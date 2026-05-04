Зеленский встретился с Коштой: Украина рассчитывает на открытие переговорных кластеров в мае-июне. ВИДЕО
В понедельник, 4 мая, президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности встречи
Глава государства заявил, что Украина рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев.
"Технически Украина полностью готова", — отметил Зеленский.
"Спасибо Антониу за поддержку и за личные усилия по разблокированию финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме", — добавил президент.
Участие в саммите Европейского политического сообщества
Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Армении.
Головні вимоги до України для вступу в ЕС (так, по-крупному, без деталізації):
- боротьба з корупцією (Справжня, не совкова показуха)
- свобода слова (------//-------)
- незалежна судова система (-------//--------)
Як ви вважаєте, що з цих трьох пунктів вова виконає першим?