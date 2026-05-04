Зеленский встретился с Коштой: Украина рассчитывает на открытие переговорных кластеров в мае-июне. ВИДЕО

В понедельник, 4 мая, президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности встречи 

Глава государства заявил, что Украина рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев.

"Технически Украина полностью готова", — отметил Зеленский.

"Спасибо Антониу за поддержку и за личные усилия по разблокированию финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме", — добавил президент.

Участие в саммите Европейского политического сообщества

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Армении.

Зеленский Владимир (24147) Евросоюз (18024) Антониу Кошта (134)
Пустоголова істота...
04.05.2026 16:29 Ответить
нууу....
це, величезне досягнення на політичній арені.
ото, тільки зі старими соціалістами і залишилося лобизатися.
як же зелена гундоса гнида, пердить намагається хоч щось видавити зі свого туру в єреван.
нічого не виходить.

а тут, кинуті всі сили на відбілювання файр поінт з міндічєм.
04.05.2026 16:35 Ответить
Мабуть європейські лідори не кластери відкривають, а плівки міндіча
04.05.2026 16:37 Ответить
"Швидкого членства не буде": Франція поставила Україні жорсткі умови вступу в ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n4001307
Шах і мат всім зеленим їпланам!Куди інтеграція?Катається для картинки і дурникам розповідає казочки!!
04.05.2026 16:57 Ответить
Ніякого ЄС при ішаку
04.05.2026 16:59 Ответить
Відкрити можна, але...
Головні вимоги до України для вступу в ЕС (так, по-крупному, без деталізації):
- боротьба з корупцією (Справжня, не совкова показуха)
- свобода слова (------//-------)
- незалежна судова система (-------//--------)
Як ви вважаєте, що з цих трьох пунктів вова виконає першим?
04.05.2026 16:57 Ответить
 
 