Давление на Купянск не связано с подразделением "Рубикон", - Трегубов

Российские войска активизировались на севере и востоке Купянска, но влияние российского подразделения беспилотников "Рубикон" не является определяющим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На Купянском направлении наиболее напряженная ситуация наблюдается к северу от города Купянск. По словам Трегубова, российские оккупанты вошли в село Голубовка и пытаются продвигаться в сторону города, в частности, используя тактику передвижения через инженерные коммуникации, в том числе трубы.

Еще одной горячей точкой является восточное направление, прежде всего район поселка Ковшаровка. Здесь также фиксируется высокая интенсивность боевых действий.

В обоих случаях россияне "просто давят количеством и интенсивностью".

"Сказать, что "Рубикон" там сейчас так однозначно влияет - нет, на мой взгляд", - отметил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ активизировала попытки приблизиться к Купянску, - Трегубов

Россияне восстановили силы и усилили давление

Проблема на этом направлении связана с тем, что российские войска смогли частично восстановить свой личный состав и вновь активизировали пехотные штурмы. По словам Трегубова, оккупанты фактически "бросают" значительные силы в атаки, пытаясь давить численностью.

Благодаря этому противник может более скрытно передвигаться, накапливать силы и затруднять работу украинской разведки и средств поражения.

Что известно о "Рубиконе"?

Российское подразделение дронов "Рубикон" (полное название - Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон") - это относительно новая элитная структура армии РФ, которая стала одной из ключевых в войне против Украины. Оно создано в августе 2024 года по инициативе российского Минобороны.

Впервые о нем стало известно осенью 2024 года во время операции Сил обороны в Курской области. Менее чем за год он превратился в подразделение, заточенное под создание всех условий для наступления российской пехоты на украинские земли.

Его задачи:

Поражение украинской техники и логистики дронами

Охота на операторов украинских БПЛА

Разведка и радиоэлектронная борьба

Обучение и подготовка других российских дронных подразделений

Сейчас его численность – около 1500 российских военных. Но эта цифра быстро меняется – рекруты "Рубикона" могут себе позволить забирать пилотов из других подразделений, целыми экипажами. Военно-политическое руководство России делает на "Рубикон" большую ставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожают операторов российских дронов под Купянском, - 116 ОМБр