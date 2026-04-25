Цензор.НЕТ
Європа готується до затяжної війни в Україні, - NYT

Європейські країни змушені адаптувати свої підходи до війни в Україні, оскільки перспективи швидкого мирного врегулювання зменшуються, а роль США в дипломатичних процесах стає менш визначальною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

У публікації зазначається, що нинішня фаза війни перетворюється на тривале протистояння без чітких строків завершення, а ключові міжнародні гравці переглядають свої стратегії підтримки України.

Європа готується до затяжної війни

За даними видання, адміністрація США наразі зосереджує значну увагу на інших міжнародних кризах, зокрема конфлікті з Іраном. Це знижує очікування щодо швидкого просування мирних переговорів щодо України.

Аналітики вказують, що війна переходить у формат виснаження, де жодна зі сторін не має вирішальної переваги. При цьому відсутній і посередник, здатний суттєво вплинути на перебіг переговорів.

"Через 15 місяців після обіцянок швидкого завершення війни сторони фактично повернулися до початкової точки", – зазначає аналітик Джеймс Шерр.

Позиція Заходу та сценарії розвитку

У Європейському Союзі визнають, що цілі України та Росії залишаються несумісними. Основним завданням Заходу наразі називають недопущення перемоги Росії та продовження військової підтримки Києва.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що Росія не демонструє готовності до реальних переговорів, тому військова допомога Україні залишається ключовим елементом стратегії.

Водночас експерти зазначають, що Європа поки не має чіткої єдиної стратегії досягнення перемоги України, обмежуючись підтримкою її обороноздатності.

"Захід фактично очікує на внутрішні зміни в Росії, однак така перспектива залишається невизначеною", – йдеться в аналітичних оцінках.

  • Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ готовий до відновлення переговорів у різних форматах, окрім участі Росії та Білорусі.

Топ коментарі
Якщо відкинути розсусолювання, то написано що Європа не знає як перемогти росію, але і закінчувати війну на умовах росії не хоче. Тому просто тягне час ціною України.
25.04.2026 20:35 Відповісти
БІДНІ БІДНІ европейці і як вони тепер виживуть коли кава подорожчає на 20%? Навіть хз чим їм допомогти)))

І смішно і грішно бо

- ЦЕ У НАС мінус 50% населення
- ЦЕ У НАС від економіки лишились лиже згадки
- ЦЕ У НАС щоб поповнити армію людей викрадають 3-4 амбала і затягують їх в бусик
- ЦЕ У НАС переходять на крипту бо обмеження платежів, податки і тд

ЦЕ УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ платить непомірну ціну війни щоб утихомирити монстра який 800 років кошмарив Евразію. Який був співучасником в 2 світових війнах
25.04.2026 20:29 Відповісти
Ото зебіли наголосували
Дякую, дуже дякую
25.04.2026 20:33 Відповісти
Збільшення чисельності ЗСУ, мобілізація молоді та жінок, розширення бойових дій на весь кордон, Білорусь та Придністров'я - ось реальний план перемоги у війні!
25.04.2026 20:31 Відповісти
так, треба призвати в армію близько 50 мільйонів українців і українок, і тоді чисельна перевага нашої армії дозволить сирьському завалити м'ясом кацапів.
25.04.2026 20:40 Відповісти
Реальний план перемоги у війні швидко зникає коли на твою голову падає каб, а ти з цим нічого зробити не можеш...
25.04.2026 21:01 Відповісти
➡️оскільки перспективи швидкого мирного врегулювання зменшуються, а роль США в дипломатичних процесах стає менш визначальною. Джерело: https://ce
* По перше: це треба взяти до уваги.
* По друге: це прямим текстом визнання що сша НЕ роблять нічого законного і корисного
25.04.2026 20:32 Відповісти
25.04.2026 20:33 Відповісти
Знову прості українці у всьому винні навіть у вас
25.04.2026 20:39 Відповісти
А що, не винні?
25.04.2026 20:45 Відповісти
Спитайте штучного інтелекту, про причини війн, гугл що відповідає, прагнення до політичного домінування, контроль над ресурсами, територіальні суперечки, ідеологічні розбіжності та прагнення лідерів утримати владу. Вони часто виникають через нездатність сторін досягти компромісу, помилкові оцінки сили ворога та соціально-психологічні чинники, такі як ненависть і страх. І як прості люди на це можуть впливати, коли пани деруться, а з холопів чуби летять.
25.04.2026 21:00 Відповісти
Не українці, а дебільна біомаса. Просто її кількість у нас виявилось критичною, аж 73%.
25.04.2026 20:47 Відповісти
Ви себе ставити вище за інших, а чому? Ви всі науки цього світу вивчили, чи просто так вам здається, що ви розумніше?
25.04.2026 20:57 Відповісти
Якщо відкинути розсусолювання, то написано що Європа не знає як перемогти росію, але і закінчувати війну на умовах росії не хоче. Тому просто тягне час ціною України.
25.04.2026 20:35 Відповісти
Може дотягнутися до того що замість кордону з Україню- матиме кордон з рф.
25.04.2026 20:37 Відповісти
Якщо згадати Афган і В'єтнам, то приблизно так і перемагають в таких випадках.
25.04.2026 20:49 Відповісти
Європа ше розкачується
25.04.2026 20:35 Відповісти
У нас є тільки два варіанти - продовжувати захищатись, або капітуляція.... Не думаю що другий варіант кращий... Якщо у Вас є інші ідеї, пропонуйте...
25.04.2026 20:45 Відповісти
думаю The New York Times треба бльше приділіти часу проблемам побудови Трампальної Арки, бо там насуваються більш критичні проблеми.
25.04.2026 20:37 Відповісти
Стратегія Європи та інших країн світу які сповідують відданість міжнародному законодавству має бути в об'єднані зусиль щодо відсторонення росії від усіх міжнародних взаємин. Торгівля тотальний стоп, міжнародні сполучення тотальний стоп, поштові зв'язки тотальний стоп, телефонія та інтернет, охорона здоров'я, екологія, наука, спорт все тотальний стоп. Ніяких російських туристів нігде. Світ забуває слова росія, російське. Наряду з цим повернення всіх власників російських паспортів додому назавжди. І в цей час всі мають готуватися до війни з Москвою. На всяк випадок. Хоч після описаних зусиль є шанс на внутрішню кацапську революцію яка розвалить цю країну без участі світової цивілізації.
25.04.2026 20:39 Відповісти
А що Європі залишається робити?
Лише "готуватись до затяжної війни в Україні",слуга пов'язаний з "оманом",щоб вона,війна, не стала не затяжною.
25.04.2026 20:41 Відповісти
Без перенесення війни на територію росіі ця війна буде безкінечною.
25.04.2026 20:42 Відповісти
Все в світі має початок і кінець, у поторчній війні є три сценарія:
1.Виснаження ( за поточних дій це ще може тривати приблизно до 2-х. рок..)
2. Замороження(перпочинок, з ймоврним відновленням через 5-10р. гарячої фази)
3. Чорний либідь (Раптовий обвал фронту, смерть диктатора,тощо).
25.04.2026 21:08 Відповісти
А нам в Україні до чого готуватись в цій затяжній війні, поки ситий схудне, то голодний помре
25.04.2026 20:42 Відповісти
Є одна річ яку ніхто не враховує, це страшенний голод, холод чи посуха на планеті, це вже можливе, природа завжди перемагає, чи хтось думає що сильніший за природу, це не так. Навіть ядерна війна призведе до таких наслідків, це було змодельовано, а зара рф витратила снарядів на кілька ядерних бомб, тобто катастрофа вже поруч.
25.04.2026 20:51 Відповісти
Чи пустить до себе европка українських біженців, коли наступної зими рф рознесе всі котельні і тец у великих містах ? Думаю питання риторичне, будуть бажати замерзнути швидше і не навантажувати їх бюджети.
25.04.2026 20:57 Відповісти
 
 