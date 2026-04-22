Сибіга про поетапний вступ України до ЄС: ніяких "ерзац-членств" – жодного з них ми не приймемо

Україна не підтримує ідею поетапного членства в Євросоюзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Ніяких "ерзац-членств"

"Є позиція президента, що ніяких "ерзац-членств" – жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Є декілька центрів продукування думок і пошуку можливих кроків, але не тільки з точки зору України", - зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що партнери розуміють позицію України і розуміють, що Україна прагне на шляху до членства в ЄС відповідати усім необхідним критеріям.

"Сьогодні на засіданні Ради ЄС, у якій я брав участь, відзначили наш прогрес прийняття масиву законодавства. Питання, чи готові ми, чи не готові – це риторично. Я вважаю, що є критерії, є чіткі маркери, і ми їх виконуємо. Ми йдемо дуже швидко", - розповів він.

Шлях євроінтеграції

Глава МЗС також зауважив, що Україні ще треба пройти шлях євроінтеграції, він невідворотний: щодо адаптації, щодо прийняття масиву законодавства.

"Повірте, я вважаю, що це не спротив, завжди є різні оцінки, але це не спротив, а, можливо, уникнення ситуації, коли ми бездумно часом на попередніх етапах приймали деякі умови чогось", - додав Сибіга.

Він додав, що можуть мати місце коригування позицій, адже Україна повинна захищати свій бізнес, але європейські стандарти мають прийти в Україну.

"Треба дивитися на найбільші переваги для країни, які матимуть мультиплікаційний ефект, не боятися цього слова, якихось виключень, не боятися слова "тимчасові періоди". Я маю на увазі те, що повинні ми відстояти як держава, для нашої економіки, для людей, але не чинити спротиву", - підсумував Сибіга.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.