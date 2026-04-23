Перші 45 млрд євро з кредиту ЄС Україна може отримати цього кварталу, - фон дер Ляєн

Перший транш із 90 млрд євро позики ЄС у розмірі 45 млрд євро може надійти Україні вже цього кварталу.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Перший транш на 45 млрд євро з кредиту Україні може надійти вже цього кварталу", - зазначила вона.

Також фон дер Ляєн розповіла, що сторони погодили розподіл коштів:

третина піде на бюджетну підтримку,

дві третини - на оборонні потреби.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

