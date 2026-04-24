РФ штурмует на мотоциклах и бронетехнике на Краматорском направлении, - 24 ОМБр. ВИДЕО

Враг активизировал атаки с использованием мотоциклов для поиска слабых мест в обороне ВСУ на Краматорском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отдела коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.

Оккупанты пытаются подтягивать мотоциклы ближе к линии боевого столкновения, а затем атаковать, ища слабые места в обороне.

"Эти мотоциклы они тянут вручную. Подъезжают, насколько могут. На этих же мотоциклах, но в составе 10 единиц с привлечением бронетехники в количестве 3–5 единиц, противник на прошлой неделе пытался заехать и штурмовать с нескольких направлений", - рассказал начальник отдела коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Однако чаще всего в зоне ответственности бригады фиксируют все же вражеских пехотинцев, которые передвигаются исключительно пешком. Им приходится проходить по 15-20 километров. Нести на себе и боекомплект, и провизию, и воду.

"Потому что технику мы сжигаем, техники становится меньше, а мобилизационный ресурс противника все равно остается большим. Противник ходит пешком. Мотивация противника снижается. Я общаюсь с пленными оккупантами, и когда 98-я дивизия против нас здесь стояла, ведевешники застреливались, взрывали себя гранатами, чтобы не сдаться в плен. Сейчас таких не помню, за последние полгода", - отметил Петричак.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что на Краматорском направлении враг избегает техники из-за ударов дронов и продвигается небольшими группами, их транспорт уничтожается украинскими беспилотниками.