з "оманом",щоб вона,війна, не стала не затяжною.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:41 Ответить
Без перенесення війни на територію росіі ця війна буде безкінечною.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:42 Ответить
Все в світі має початок і кінець, у поторчній війні є три сценарія:
1.Виснаження ( за поточних дій це ще може тривати приблизно до 2-х. рок..)
2. Замороження(перпочинок, з ймоврним відновленням через 5-10р. гарячої фази)
3. Чорний либідь (Раптовий обвал фронту, смерть диктатора,тощо).
показать весь комментарий
25.04.2026 21:08 Ответить
А нам в Україні до чого готуватись в цій затяжній війні, поки ситий схудне, то голодний помре
показать весь комментарий
25.04.2026 20:42 Ответить
Коли ти помреш голодним? Рік, місяць, день.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:15 Ответить
Мені Бог дав свій час, коли померти, пройти свої уроки життя, а чого вас моя смерть хвилює, а не ваша, як помирати будете?
показать весь комментарий
25.04.2026 21:21 Ответить
А ти що, не голодний? про кого ж тоді пишеш?
показать весь комментарий
25.04.2026 21:23 Ответить
Ніяк помирати не буду. Людина не здатна усвідомити власну смерть.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:46 Ответить
Є одна річ яку ніхто не враховує, це страшенний голод, холод чи посуха на планеті, це вже можливе, природа завжди перемагає, чи хтось думає що сильніший за природу, це не так. Навіть ядерна війна призведе до таких наслідків, це було змодельовано, а зара рф витратила снарядів на кілька ядерних бомб, тобто катастрофа вже поруч.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:51 Ответить
Чи пустить до себе европка українських біженців, коли наступної зими рф рознесе всі котельні і тец у великих містах ? Думаю питання риторичне, будуть бажати замерзнути швидше і не навантажувати їх бюджети.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:57 Ответить
А задайтесь питанням, чи ішак зацікавлений в завершенні війни. Європа виходить із реалій. Єдиним порятунком ішака від буцигарні є продовження війни і це чмо все робить аби такий стан війни тривав якомога довше. Припинення бойових дій, а тим паче перемога для ішака та його зеленої банди - смерті подібне. Країна є заручницею обкуреного ішака.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:16 Ответить
Країна є заручницею кремлівської агентури,яку очолює ішак
показать весь комментарий
25.04.2026 21:37 Ответить
Перша та Друга Світова. Кожен воює у межах своїх кордонів...? Не Світова? Найбільша країна світу та найбільша країна Європи це вже Світова.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:18 Ответить
підораси
показать весь комментарий
25.04.2026 21:20 Ответить
Зараз тут напишуть, що коли тут напишуть про необхідність пошуку варіантів миру замість вічної війни на радість Європи - то це іпсо і капітулянтство. Так, це іпсо і капітулянство.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:21 Ответить
********** конченные.

помогите Украине подписать нормальный мир иначе украинцев в Украине не останется..
показать весь комментарий
25.04.2026 21:44 Ответить
Рашка продовжує війну тому,що впевнена в ЗЕ,який не підведе і чітко виконує вказівки з боліт
показать весь комментарий
25.04.2026 21:47 Ответить
русня ведет войну потому и имеет деньги потому, что Китай так решил.
китай опускает авторитет сша + получает дешевые ресурсы.

а зеленый чмоня, что с него взять?! видели же люди, что выбирали.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:55 Ответить
Он далеко не чмоня,сдал Украину,потому в первые дни кацапы оттяпали хороший кусок территории,но не все пошло гладко вопреки ЗЕ.
показать весь комментарий
25.04.2026 22:02 Ответить
Потери рашки сопоставимо небольшие с достижениями,а это уже зависит непосредственно от главнокомандующего ЗЕ.Пребали,саботаж,коррупция.Это важный фактор,влияющий на ведение рашкой войны
показать весь комментарий
25.04.2026 22:07 Ответить
Хочете знати як готується? Ні як. Європа просто молиться, щоб москалі втонули в нашій крові
показать весь комментарий
25.04.2026 21:49 Ответить
Війну може закінчить тільки той, хто її почав, але є і ті, хто йому можуть допомогти в цьому.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:57 Ответить
До останнього українця! А Європі так дуже зручно "воювати"
показать весь комментарий
25.04.2026 22:00 Ответить
Але Європі потрібно навчатися рано чи пізно САМИМ воювати! Геніальні операції сирка і ко стирають українців дуже швидко
показать весь комментарий
25.04.2026 22:03 Ответить
 
 