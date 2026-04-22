Сибіга про поетапний вступ України до ЄС: ніяких "ерзац-членств" – жодного з них ми не приймемо

Сибіга про часткове членство України в ЄС

Україна не підтримує ідею поетапного членства в Євросоюзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Ніяких "ерзац-членств"

"Є позиція президента, що ніяких "ерзац-членств" – жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Є декілька центрів продукування думок і пошуку можливих кроків, але не тільки з точки зору України", - зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що партнери розуміють позицію України і розуміють, що Україна прагне на шляху до членства в ЄС відповідати усім необхідним критеріям.

"Сьогодні на засіданні Ради ЄС, у якій я брав участь, відзначили наш прогрес прийняття масиву законодавства. Питання, чи готові ми, чи не готові – це риторично. Я вважаю, що є критерії, є чіткі маркери, і ми їх виконуємо. Ми йдемо дуже швидко", - розповів він.

Шлях євроінтеграції

Глава МЗС також зауважив, що Україні ще треба пройти шлях євроінтеграції, він невідворотний: щодо адаптації, щодо прийняття масиву законодавства.

"Повірте, я вважаю, що це не спротив, завжди є різні оцінки, але це не спротив, а, можливо, уникнення ситуації, коли ми бездумно часом на попередніх етапах приймали деякі умови чогось", - додав Сибіга.

Він додав, що можуть мати місце коригування позицій, адже Україна повинна захищати свій бізнес, але європейські стандарти мають прийти в Україну.

"Треба дивитися на найбільші переваги для країни, які матимуть мультиплікаційний ефект, не боятися цього слова, якихось виключень, не боятися слова "тимчасові періоди". Я маю на увазі те, що повинні ми відстояти як держава, для нашої економіки, для людей, але не чинити спротиву", - підсумував Сибіга.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.

Топ коментарі
+6
Нахера нам той гнилий ЄС здався? Що ми отримаємо від нього крім геморою? Якщо почитати які умови ЄС і наша влада висуває до простих українцв за вступ в те вонюче лайно то вік би того ЄС не бачити
22.04.2026 13:56 Відповісти
+4
Цікаво, а в Європі теж викрадають людей прямо на вулицях?
22.04.2026 14:39 Відповісти
+3
Є позиція президента, що ніяких "ерзац-членств" - жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Джерело: https://censor.net/ua/n3611817

Є ще позиція країн-членів ЄС, але то таке... Певне вони не в курсі, про позицію найвеличнішого лідора)
22.04.2026 13:56 Відповісти
"є декілька центрів продукування думок" - і зєлічка є головний їх, центральний продуцент! ))
22.04.2026 13:52 Відповісти
Голова, або дупа, так. І наші потужні використовують другий вариант
22.04.2026 14:22 Відповісти
Як вітром свіжим повіяло, от полегшення! Захоплююсь вождями нашого найкращого племені! Сказав, як відрубав. Оце діло. Нема чого скиглити, разом до Перемоги!
22.04.2026 13:53 Відповісти
Нахера нам той гнилий ЄС здався? Що ми отримаємо від нього крім геморою? Якщо почитати які умови ЄС і наша влада висуває до простих українцв за вступ в те вонюче лайно то вік би того ЄС не бачити
А які там вимоги такі страшні? ну наприклад? Не красти, не мародерствувати, не купувати посади? Ну які, конкретно?
22.04.2026 14:02 Відповісти
Наприклад, населення не зможе ралізувати ні м'ясо ні молочні продукти, ні городину, ні фрукти. Бо буде ніззя. ТІльки великі господарства будуть мати таке право. І як селянам виживати?
22.04.2026 15:02 Відповісти
Наприклад, для фермерів є дотації, навіть для малих домогосподарств. Якось у Польщі виживають селяни.
22.04.2026 15:06 Відповісти
То для фермерів. Але ти не рівняй пенсію української бабці, яка на вулиці петрушкою торгує, щоб вижити, та її ровесниці в Німеччині
22.04.2026 15:10 Відповісти
Ну добре, давай нічого не будемо робити, лишимо все як є, щоб бабуся так далі петрушкою торгувала на вулиці. От якої ти долі бажаєш нашим бабусям, я зрозумів.
22.04.2026 15:20 Відповісти
Яка доля? Це менталітет, віковічний устрій життя. Навіщо його ламати на догоду якимсь дядькам з Брюсселя? Щоб що????
22.04.2026 15:24 Відповісти
Ага, ну тобто ти весь розумненький поїхав у Британію, а бабусі нехай живуть "виковим устроєм", де ви беретеся такі розумні? Це ще у кацапів є такі пропагандисти "традіціонних ценнастєй", щоправда самі вони дуже ******* розкішне життя, західні автомобілі та напої, але населення має жити "традіціонно".
22.04.2026 15:28 Відповісти
1. Я в Україні. Живу, як і решта пересічних українців.
2. А хто зараз забороняє українським бабусям купувати західні автомобілі та напої? І чим бабусі Ісландії, Норвегії чи Швейцарії живуть гірше від французьких чи німецьких бабусь?
22.04.2026 15:43 Відповісти
Ти вважєш, після вступу в ЄС, у тієї бабусі, пенсія буде 1700 євро, як в Німеччині? Та гляди. Звідки?
22.04.2026 16:38 Відповісти
Не лише реалізувати. Ти вдома не маєш права, навіть, зарізати власноруч вигодуваного кабана. Це можна робити лише в спеціально обладнаному для цього місці. Хто саме буде володіти в українських селах тими місцями і скільки буде коштувати простому селянину ними скористатись залишається тільки здогадуватись...
22.04.2026 15:21 Відповісти
Як же так? Так казати то не жук начхав. Невже всі оці колотнечі були даремними? Воістину все пізнається в порівнянні.
22.04.2026 14:04 Відповісти
Абсолютно даремні
22.04.2026 15:03 Відповісти
Є позиція президента, що ніяких "ерзац-членств" - жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Джерело: https://censor.net/ua/n3611817

Є ще позиція країн-членів ЄС, але то таке... Певне вони не в курсі, про позицію найвеличнішого лідора)
Та в курсі. Але дня них позиція Незламного те ж саме, що позиція вередливої дитини для дорослих. Послухали, відшмагали і в куток...
22.04.2026 16:48 Відповісти
Боров, очевидно, не розуміє, що немає вибору між "або так, або так". Є - або ми вконуємо необхідні для членства вимоги, або нас не беруть. Я розумію, що виконання вимог веде до втрати влади зеленими мародерами, чого вони дуже бояться, але їм доведеться все виконати, після чого вони опиняться на лаві підсудних за мародерство.
22.04.2026 14:00 Відповісти
"що Україна прагне на шляху до членства в ЄС відповідати усім необхідним критеріям."

А чому Україна не прагне просто навести лад і побудувати Європу в себе вдома?
22.04.2026 14:05 Відповісти
Конституція на паузі
22.04.2026 14:59 Відповісти
Можна подумати що вони нас просять. Пора до кінця війни це питання закрити і займатися дійсно важливими справами. А будете так нахабно поводитися, то і після війни вас пошлють на...., або самі до Ізраїлю поїдите
22.04.2026 14:19 Відповісти
Цікаво, а в Європі теж викрадають людей прямо на вулицях?
Було таке, при Фрідріху ІІ, Великому
22.04.2026 14:57 Відповісти
сибіга, ми ще не члени Єврорсоюза, а ви вже там всі ОРБАНулисчя
22.04.2026 14:53 Відповісти
Беріть що дають, а там видно буде. Від статусу союзника США, відмовилися перед війною і що вийшло...
22.04.2026 14:58 Відповісти
Афганістан від статусу союзника США, не відмовився і що вийшло...?
22.04.2026 16:35 Відповісти
Питання, чи готові ми, чи не готові - це риторично. Я вважаю, що є критерії, є чіткі маркери, і ми їх виконуємо. Ми йдемо дуже швидко", КОРУПЦІЙНОЮ ДОРОГОЮ,РОЗКРАДАЮЧИ УКРАЇНУ І ОББИРАЮЧИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД(прискорений "зелено -грабіжницький критерій і маркер.через який Україна іде в напрямку "тайожного союзу" - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/n3611817
22.04.2026 15:08 Відповісти
Бо Зельоним нахрен не потрібно жити по законам ЄС.
22.04.2026 16:01 Відповісти
 
 