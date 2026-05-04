Зеленский встретился с Фицо: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване.

Об этом он сообщил в Telegram.

Что известно?

"Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии прочных отношений. Мы обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу – договорились, что команды будут работать над графиком", – отметил Зеленский.

Также, по словам главы государства, обсуждались вопросы членства Украины в Европейском Союзе.

"Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

