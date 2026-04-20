Німеччина та Франція пропонують варіанти "символічного" членства України в ЄС, - FT

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.

Про це йдеться в документах з пропозиціями двох країн, з якими ознайомилося видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Більше про пропозиції 

Зазначається, що Париж та Берлін відкинули пропозиції Європейської комісії щодо скасування повільного та бюрократичного процесу вступу, щоб надати Києву швидкі переваги членства.

Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена", за якого Україна братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та автоматичного доступу" до спільного бюджету ЄС.

  • У пропозиції ФРН також вказано, що новий статус матиме "символічну силу через назву". Він може бути наданий шляхом політичного рішення лідерів ЄС, а це дозволить уникнути тривалих процедур.
  • Франція називає таке часткове членство "статусом інтегрованої держави", за якого доступ до спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування має бути відкладений до повного вступу.

Вплив виборів в Угорщині

Нещодавня поразка на виборах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наклав вето на початок переговорів про членство з Україною, вселила певні надії на прогрес у цьому питанні. Однак більшість членів ЄС мають побоювання, що надання Україні та іншим кандидатам права на прискорений вступ переверне політичну динаміку блоку та підірве цінність членства.

Загальний зміст документів від Франції та Німеччини, ймовірно, "буде близьким" до остаточної пропозиції ЄС для України, повідомили Financial Times два високопосадовці Єврокомісії.

Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив виданню, що Київ продовжує дискусії з країнами ЄС щодо свого членства.

+15
ЛОГІЧНО

Від нас треба бути "живим щитом", ресурси і землі, жінок і дітей( для підтримки білої демографії) ВСЕ.

А все інше - "пішли нафіг". Круто що сказати. Угорщина має право голосу НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВИКРУТАСИ, а нам - зась
показати весь коментар
20.04.2026 17:00 Відповісти
+14
І навіщо тоді таке «членство»?
показати весь коментар
20.04.2026 17:00 Відповісти
+10
Що цікаво

УГОРЩИНА ЯКА

- напряму каже що вона "мишка що допомагає леву" - ВСЕ ОК МАЄ ПРАВО ГОЛОСУ
- яка грабує інкасаторів
- яка змінила виборче законодавство вставновивши диктатуру
- де Орбан має "домик" на 90 лям

ВСЕ ОК. ВСЕ НОРМ. А Україна яка ще в 2013 вмирала під прапорами ЕС - еееееее нееее.

"ЦІННОСТІ" Европи про які нам тут втирали що вони "моральні а ми просто орангутанги"
показати весь коментар
20.04.2026 17:07 Відповісти
І навіщо тоді таке «членство»?
показати весь коментар
20.04.2026 17:00 Відповісти
Скавулиш?
показати весь коментар
20.04.2026 17:58 Відповісти
Миша, иногда цапаюсь с вами в чате. Но тут вы стопудово правы. Эти уроды из Европы прикрываются Украиной как живым щитом. И вы правы и в том, что к нам хуже отношение чем к неграм. Чем к зачуханным афганцам. Мы стали страной какого-то четвёртого мира.хотя,блдь..-а какой путь мы выбрали в апреле девятнадцатого года??
показати весь коментар
20.04.2026 18:05 Відповісти
ви забули ще за євреїв. З усіх перерахованих - найнижчі
показати весь коментар
21.04.2026 02:34 Відповісти
100% в тих галузях де Україна може конкурувати без субсидій... ідіть нахер панове ви нам не потрібні...
показати весь коментар
20.04.2026 17:14 Відповісти
Лідару таке членство, звісно, не потрібно. Йому б асоціювати себе з вступом України в ЄС, тим самим виграти наступні гіпотетичні вибори щоб уникнути тюрми чи недай боже, держака від лопати. (Бажаю всім євреям у Світі і особливо у Ізраїлі міцного здоров'я, грошей і сусідських земель. Амінь)
показати весь коментар
20.04.2026 17:15 Відповісти
Та й нікому таке непотрібно.
показати весь коментар
20.04.2026 17:19 Відповісти
Мені потрібно.
показати весь коментар
20.04.2026 17:23 Відповісти
Просто цікаво ,що таке членство дає вам і іншим простим українцям ,окрім тих обмежень для людей які постійно впроваджують на шляху до ЄС?
показати весь коментар
20.04.2026 20:11 Відповісти
Для прикладу, хочу щоб були ціни як в Польщі. Зарплати як в ЄС. Медицина, освіта. Щоб була корупція як в ЄС, суди виносили законні рішення, щоб країна була для людей а не люди для країни.
показати весь коментар
20.04.2026 20:15 Відповісти
Теж хочу ,але дуже сумніваюсь що все це буде при лайт варіанті
І взагалі наш народ дуже сильно заражений корупцією і жадобою ,тому вступимо чи ні ,а корупція надовго.
показати весь коментар
20.04.2026 20:27 Відповісти
Не жили харашо - нехер і починать.
показати весь коментар
20.04.2026 20:29 Відповісти
"Для прикладу, хочу щоб були ціни як в Польщі. Зарплати як в ЄС." Я теж хочу ,але одна проблема -без дотацій як свого часу у Польщі ціни та заробітки будуть як в Україні . "Медицина, освіта. " ... Дуже прекрасна медицина якщо маєш кобзу грошей , для решти - все на так рожево як нам у снах бачиться ( я забирав травмованого з польського шпиталю - совок совком ) , особливо цікаво у європейській медицині коли потрібно попасти до лікаря , а тебе можуть записати на прийом через кілька місяців, бо прийшов сезон відпусток . Про освіту взагалі окреме питання - у нас всі панські діти по Європі освіту здобували і здобувають , але як поглянеш на поведінку цих нуворишів , то враження що ту освіту вони у свинарнику здобули , тільки і того що з офіціантами по куршевелях вільно спілкуються коли від жиру там казяться . "Щоб була корупція як в ЄС" .... як виявилося - цього добра у нас і власного вдосталь , хоча у Європі його теж не набагато менше , просто там на загальному фоні не так у очі впадає.
показати весь коментар
20.04.2026 21:01 Відповісти
Як що дійсно хворієш , то і прийом швидко буде і лікі доступні. В знайомої онуки в Німеччині виявили стафілокок головного мозку. Інсульт в дитини був. То санавіацією доставили до лікарні і поставили дитину на ноги. Онкохворі отримують якісну хіміотерапію , міняють суглоби . Я сама вживаю гормони. Так от одні в нас коштують 5500 на місяць , а другі 3500 на місяць. Тут я за них заплатила по 5 євро , а решту сплатила страхова. А в нас пенсіонери не можуть собі дозволити флакон корвалол за 100 гривень купити. Звичайний ртутний градусник кошиує 270 грн !! Інфаркт міокарда в швидкій виключають протягом 5 годин - в це входить постійний моніторинг єкг та безліч аналізів крові , які є маркерами тромбозу або інфаркту. В нас як ? Швиденько на відїбись єкг зробили , гроші за виклик взяли і сїбались
показати весь коментар
20.04.2026 21:32 Відповісти
Ключове у всьому цьому пафосі "а решту сплатила страхова" .... Пенсіонерів і біженців до уваги не беремо , бо трішки інакше все фінансується . Ртутними градусниками хіба ідіот користується коли давним -давно електронні за ціною батарейки продаються. Якісна хімія та суглоби це про гроші , скільки коштує заміна суглоба у Шаріте я в курсі, як і про вартість трансплантації кісткового мозку (( Я не заперечував якість євромедицини за гроші , от тільки за першої нагоди теперішні емігранти їдуть зуби лікувати до України , бо при тій самій якості у нас на порядок дешевше виходить . P.S. До речі , у Ізраїлі медицина ще краща аніж у Європі , але ізраїльтяни часто грішать трансплантацією нирки у білорусі , бо питання ціни і термінів грає велику роль. Тепер про інсульт .... мою родичку возили до Німеччини після інсульту - ні.... чого це не дало окрім проблем і витрачених грошей , німецька медицина не всесильна , а після інсульту не всі встають колодами навіть у нас , тому за одним фактом відновлення не можна робити висновки вцілому (((
показати весь коментар
20.04.2026 22:01 Відповісти
Я працюю , то сплачую внески в страхову , тому маю право користуватися. Так само скористуватися всі , навіть не працюючі , хто мав проблеми з суглобами , бо в нас заміна тазостегнового суглоба під 200 тисяч у Хмельницькому. Хто з наших пенсіонерів може собі дозволити ? В нас як що людина зламала стегно , то вона приречена лежати. Про градусники - де хто принципово їх замовляє навіть з Німеччини. Стосовно зубів - так. В нас якісніше та дешевше, хоч я саме тут працюю вже як зубний технік. Але для німців це не дорого. Я бачу скількі нашла лабораторія виготовляє цирконієвих протезів за приватну оплату. Дорого для наших тих, хто на соціалі сидить і не йде працювати. Також Можно протезування зробити в розстрочку на рік. Але в них немає беззубих беззубих літніх людей , на відміну від як в нас. Це говорить про те , що протезування доступне !! Так само доступне МРТ - 100 відсотків сплачує страхова. Тут сусідка зробила операцію на менісках. Все за рахунок страхової. Мій син в Україні зробив по 25 тисяч за коліно. Про вартість хімії « імпортної « в нас навіть згадувати не хочу. Пологи в Харкові до війни 1000 баксів.!! І не треба розказувати про шаріте. Шаріте в нас є своє в Україні по цінам , а не по якості.
показати весь коментар
21.04.2026 07:46 Відповісти
Ви порівнюєте глобус з Марсовим полем і ніяк не хочете зрозуміти що весь позитив європейського лікування опирається на медичне страхування , а без нього - нічого доброго . "Син зробив операцію за 25000 гривень " ...... 1. Це у євро - десь 400 з копійками .2. Син ні копійки не платив в Україні медичної страховки . 3. За 400 євро у Німеччині без страхування вам хіба зеленкою прища змажуть , а не операцію проведуть. Щодо МРТ , то у нас нині його майже у кожному райцентрі проводять , у багатьох випадках -безкоштовно за направленням лікаря , а коли платно , то від 50 до 100 євро за процедуру . Що там у Німеччині це коштуватиме без страховки ? ((((
показати весь коментар
21.04.2026 19:34 Відповісти
400 гривень є мій страховий внесок. 200 сплачую я зі своєї зарплати , а 200 плачує роботодавець. І це копійки тут. Так от в раші прореби , за ці гроші мені зроблять будь яку операцію , будь яке обстеження все лікування ще і на таксі відвезуть додому потім. Не пишіть маячну про МРТ безкоштовне. Нема такого в нас. В 23 році оформлювала групу , то за напрввленніям тількі в приватну клініку ( обласна больниця давала тількі в приватну ) в місті Хмельницький , то всі три МРТ були за рахунок мене .. не пишіть те , чого давно немає. А як що десь і є - то це церга ше і на найстарішому обладнанні зроблять. Лікуйтесь ви так самі. ! А я хочу , як що і платити внески , то отримувати у разі потреби по повній. А тепер дайте відповідь - скількі мінімальна пенсії в Україні ? Скількі коштує МРТ ? Скількі коштує примітивний знімний зубний протез ? І чому в нас стількі літних людей не мають зубів - з такою піпец якою якісною стоматологією?
показати весь коментар
22.04.2026 15:01 Відповісти
Щоб не претендували на більше!
показати весь коментар
20.04.2026 17:27 Відповісти
Немає нічого більш тривалого як щось тимчасове/символічне...
показати весь коментар
20.04.2026 17:34 Відповісти
Кстати, сегодня годовщина известного австрийского художника. Кто понимает-тот понимает. С чем я всех понимающих и поздравляю. Если бы этот художник остался-мир был бы совсем иным. И мы бы жили в этом мире совсем не так как живём сейчас. Опять-таки-это сентенции для думающих и понимающих.
показати весь коментар
20.04.2026 18:12 Відповісти
Якби алуїзович залишився - ти б тут не філософствував.
показати весь коментар
20.04.2026 21:32 Відповісти
Угорщина має право на викрутаси настільки наскільки дозволяє Фон дер Ляєн. Це показуха. В іншому все дуже жорстко, вони роками сиділи без грошей ЄС.
показати весь коментар
20.04.2026 17:15 Відповісти
Тобто у тому що нам грошей не дають винна не Угорщина а Фон дер Ляєн ?
показати весь коментар
20.04.2026 21:34 Відповісти
Зеленський виступив проти неповного членства в Євросоюзі: Нам не потрібен "ЄС-лайт"

https://censor.net/ua/news/3610485/********-pretenduye-lyshe-na-povnopravne-chlenstvo-v-yes-zelenskyyi
показати весь коментар
20.04.2026 17:06 Відповісти
це не цінності якщо вони не готові за них ризикувати власною сракою.
хочете щит Європи - взяли в ЄС, дали право голосу, останню сорочку із себе зняли і віддали нашій армії та економіці. А ні - то ні. Тоді робимо Євро-НАТО куди знову таки входять рівноправні члени і якщо боїтесь русні і не маєте зайвої копійки - прислали свої війська до нас і вперед. А потім ми вам допоможено. І ніяк інакше.
показати весь коментар
20.04.2026 17:14 Відповісти
Правильно. Досить їм вимахуваись і рахувати вас білими третього сорту.
показати весь коментар
20.04.2026 17:37 Відповісти
И кто с нами готов сейчас заключить new НАТО, на принципах равноправия? Есть такие. Увы нет. Даже Прибалтика которая наверное больше всех симпатизирует нам. Не пойдёт на это.
показати весь коментар
20.04.2026 18:08 Відповісти
"Даже Прибалтика которая наверное больше всех симпатизирует нам. Не пойдёт на это." .... Ну що ж , тоді країни Балтії ризикують піти у тайожний союз , як виявилося , у керівництві НАТО на це дивляться позитивно .
показати весь коментар
20.04.2026 21:37 Відповісти
Нах*й імітаторів.
показати весь коментар
20.04.2026 17:29 Відповісти
Вступ нам запропонують , але тільки після того як пошлемо їх наХутір..
показати весь коментар
20.04.2026 17:32 Відповісти
вместо х@я - фаллоимитатор?
показати весь коментар
20.04.2026 17:33 Відповісти
Ну тут основна проблема у тому кому належить той х#й , якщо не тобі , то яка різниця який він (( Чому ЄС паритися з приводу твого членства, якщо за власну свободу ти будеш боротися незалежно від нього , а лишні проблеми лише спричиняють дискомфорт єврожлобам .
показати весь коментар
20.04.2026 21:42 Відповісти
Незабаром Болгарія,та інші колишні посткомуняцькі країни покажуть ЄС ,що варті європейські цінності- напроти срср -овських "мир.труд,май"
показати весь коментар
20.04.2026 17:33 Відповісти
ЄС вони нічого не покажуть окрім дулі у спину , показувати вони будуть Україні .
показати весь коментар
20.04.2026 21:43 Відповісти
Добра схема для висмоктування України де поділимо всі вершки з ЄС і залишимо собі всі проблеми. Чім цінний ЄС - це підтягування до рівня заможних країн, це можливість розвитку та торгівлі на найбільшому ринку в Світі, це правила та принципи. Але якщо нас не візьмуть в вагон, а ми будемо завжди бігти рядом тримаючись за поручні, а нам будуть усміхатися та махати щасливі пасажири - ідіть до біса...Це якесь прокляття меншовартості. Хіба в нас більше корупції ніж у Угорщини, чи ми меньше перспективні ніж Болгарія чи Румунія? Чи з нас немає ніякої користі для ЄС? Але ми завжди за закритими дверима.
показати весь коментар
20.04.2026 17:33 Відповісти
Вони бояться конкуренції бо прекрасно зрозуміли що Україна не Румунія і Болгарія. Навіть Польща тепер їх нагинає, на гроші ЄС кпляє гамерицьку зброю і літаки і вони пробували щось ттам сказати, а поляки послали їх гуляти лісом.
показати весь коментар
20.04.2026 17:41 Відповісти
Раніше Україна дратувала Європу своїми розмірами і населенням. Але тепер цей звір став кротким, та й сам стає все менше.
показати весь коментар
20.04.2026 18:01 Відповісти
Я пригадую як на початку війни журналюги розглагольствували по тєліку про зброю для України: - як Україні дати західну зброю, вони ж нею не зуміють користуватись. Гамерицькі пушки "Хаймарс" такі складні в користуванні що українці не дадуть собі з ними ради. Ну і дальше по списку, навіть про гамерицькі пушки 777 (три сокири) почали те ж саме пи*діти, але інші журналісти їх тормознули. А тепер - ооо, які вони винахідливі, дрони виробляють...
Їм змалечку вбили в голову що розумними мають право бути вони, німці, англіки й гамерикани. Всі інші не дотягують до першого сорту. То в них такий запрограмований стереотип.
Україні якось треба зробити свою АЗ, випробувати і тоді Україну почнуть поважати бо будуть її боятись. В НАТО запросять, в ЄС і дальше по списку.
показати весь коментар
20.04.2026 18:13 Відповісти
якась жіночка писала, що коли їй сдавали квартиру в 2022р, то вразила їх наповал знаннями як включати пралку і мікроволновку. А як вона поцікавилася паролем роутера, бо їй треба було бухгалтерію 1с сдавати, то вони отететірили. Ми для них мавпи, що спустилися з дерева.
показати весь коментар
21.04.2026 02:42 Відповісти
Щось подібне і я спостерігав. Була в мене українка і коли від мене пішла до одніжї бабки, бо в мене їх замного було, а в бабки було піаніно від чоловіка зосьалось і коли вона запитала чи можна щось зіграти. В бабки мандраж почався коли бабка побачила що українка вміє не тільки прекрасно на піаніно грати, й навіть ноти читати й по нотах грати. Їх запрограмували з дитинства що тільки вони круті. Во вони привикли до колоній з чорним населенням, якому вони там забороняли до школи ходити, тримали в темноті і батогами ганяли працювати на плантаціях. А тут вони стикнулись з людьми які краще освічені як вони і вони не знають як з такими поводитись. В них був шок. Теж спостерігав ситуацію з роутером. Замість вводити пароль, українка просто просканувала QR код. Бабка так оторопіла що в неї мову відняло. Як таке можливо що українки знають то про що вони поняття не мають та ще й айфони мають і по англійськи розмовляють.
показати весь коментар
21.04.2026 08:29 Відповісти
Старі пердуни при владі рвуть світ,молодші - сіську смокчуть,пропонують погратися у гру "наче б то". Десь генетика підгуляла.
показати весь коментар
20.04.2026 17:40 Відповісти
Кацапи попортили в 45-му. Байстрюків ніхто не рахував
показати весь коментар
20.04.2026 18:59 Відповісти
Толерастична Європа з 2022-го року стійко стримує війну у себе, отримуючи майже всю ганьбу. Час покаже, чи був правий Черчіль про одночасне і те і інше.
показати весь коментар
20.04.2026 17:53 Відповісти
ната імпотентна
ми їм потрібні, а не вони нам
показати весь коментар
20.04.2026 17:58 Відповісти
Сторожем парашки?
показати весь коментар
20.04.2026 18:07 Відповісти
Ситмволічне членство в ЄС - це немає права голосу і фінансової допомоги, але є право воювати за ЄС? А де 73%, чому не коментують успіхи їх Лідора. Наскільки нам відомо, то Порошенко у свій час підписав асоціацію і безвіз з усіма правами українців. Щось кульгає, а точніше геть впала на ноги зовнішня політика Голобородька.
показати весь коментар
20.04.2026 18:02 Відповісти
вони хочуть щоб ми просто воювали за євросоюз безкоштовно-
показати весь коментар
20.04.2026 18:02 Відповісти
Чому би ні? За Ізраїль сьогодні воюють безкоштовно, навіть не безкоштовно, а за наш рахунок, використовуючи дрони-перехоплювачі, виготовлені за українські гроші.
показати весь коментар
20.04.2026 19:15 Відповісти
У нас будет свой детский ЕС ) там тоже ребята веселые и с чувством юмора. Может пора уже вернуться в реальный мир. В мире розовых пони конечно весело и комфортно, но суровую реальность рано или поздно придется возвращаться.
показати весь коментар
20.04.2026 18:56 Відповісти
На куй пускай идут, экономике будет трындец с их еу "реформами". Пока на ноги не встанем там делать нечего.
показати весь коментар
20.04.2026 19:03 Відповісти
А вообще сейчас хороший шанс взять на себя лидерство в восточной Европе после войны. Кооперироваться с американцами и выстраивать с ними отношения стабильные. И идти по головам как делают нормальные страны, а не жевать сопли пустите в ваше еу сраное
показати весь коментар
20.04.2026 19:06 Відповісти
Лідерство вже переймає Польща. Вони хреніють від того як Польща розвивається, які будинки будеє і т.д. Хреніють від того що в Польщі за 15 років зарплата піднялась в три рази і що поляки з Європи їдуть назад в Польщу, повертаються.
Ви так накучмили що після розвалу совка ви були на три сходинки више Польщі, а тепер на три нижче?
показати весь коментар
21.04.2026 08:39 Відповісти
Втравили Украину в пи*дорезку! А теперь хвостом виляют! Толерасты!
показати весь коментар
20.04.2026 19:26 Відповісти
Україна сама втравилась, вірніше південно-східні прокацаплені виборці які бандерівців боялись.
показати весь коментар
21.04.2026 08:47 Відповісти
 
 