Європа має бути за столом будь-яких перемовин, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути за столом перемовин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час виступу на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Тиск на РФ

Так, Зеленський наголосив, що потрібно продовжувати тиск на Росію.

"Нам потрібно сфокусуватися на тому, що будемо робити, якщо Росія не завершить цю війну. Потрібно продовжувати тиск, і нам потрібен мир – звісно, це номер один. Нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин", - зазначив президент.

Роль США

За словами Зеленського, Україна перебуває в постійному контакті зі Сполученими Штатами.

"Ми розуміємо їхнє бачення та позицію, але було б гарно виробити один спільний європейський голос для розмови з росіянами", - додав він.

