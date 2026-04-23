Перші 45 млрд євро з кредиту ЄС Україна може отримати цього кварталу, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн про позику ЄС

Перший транш із 90 млрд євро позики ЄС у розмірі 45 млрд євро може надійти Україні вже цього кварталу.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Перший транш на 45 млрд євро з кредиту Україні може надійти вже цього кварталу", - зазначила вона.

Також фон дер Ляєн розповіла, що сторони погодили розподіл коштів:

  • третина піде на бюджетну підтримку,
  • дві третини - на оборонні потреби.

Що передувало

Зільониє вже потирають руки і готовлять мішки для грошей
23.04.2026 19:24 Відповісти
Ото вже точно і на правнуків прибарахлитись вистачить. Навіть уявити не можу, як у зелених вже руки чешуться.
Без контролю від ЄС цей кредит - все одно що подарунок для тих, кому завжди мало
23.04.2026 19:27 Відповісти
Аброхамія з КабМіндічами та головою нацбанку і ФІНМОНІТОРИНГУ, знервован і у передчутті, великого шухєра!!!! Добром для них, це не завершиться!! Це не «з прокладкок» на гудроні з Білорусії, гроші собі точить в крипту!!!! Можуть бути, інші нюанси…
23.04.2026 19:37 Відповісти
Там вже мабуть і москвичі в прєдвкушенії двушечек ручки потирають. Потрібен суворий аудит всіх кредитів від міжнародної спільноти.
23.04.2026 19:37 Відповісти
цього кварталу, чи ДЛЯ ЦЬОГО КВАРТАЛУ? - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3612090
23.04.2026 19:53 Відповісти
Слід очікувати стрімкий ріст цін на вілли на Лазурному узбережжі, ультрапреміальні авто та елітних киїівських шлюх. Кріпакам на фронті приготуватись ще до двох років війни без демобілізації та ротацій.
23.04.2026 19:56 Відповісти
 
 