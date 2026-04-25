Враг 62 раза атаковал на линии фронта, из них 22 — на Покровском направлении, — Генштаб

С начала суток агрессор 62 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 25 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Рыжевка, Бачевск, Голишевское, Уланово, Атинское.

На Черниговщине — Тимоновичи, Сеньковка и Белая Береза

Также под вражескими авиаударами оказались Коренек, Малая Слободка, Кислая Дубина и Искрисковщина Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции Сил обороны, осуществил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанес пять авиационных ударов, применив 12 управляемых бомб.

Смотрите: НРК уже сейчас берут врага в плен и уничтожают, как штурмовики, — командир разведбата полка "Айдар" Линкевич. ВИДЕО

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг дважды осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Старица и Зыбино. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Кучеровка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение с противником.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Диброва, Ставки и Среднее.

На Славянском направлении враг совершил две атаки на позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Озерное и Ямполь.

По данным Генштаба, на Краматорском и Ореховском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ штурмует на мотоциклах и бронетехнике на Краматорском направлении, - 24 ОМБр. ВИДЕО

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 22 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Затишок, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогородное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое и Злагода.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Староукраинка, Гуляйполе, Зеленое, Святопетровка, Гуляйпольское и Чаривное, а также в направлении населенных пунктов Копани и Новоселовка. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Широкое, Горькое, Самийловка, Чаривное, Гуляйпольское, Новоселовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давление на Купянск не связано с подразделением "Рубикон", - Трегубов

Три попытки противника продвинуться вперед в районе Антоновского моста и острова Белогрудый были остановлены нашими защитниками на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.