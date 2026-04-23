Зустріч Зеленського з керівництвом ЄС завершилась спільною заявою

Зустріч Зеленського з лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів сторін.

Під час зустрічі сторони узгодили ключові напрями фінансової, санкційної та політичної підтримки України з боку Європейського Союзу.

Фінансова підтримка та санкційна політика ЄС

У спільній заяві йдеться про привітання рішення щодо кредиту для України обсягом 90 млрд євро, який має покрити бюджетні та оборонні потреби у 2026–2027 роках. Європейські лідери наголосили на важливості швидкого запуску цього інструменту та очікують першого траншу вже у другому кварталі.

Також сторони підтримали ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані на енергетичні доходи РФ, банківський сектор та діяльність тіньового флоту.

"Кредит на підтримку України забезпечить можливість задоволення її нагальних бюджетних та оборонних потреб, що дасть змогу зберегти стійкість країни в умовах триваючих російських атак", – йдеться у заяві.

ЄС також закликав міжнародних партнерів долучатися до покриття фінансових потреб України.

Євроінтеграція, реформи та безпекові питання

Окремо лідери ЄС відзначили прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі. Вони закликали якнайшвидше розпочати переговори за кластерами, зокрема за розділом "Основи".

У заяві також привітали ухвалення українським парламентом законодавчих змін, необхідних для отримання фінансування в межах програми Ukraine Facility. Європейська сторона відзначила прогрес реформ навіть в умовах війни.

Крім того, ЄС підтвердив підтримку відновлення енергетичної інфраструктури України та зміцнення енергетичної стійкості перед наступним опалювальним сезоном.

Окрему увагу приділили питанням ядерної безпеки та необхідності припинення російської окупації об’єктів атомної енергетики.

Також сторони підтримали проведення міжнародної зустрічі щодо повернення українських дітей, яка має відбутися у Брюсселі в травні.

Що передувало

То ЗЄ на підставці для вазона стоїть.
23.04.2026 23:37 Відповісти
То Урсула така маленька чи найвеличнійшому нові клабуки підігнали?
23.04.2026 23:32 Відповісти
У рамочку і на саме почесне місце у золотому туалеті ЗЄ.
23.04.2026 23:36 Відповісти
То Урсула така маленька чи найвеличнійшому нові клабуки підігнали?
23.04.2026 23:32
23.04.2026 23:32 Відповісти
То ЗЄ на підставці для вазона стоїть.
23.04.2026 23:37
23.04.2026 23:37 Відповісти
Ніі, Урсула на три кроки позаду.
23.04.2026 23:44 Відповісти
Зелі давно зелеходи підігнали. Копіює свого кумира на пинєходах - Пуйла.
24.04.2026 00:29

24.04.2026 00:29 Відповісти
Пзлец як лялька якась, боти здорові голова і ручки маленька, якийсь комплекс в нього точно.
24.04.2026 01:16
24.04.2026 01:16 Відповісти
У рамочку і на саме почесне місце у золотому туалеті ЗЄ.
23.04.2026 23:36
23.04.2026 23:36 Відповісти
Квартальське жебрацтво свята справа.©
Майже цитата.
23.04.2026 23:46 Відповісти
Зустріч ні про що. Хоч би погоду повідомили. Більше толку було би.
23.04.2026 23:48
23.04.2026 23:48 Відповісти
а далі - класика жанру!!!
"В этот день, на спільну заяву бог послал лядіміру ляксандриччю - бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак від скумбрії, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из кінських яблок" (с)
з.и. спільна заява пройшла в тёплой, дружєськой обстановкє!
23.04.2026 23:58 Відповісти
что-то на Урсуле лица нет
24.04.2026 00:26 Відповісти
 
 