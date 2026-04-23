Первые 45 млрд евро из кредита ЕС Украина может получить в этом квартале, — фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен о займе ЕС

Первый транш из 90 млрд евро кредита ЕС в размере 45 млрд евро может поступить в Украину уже в этом квартале.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного брифинга с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Первый транш на 45 млрд евро из кредита Украине может поступить уже в этом квартале", — отметила она.

Также фон дер Ляйен рассказала, что стороны согласовали распределение средств:

  • треть пойдет на бюджетную поддержку,
  • две трети — на оборонные нужды.

Зільониє вже потирають руки і готовлять мішки для грошей
23.04.2026 19:24 Ответить
Ото вже точно і на правнуків прибарахлитись вистачить. Навіть уявити не можу, як у зелених вже руки чешуться.
Без контролю від ЄС цей кредит - все одно що подарунок для тих, кому завжди мало
23.04.2026 19:27 Ответить
Аброхамія з КабМіндічами та головою нацбанку і ФІНМОНІТОРИНГУ, знервован і у передчутті, великого шухєра!!!! Добром для них, це не завершиться!! Це не «з прокладкок» на гудроні з Білорусії, гроші собі точить в крипту!!!! Можуть бути, інші нюанси…
23.04.2026 19:37 Ответить
Там вже мабуть і москвичі в прєдвкушенії двушечек ручки потирають. Потрібен суворий аудит всіх кредитів від міжнародної спільноти.
23.04.2026 19:37 Ответить
цього кварталу, чи ДЛЯ ЦЬОГО КВАРТАЛУ? - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3612090
23.04.2026 19:53 Ответить
Слід очікувати стрімкий ріст цін на вілли на Лазурному узбережжі, ультрапреміальні авто та елітних киїівських шлюх. Кріпакам на фронті приготуватись ще до двох років війни без демобілізації та ротацій.
23.04.2026 19:56 Ответить
 
 