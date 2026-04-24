РФ штурмує мотоциклами та бронетехнікою на Краматорському напрямку, - 24 ОМБр. ВIДЕО

Ворог активізував атаки з використанням мотоциклів для пошуку слабких місць в обороні ЗСУ на Краматорському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупанти намагаються підтягувати мотоцикли ближче до лінії бойового зіткнення, а тоді атакувати, шукаючи слабкі місця в обороні.

"Ці мотоцикли вони вручну тягнуть. Під’їжджають, наскільки можуть. На цих же мотоциклах, але у складі 10 одиниць із залученням бронетехніки в кількості 3–5 одиниць, противник минулого тижня намагався заїхати і штурмувати з кількох напрямків", - розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Однак найчастіше в зоні відповідальності бригади фіксують все ж ворожих піхотинців, які переміщуються виключно пішки. Їм доводиться ходити по 15–20 кілометрів. Носити на собі і боєкомплект, і провізію, і воду.

"Бо техніку ми палимо, техніки стає менше, а мобілізаційний ресурс противника все одно лишається великим. Противник ходить пішки. Мотивація противника знижується. Я спілкуюся з полоненими окупантами, і коли 98-ма дивізія проти нас тут стояла, ведевешники застрілювалися, підривали себе гранатами, аби не здатися в полон. Зараз таких не пам’ятаю, за останні пів року", - зазначив Петричак.

Що передувало?

Раніше повдіомлялось, що на Краматорському напрямку ворог уникає техніки через удари дронів і просувається малими групами, їхній транспорт знищується українськими безпілотниками.