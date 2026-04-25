Враг 62 раза атаковал на линии фронта, из них 22 — на Покровском направлении, — Генштаб
С начала суток агрессор 62 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 25 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Рыжевка, Бачевск, Голишевское, Уланово, Атинское.
- На Черниговщине — Тимоновичи, Сеньковка и Белая Береза
Также под вражескими авиаударами оказались Коренек, Малая Слободка, Кислая Дубина и Искрисковщина Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции Сил обороны, осуществил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанес пять авиационных ударов, применив 12 управляемых бомб.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг дважды осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Старица и Зыбино. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Кучеровка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение с противником.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Диброва, Ставки и Среднее.
На Славянском направлении враг совершил две атаки на позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Озерное и Ямполь.
По данным Генштаба, на Краматорском и Ореховском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 22 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Затишок, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогородное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое и Злагода.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Староукраинка, Гуляйполе, Зеленое, Святопетровка, Гуляйпольское и Чаривное, а также в направлении населенных пунктов Копани и Новоселовка. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Широкое, Горькое, Самийловка, Чаривное, Гуляйпольское, Новоселовка.
Три попытки противника продвинуться вперед в районе Антоновского моста и острова Белогрудый были остановлены нашими защитниками на Приднепровском направлении.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Фронт тріщить одразу на кількох напрямках, а російські війська просуваються біля Гришиного, Новоолександрівки та на Слобожанщині. Військові попереджають: ситуація значно гірша, ніж у зведеннях, а проблеми із забезпеченням доходять до критичних - бійці залишаються без їжі та води. На цьому тлі спливають шокуючі корупційні скандали з мільйонними статками чиновників. При наявності ресурсів фронт не стабілізують.
Хто насправді блокує рішення, які можуть змінити хід війни?
Ситуація на костянтинівському напрямку зазнала певного погіршення.
1. Ворог з Олександро-Шультиного сунув в бік південних та південно-східних околиць міста.
2. З боку Часіка також було просування.
3. Малі ворожі групи періодично фіксуються у самому місті.
4. Ситуація в районі Іллінівки є дуже скрутною, що впливає вже на західні околиці Констахи.
По факту, ворог вже підготував передумови для початку штурму міста з півдня, і близький, щоб створити їх з заходу та південного сходу.
Все виглядає так, що ворог буде широким фронтом повільно просуватися, а не намагатися охопити місто з флангів. Це чимось нагадує сіверський сценарій.
Але поки це просто плани ворога. Реальність вона інакша.
Поки нашим оборонцям вдається утримувати південно-західні околиці Часового Яру, ворог не зможе провести повноцінну операцію в Костянтинівці."