Європа готується до затяжної війни в Україні, - NYT

Європейські країни змушені адаптувати свої підходи до війни в Україні, оскільки перспективи швидкого мирного врегулювання зменшуються, а роль США в дипломатичних процесах стає менш визначальною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

У публікації зазначається, що нинішня фаза війни перетворюється на тривале протистояння без чітких строків завершення, а ключові міжнародні гравці переглядають свої стратегії підтримки України.

Європа готується до затяжної війни

За даними видання, адміністрація США наразі зосереджує значну увагу на інших міжнародних кризах, зокрема конфлікті з Іраном. Це знижує очікування щодо швидкого просування мирних переговорів щодо України.

Аналітики вказують, що війна переходить у формат виснаження, де жодна зі сторін не має вирішальної переваги. При цьому відсутній і посередник, здатний суттєво вплинути на перебіг переговорів.

"Через 15 місяців після обіцянок швидкого завершення війни сторони фактично повернулися до початкової точки", – зазначає аналітик Джеймс Шерр.

Позиція Заходу та сценарії розвитку

У Європейському Союзі визнають, що цілі України та Росії залишаються несумісними. Основним завданням Заходу наразі називають недопущення перемоги Росії та продовження військової підтримки Києва.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що Росія не демонструє готовності до реальних переговорів, тому військова допомога Україні залишається ключовим елементом стратегії.

Водночас експерти зазначають, що Європа поки не має чіткої єдиної стратегії досягнення перемоги України, обмежуючись підтримкою її обороноздатності.

"Захід фактично очікує на внутрішні зміни в Росії, однак така перспектива залишається невизначеною", – йдеться в аналітичних оцінках.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ готовий до відновлення переговорів у різних форматах, окрім участі Росії та Білорусі.

