РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9159 посетителей онлайн
Новости поддержка Украины ЕС
669 8

Встреча Зеленского с руководством ЕС завершилась совместным заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский провел трехстороннюю встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров сторон.

Во время встречи стороны согласовали ключевые направления финансовой, санкционной и политической поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Финансовая поддержка и санкционная политика ЕС

В совместном заявлении говорится о приветствии решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, который должен покрыть бюджетные и оборонные потребности в 2026–2027 годах. Европейские лидеры подчеркнули важность быстрого запуска этого инструмента и ожидают первого транша уже во втором квартале.

Также стороны поддержали принятие 20-го пакета санкций против России. Новые ограничения направлены на энергетические доходы РФ, банковский сектор и деятельность теневого флота.

"Кредит в поддержку Украины обеспечит возможность удовлетворения ее неотложных бюджетных и оборонных потребностей, что позволит сохранить устойчивость страны в условиях продолжающихся российских атак", — говорится в заявлении.

ЕС также призвал международных партнеров присоединиться к покрытию финансовых потребностей Украины.

Евроинтеграция, реформы и вопросы безопасности

Отдельно лидеры ЕС отметили прогресс Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Они призвали как можно скорее начать переговоры по кластерам, в частности по разделу "Основы".

В заявлении также приветствовали принятие украинским парламентом законодательных изменений, необходимых для получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility. Европейская сторона отметила прогресс реформ даже в условиях войны.

Кроме того, ЕС подтвердил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины и укрепления энергетической устойчивости перед следующим отопительным сезоном.

Особое внимание уделили вопросам ядерной безопасности и необходимости прекращения российской оккупации объектов атомной энергетики.

Также стороны поддержали проведение международной встречи по возвращению украинских детей, которая должна состояться в Брюсселе в мае.

Что предшествовало

Автор: 

Евросоюз (17982) Урсула фон дер Ляйен (729) Антониу Кошта (128)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То Урсула така маленька чи найвеличнійшому нові клабуки підігнали?
показать весь комментарий
23.04.2026 23:32 Ответить
То ЗЄ на підставці для вазона стоїть.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:37 Ответить
Ніі, Урсула на три кроки позаду.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:44 Ответить
У рамочку і на саме почесне місце у золотому туалеті ЗЄ.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:36 Ответить
Квартальське жебрацтво свята справа.©
Майже цитата.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:46 Ответить
Зустріч ні про що. Хоч би погоду повідомили. Більше толку було би.
показать весь комментарий
23.04.2026 23:48 Ответить
а далі - класика жанру!!!
"В этот день, на спільну заяву бог послал лядіміру ляксандриччю - бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак від скумбрії, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из кінських яблок" (с)
з.и. спільна заява пройшла в тёплой, дружєськой обстановкє!
показать весь комментарий
23.04.2026 23:58 Ответить
 
 