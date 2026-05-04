Європа потребує бачення своєї безпеки на 360 градусів, - Кошта

Європа повинна мати бачення своєї безпеки на 360 градусів, зважаючи на агресію РФ та війну на Близькому Сході.

Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта на зустрічі Європейської політичної спільноти в Єревані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Безпека на 360 градусів

"Геополітична ситуація, в якій опинилася Європа - з російською збройною агресією проти України, що триває, та конфліктом на Близькому Сході, демонструє, що наш континент потребує бачення своєї безпеки на 360 градусів", - сказав Кошта.

За його словами, Європа має бути на передовій захисту міжнародного порядку, заснованого на правилах, закріпленого у Статуті ООН як головній опорі багатосторонності.

 Багатополярність світу

Водночас Кошта зазначив, що сучасний світ позначений не лише зростанням нестабільності.

"Існує друга важлива тенденція: зростання багатополярності світу. Ця тенденція вимагає багатополярного партнерства для сприяння сталому миру та забезпечення спільного процвітання", - пояснив президент Євроради.

Як приклад він навів Канаду.

"На всіх цих рівнях Канада є не просто однодумцем, вона є близьким партнером: Канада поділяє європейське бачення безпеки на 360 градусів, глобальне бачення. Канада хоче разом із нами побудувати міжнародний порядок, заснований на принципах, закріплений у міжнародному праві та міжнародному гуманітарному праві. Канада є поборником багатосторонності, в центрі якої лежить система ООН", - заявив Кошта.

Він додав, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні є відвертим прихильником багатополярного партнерства.

БАЧЕННЯ НА 360 ГРАДУСІВ КРУГОМ ЄС- "ГОЛА ЗАДНИЦЯ"
04.05.2026 14:18 Відповісти
Кошта, а на 720? Як варіант?
04.05.2026 14:20 Відповісти
1440😸
04.05.2026 14:28 Відповісти
Головне,щоб голова не відпала...
04.05.2026 14:29 Відповісти
180° персонально від Донні.
04.05.2026 15:09 Відповісти
та ви ЄС тепер як дзига ,хоч сутками розкручуйтеся , вам це не допоможе ,корисні ід* оти московії ...Дуже пізно розгледіли ,шо вашунезайманість порушили , русня з китаєм...
04.05.2026 15:15 Відповісти
А чому не 2π•N , де N - кількість країн ЄС?
04.05.2026 16:18 Відповісти
 
 