Варто готуватися до відкриття перших кластерів переговорів про вступ України в ЄС, - Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що після розблокування кредиту у 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій проти РФ наступним кроком може бути початок першого переговорів про вступ України до ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Тепер настав час дивитися вперед і готуватися до наступного кроку. А наступний крок – це офіційне відкриття перших кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", - зазначив він перед початком неформальної зустрічі глав держав і урядів країн ЄС.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
Хіба що мародері казнокрадів, просто повішати, як у Сирії чи Нюрнберзі, і справа в Україні зрушиться!?!?
Тільки люстрація вірьовкою такої потороччі та їх «помагаїв», сприятиме очищенню України та руху до ЄС!! Правда має бути з кулаками, щоб її не заплювали!!!
Дякую однодумців! Смерть ****** та ригоАНАЛАМ з помічниками!
Армія! Мова! Віра!!