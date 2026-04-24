Варто готуватися до відкриття перших кластерів переговорів про вступ України в ЄС, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що після розблокування кредиту у 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій проти РФ наступним кроком може бути початок першого переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що відомо?

"Тепер настав час дивитися вперед і готуватися до наступного кроку. А наступний крок – це офіційне відкриття перших кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", - зазначив він перед початком неформальної зустрічі глав держав і урядів країн ЄС.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

