Зеленский встретился с Коштой: Украина рассчитывает на открытие переговорных кластеров в мае-июне. ВИДЕО

В понедельник, 4 мая, президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности встречи

Глава государства заявил, что Украина рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев.

"Технически Украина полностью готова", — отметил Зеленский.

"Спасибо Антониу за поддержку и за личные усилия по разблокированию финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме", — добавил президент.

Читайте также: Фицо: У нас с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды", но нужно работать

Участие в саммите Европейского политического сообщества

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Армении.

Читайте также: Европа нуждается в видении своей безопасности на 360 градусов, — Кошта