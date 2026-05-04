Новини Мирні перемовини
Європа має бути за столом будь-яких перемовин, - Зеленський

Зеленський про перемовини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути за столом перемовин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час виступу на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Тиск на РФ

Так, Зеленський наголосив, що потрібно продовжувати тиск на Росію.

"Нам потрібно сфокусуватися на тому, що будемо робити, якщо Росія не завершить цю війну. Потрібно продовжувати тиск, і нам потрібен мир – звісно, це номер один. Нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин", - зазначив президент.

Роль США

За словами Зеленського, Україна перебуває в постійному контакті зі Сполученими Штатами.

"Ми розуміємо їхнє бачення та позицію, але було б гарно виробити один спільний європейський голос для розмови з росіянами", - додав він.

Що передувало

  • Нагадаємо, останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.
  • Напередодні

    Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

сьогодні зєлічка адмініструє європу. роздає всим профілі та ролі ))
04.05.2026 12:43 Відповісти
Зеля красиво виступає з трибуни читаючи потужно незламні тексти. А на одинці Зе-шобло обговорює, що якщо буде мир, то це катастрофа, бо перестануть бабки давати.
04.05.2026 12:45 Відповісти
- всі за стіл!
зе!гундос видав розпорядження!
а, хто не сяде, той буде мати справу з будановим!
04.05.2026 12:46 Відповісти
Ні не має.
Я не хочу чути вереск балтійських "друзів" про те, що Україна має воювати, а українці вмирати, бо інакше рашка нападе на них, а обісране нато нічого не робитиме.

Ну європа і "друзі" підкинуть грошенят, які і так більшість вкрадуть, а ще якась частина "на москву" полетить.
04.05.2026 12:50 Відповісти
"зелений ********" якого американський "агент Краснов" ,за відсутність костюма і "карватюги" післав подальше.а разом з ним і Україну .та її народ прийшов до тями
04.05.2026 12:54 Відповісти
Зенаволоч висловлює правильні думки, тільки робить все потужно навпаки.
04.05.2026 12:58 Відповісти
ТОбто сам він завершувати війну не збирається .
04.05.2026 13:08 Відповісти
Они то за столом будут. Тут вопрос будем ли мы за этим столом. И очень большой.
04.05.2026 13:14 Відповісти
 
 