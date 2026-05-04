Зеленский встретился с Фицо: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии прочных отношений. Мы обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу – договорились, что команды будут работать над графиком", – отметил Зеленский.

Также, по словам главы государства, обсуждались вопросы членства Украины в Европейском Союзе.

"Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это", - подытожил он.

Читайте: Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву на парад, – МИД страны

Что предшествовало?

Напомним, ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

Читайте: Европарламент призвал заморозить финансирование Словакии из-за политики Фицо, - СМИ

Зеленский Владимир Словакия Фицо Роберт
домовилися, що команди працюватимуть над графіком

дуже конструктивна та перспективна домовленість!
04.05.2026 13:49 Ответить
Фіцу прогнули?
04.05.2026 13:52 Ответить
Відчув, що він може стать "наступним"...
04.05.2026 13:54 Ответить
Різко перевзувся під нову многоходовочку пу.
04.05.2026 14:39 Ответить
Тю, а що там у Словаччині сталося? Чи то орбан так впливав?
04.05.2026 13:59 Ответить
такий собі новий Ні Хуа сєбє Ґофен! - "коли діло в твоїх руках - я спокійний!"
04.05.2026 14:00 Ответить
04.05.2026 14:01 Ответить
А в цей самий час із Кремля летить настанова куратору таварісча фіцо, - Таварісч фіцо не прав,
таварісч нє панімаєт, таварісчу нужно поясніть! -
04.05.2026 14:16 Ответить
Фіцо поговорив з Зелею, і зрозумів, що з таким злодійкуватим невігласом Україні ніколи не бачити ЄС. То навіщо впиратись?
04.05.2026 14:38 Ответить
 
 