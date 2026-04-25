Ворог 62 рази атакував на лінії фронту, з них 22 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 62 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 25 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Бачівськ, Голишівське, Уланове, Атинське.

У Чернігівській області - Тимоновичі, Сеньківка та Біла Береза

Також під ворожими авіаударами опинилися Кореньок, Мала Слобідка, Кисла Дубина та Іскрисківщина Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції Сил оборони, здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Крім цього, завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби ворог двічі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Стариця та Зибине. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та Кучерівка. Дотепер триває одне боєзіткнення з противником.

Бої на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулися чотири ворожі штурми в районах населених пунктів Діброва, Ставки та Середнє.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції Сил оборони у районах населених пунктів Озерне та Ямпіль.

За даними Генштабу, на Краматорському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне. Три боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Злагода.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих атак у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у напрямку населених пунктів Копані та Новоселівка. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка.

Три ворожі спроби просунутися вперед у районі Антонівського мосту та острова Білогрудий зупинили наші захисники на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.