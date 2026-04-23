ЄС запровадить обмеження щодо 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб у межах 20-го пакета санкцій проти РФ

У межах 20-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз запровадить обмеження проти 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Естонії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, 20-й пакет санкцій включає низку рішучих заходів. Він передбачає можливість для Ради ЄС запровадити повну заборону на морські транспортні послуги, пов'язані з російською сирою нафтою та нафтопродуктами.

"Ще 46 суден з тіньового флоту будуть додані до списку санкцій, здатність Росії купувати танкери для свого тіньового флоту буде обмежена, а послуги російським криголамам та танкерам для перевезення зрідженого природного газу будуть заборонені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще 60 компаній будуть додані до списку військових кінцевих користувачів та організацій, причетних до обходу санкцій.

"Уперше буде запроваджено інструмент протидії обходу санкцій, який дозволить заборонити експорт певних товарів до третіх країн, що реекспортують їх до Росії. До списку осіб, на яких поширюються санкції, буде додано ще 117 осіб, включно із суб'єктами господарювання нафтового, енергетичного та оборонного секторів, а також компанії в третіх країнах, які допомагають обходити санкції, постачають товари російській військовій промисловості або забезпечують функціонування тіньового флоту", - додається в повідомленні МЗС Естонії.

Також було посилено заходи проти Білорусі.

Наступний пакет санкцій

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна підтвердив, що робота над наступним, 21-м пакетом санкцій вже розпочалася.

"Росія заробляє мільярди на високих цінах на енергоносії та можливості продавати нафту. Європейський Союз повинен рішуче відреагувати та вжити всіх заходів для обмеження енергетичних доходів Росії, включно з повною забороною морських перевезень російської нафти та нафтопродуктів. Ми не погодимося на півзаходи. Кожен новий пакет посилює наше послання: Україна не сама, і Росія не залишиться безкарною", - наголосив він.

