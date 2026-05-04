Європа потребує бачення своєї безпеки на 360 градусів, - Кошта

Європа повинна мати бачення своєї безпеки на 360 градусів, зважаючи на агресію РФ та війну на Близькому Сході.

Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта на зустрічі Європейської політичної спільноти в Єревані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Геополітична ситуація, в якій опинилася Європа - з російською збройною агресією проти України, що триває, та конфліктом на Близькому Сході, демонструє, що наш континент потребує бачення своєї безпеки на 360 градусів", - сказав Кошта.

За його словами, Європа має бути на передовій захисту міжнародного порядку, заснованого на правилах, закріпленого у Статуті ООН як головній опорі багатосторонності.

Водночас Кошта зазначив, що сучасний світ позначений не лише зростанням нестабільності.

"Існує друга важлива тенденція: зростання багатополярності світу. Ця тенденція вимагає багатополярного партнерства для сприяння сталому миру та забезпечення спільного процвітання", - пояснив президент Євроради.

Як приклад він навів Канаду.

"На всіх цих рівнях Канада є не просто однодумцем, вона є близьким партнером: Канада поділяє європейське бачення безпеки на 360 градусів, глобальне бачення. Канада хоче разом із нами побудувати міжнародний порядок, заснований на принципах, закріплений у міжнародному праві та міжнародному гуманітарному праві. Канада є поборником багатосторонності, в центрі якої лежить система ООН", - заявив Кошта.

Він додав, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні є відвертим прихильником багатополярного партнерства.

Читайте: Варто готуватися до відкриття перших кластерів переговорів про вступ України в ЄС, - Кошта