Тиск на Куп’янськ не пов’язаний із підрозділом "Рубікон", - Трегубов

Російські війська активізувалися на півночі та сході Куп’янська, але вплив російського дронового підрозділу "Рубікон" не є визначальним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

На Куп’янському напрямку найбільш напружена ситуація спостерігається на північ від міста Куп’янськ. За словами Трегубова, російські окупанти зайшли в село Голубівка та намагаються просуватися у бік міста, зокрема використовуючи тактику пересування через інженерні комунікації, зокрема труби.

Ще однією гарячою точкою є східний напрямок, передусім район селища Ківшарівка. Тут також фіксується висока інтенсивність бойових дій.

В обох випадках росіяни "просто давлять кількістю та інтенсивністю".

"Сказати, щоб "Рубікон" там зараз так безперечно впливав - так ні, як на мене", - вказав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ активізувала спроби наблизитися до Куп’янська, - Трегубов

Росіяни відновили сили та посилили тиск

Проблема на напрямку пов’язана з тим, що російські війська змогли частково відновити свій особовий склад і знову активізували піхотні штурми. За словами Трегубова, окупанти фактично "кидають" значні сили в атаки, намагаючись тиснути чисельністю.

Завдяки цьому противник може прихованіше пересуватися, накопичувати сили та ускладнювати роботу української розвідки й засобів ураження.

Що відомо про "Рубікон"?

Російський підрозділ дронів "Рубікон" (повна назва - Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон") - це відносно нова елітна структура армії РФ, яка стала однією з ключових у війні проти України. Він створений у серпні 2024 року за ініціативою російського Міноборони.

Вперше про нього стало відомо восени 2024 року під час операції Сил оборони у Курській області. Менше ніж за рік він перетворився на підрозділ, заточений під створення всіх умов для наступу російської піхоти на українські землі.

Його задачі:

Ураження української техніки та логістики дронами

Полювання на операторів українських БпЛА

Розвідка та радіоелектронна боротьба

Навчання та підготовка інших російських дронових підрозділів

Зараз його чисельність – близько 1500 російських військових. Але ця цифра швидко змінюється – рекрути "Рубікону" можуть собі дозволити забирати пілотів з інших підрозділів, цілими екіпажами. Військово-політичне керівництво Росії робить на "Рубікон" велику ставку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ нищать операторів російських дронів під Куп’янськом, - 116 ОМБр