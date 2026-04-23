ЕС введет ограничения в отношении 46 танкеров, 60 компаний и 117 физических лиц в рамках 20-го пакета санкций против РФ
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, 20-й пакет санкций включает ряд решительных мер. Он предусматривает возможность для Совета ЕС ввести полный запрет на морские транспортные услуги, связанные с российской сырой нефтью и нефтепродуктами.
"Еще 46 судов из теневого флота будут добавлены в санкционный список, способность России приобретать танкеры для своего теневого флота будет ограничена, а услуги российским ледоколам и танкерам для перевозки сжиженного природного газа будут запрещены", — говорится в сообщении.
Кроме того, еще 60 компаний будут добавлены в список военных конечных пользователей и организаций, причастных к обходу санкций.
"Впервые будет введен инструмент противодействия обходу санкций, который позволит запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, реэкспортирующие их в Россию. В список лиц, на которых распространяются санкции, будет добавлено еще 117 человек, включая субъекты хозяйствования нефтяного, энергетического и оборонного секторов, а также компании в третьих странах, которые помогают обходить санкции, поставляют товары российской военной промышленности или обеспечивают функционирование теневого флота", — добавляется в сообщении МИД Эстонии.
Также были ужесточены меры против Беларуси.
Следующий пакет санкций
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подтвердил, что работа над следующим, 21-м пакетом санкций уже началась.
"Россия зарабатывает миллиарды на высоких ценах на энергоносители и возможности продавать нефть. Европейский Союз должен решительно отреагировать и принять все меры для ограничения энергетических доходов России, включая полный запрет морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. Мы не согласимся на полумеры. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одна, и Россия не останется безнаказанной", — подчеркнул он.
