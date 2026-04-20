Україна не шукає альтернативу ЄС, але може стати його головною силою, - Зеленський

Україна, Туреччина, Норвегія, Велика Британія можуть зробити Європейський Союз найсильнішим союзом у світі з найкращою системою безпеки.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Роль України

"Вважаю, що ці чотири країни зроблять ЄС найсильнішим союзом у світі з найкращою системою безпеки... Ми не шукаємо жодної альтернативи. Я просто переконаний, що ці країни дуже сильні й можуть посилити ЄС. І навіть окремо вони є потужними гравцями", - сказав Зеленський.

Безпека

Україна вже посилює Європейський Союз, насамперед — у безпековому вимірі, вважає він.

"Ми хочемо бути в ЄС. І я впевнений, якщо деякі представники ЄС не будуть робити помилок, ми там і будемо. Я б так це сказав. Питання часу. Ми сьогодні вже посилюємо ЄС. З безпекової точки зору передусім. А безпека сьогодні — це пріоритет, пріоритет для всіх, абсолютно для всіх континентів", - додав Зеленський.

