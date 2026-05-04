Европа нуждается в видении своей безопасности на 360 градусов, - Кошта
Европа должна иметь всестороннее видение своей безопасности, учитывая агрессию РФ и войну на Ближнем Востоке.
Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на встрече Европейского политического сообщества в Ереване, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Безопасность на 360 градусов
"Геополитическая ситуация, в которой оказалась Европа — с продолжающейся российской вооруженной агрессией против Украины и конфликтом на Ближнем Востоке, — демонстрирует, что наш континент нуждается в видении своей безопасности на 360 градусов", — сказал Кошта.
По его словам, Европа должна быть на передовой защиты международного порядка, основанного на правилах, закрепленного в Уставе ООН как главной опоре многосторонности.
Многополярность мира
В то же время Кошта отметил, что современный мир характеризуется не только ростом нестабильности.
"Существует вторая важная тенденция: рост многополярности мира. Эта тенденция требует многополярного партнерства для содействия устойчивому миру и обеспечения общего процветания", — пояснил президент Евросовета.
В качестве примера он привел Канаду.
"На всех этих уровнях Канада является не просто единомышленником, она является близким партнером: Канада разделяет европейское видение безопасности на 360 градусов, глобальное видение. Канада хочет вместе с нами построить международный порядок, основанный на принципах, закрепленных в международном праве и международном гуманитарном праве. Канада является поборником многосторонности, в центре которой лежит система ООН", — заявил Кошта.
Он добавил, что премьер-министр Канады Марк Карни является явным сторонником многополярного партнерства.
