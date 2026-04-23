Первые 45 млрд евро из кредита ЕС Украина может получить в этом квартале, — фон дер Ляйен
Первый транш из 90 млрд евро кредита ЕС в размере 45 млрд евро может поступить в Украину уже в этом квартале.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного брифинга с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Также фон дер Ляйен рассказала, что стороны согласовали распределение средств:
- треть пойдет на бюджетную поддержку,
- две трети — на оборонные нужды.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
- Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
Без контролю від ЄС цей кредит - все одно що подарунок для тих, кому завжди мало