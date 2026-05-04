Зеленский встретился с Фицо: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии прочных отношений. Мы обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу – договорились, что команды будут работать над графиком", – отметил Зеленский.
Также, по словам главы государства, обсуждались вопросы членства Украины в Европейском Союзе.
"Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это", - подытожил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.
дуже конструктивна та перспективна домовленість!
