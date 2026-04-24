Тиск на Куп’янськ не пов’язаний із підрозділом "Рубікон", - Трегубов
Російські війська активізувалися на півночі та сході Куп’янська, але вплив російського дронового підрозділу "Рубікон" не є визначальним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
На Куп’янському напрямку найбільш напружена ситуація спостерігається на північ від міста Куп’янськ. За словами Трегубова, російські окупанти зайшли в село Голубівка та намагаються просуватися у бік міста, зокрема використовуючи тактику пересування через інженерні комунікації, зокрема труби.
Ще однією гарячою точкою є східний напрямок, передусім район селища Ківшарівка. Тут також фіксується висока інтенсивність бойових дій.
В обох випадках росіяни "просто давлять кількістю та інтенсивністю".
"Сказати, щоб "Рубікон" там зараз так безперечно впливав - так ні, як на мене", - вказав речник.
Росіяни відновили сили та посилили тиск
Проблема на напрямку пов’язана з тим, що російські війська змогли частково відновити свій особовий склад і знову активізували піхотні штурми. За словами Трегубова, окупанти фактично "кидають" значні сили в атаки, намагаючись тиснути чисельністю.
Завдяки цьому противник може прихованіше пересуватися, накопичувати сили та ускладнювати роботу української розвідки й засобів ураження.
Що відомо про "Рубікон"?
Російський підрозділ дронів "Рубікон" (повна назва - Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон") - це відносно нова елітна структура армії РФ, яка стала однією з ключових у війні проти України. Він створений у серпні 2024 року за ініціативою російського Міноборони.
Вперше про нього стало відомо восени 2024 року під час операції Сил оборони у Курській області. Менше ніж за рік він перетворився на підрозділ, заточений під створення всіх умов для наступу російської піхоти на українські землі.
Його задачі:
- Ураження української техніки та логістики дронами
- Полювання на операторів українських БпЛА
- Розвідка та радіоелектронна боротьба
- Навчання та підготовка інших російських дронових підрозділів
Зараз його чисельність – близько 1500 російських військових. Але ця цифра швидко змінюється – рекрути "Рубікону" можуть собі дозволити забирати пілотів з інших підрозділів, цілими екіпажами. Військово-політичне керівництво Росії робить на "Рубікон" велику ставку.
