Встреча Зеленского с руководством ЕС завершилась совместным заявлением
Президент Украины Владимир Зеленский провел трехстороннюю встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров сторон.
Во время встречи стороны согласовали ключевые направления финансовой, санкционной и политической поддержки Украины со стороны Европейского Союза.
Финансовая поддержка и санкционная политика ЕС
В совместном заявлении говорится о приветствии решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, который должен покрыть бюджетные и оборонные потребности в 2026–2027 годах. Европейские лидеры подчеркнули важность быстрого запуска этого инструмента и ожидают первого транша уже во втором квартале.
Также стороны поддержали принятие 20-го пакета санкций против России. Новые ограничения направлены на энергетические доходы РФ, банковский сектор и деятельность теневого флота.
"Кредит в поддержку Украины обеспечит возможность удовлетворения ее неотложных бюджетных и оборонных потребностей, что позволит сохранить устойчивость страны в условиях продолжающихся российских атак", — говорится в заявлении.
ЕС также призвал международных партнеров присоединиться к покрытию финансовых потребностей Украины.
Евроинтеграция, реформы и вопросы безопасности
Отдельно лидеры ЕС отметили прогресс Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Они призвали как можно скорее начать переговоры по кластерам, в частности по разделу "Основы".
В заявлении также приветствовали принятие украинским парламентом законодательных изменений, необходимых для получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility. Европейская сторона отметила прогресс реформ даже в условиях войны.
Кроме того, ЕС подтвердил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины и укрепления энергетической устойчивости перед следующим отопительным сезоном.
Особое внимание уделили вопросам ядерной безопасности и необходимости прекращения российской оккупации объектов атомной энергетики.
Также стороны поддержали проведение международной встречи по возвращению украинских детей, которая должна состояться в Брюсселе в мае.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
- Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
