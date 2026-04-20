Німеччина та Франція пропонують варіанти "символічного" членства України в ЄС, - FT
Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.
Про це йдеться в документах з пропозиціями двох країн, з якими ознайомилося видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Париж та Берлін відкинули пропозиції Європейської комісії щодо скасування повільного та бюрократичного процесу вступу, щоб надати Києву швидкі переваги членства.
Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена", за якого Україна братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та автоматичного доступу" до спільного бюджету ЄС.
- У пропозиції ФРН також вказано, що новий статус матиме "символічну силу через назву". Він може бути наданий шляхом політичного рішення лідерів ЄС, а це дозволить уникнути тривалих процедур.
- Франція називає таке часткове членство "статусом інтегрованої держави", за якого доступ до спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування має бути відкладений до повного вступу.
Вплив виборів в Угорщині
Нещодавня поразка на виборах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наклав вето на початок переговорів про членство з Україною, вселила певні надії на прогрес у цьому питанні. Однак більшість членів ЄС мають побоювання, що надання Україні та іншим кандидатам права на прискорений вступ переверне політичну динаміку блоку та підірве цінність членства.
Загальний зміст документів від Франції та Німеччини, ймовірно, "буде близьким" до остаточної пропозиції ЄС для України, повідомили Financial Times два високопосадовці Єврокомісії.
Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив виданню, що Київ продовжує дискусії з країнами ЄС щодо свого членства.
І взагалі наш народ дуже сильно заражений корупцією і жадобою ,тому вступимо чи ні ,а корупція надовго.
Від нас треба бути "живим щитом", ресурси і землі, жінок і дітей( для підтримки білої демографії) ВСЕ.
А все інше - "пішли нафіг". Круто що сказати. Угорщина має право голосу НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВИКРУТАСИ, а нам - зась
УГОРЩИНА ЯКА
- напряму каже що вона "мишка що допомагає леву" - ВСЕ ОК МАЄ ПРАВО ГОЛОСУ
- яка грабує інкасаторів
- яка змінила виборче законодавство вставновивши диктатуру
- де Орбан має "домик" на 90 лям
ВСЕ ОК. ВСЕ НОРМ. А Україна яка ще в 2013 вмирала під прапорами ЕС - еееееее нееее.
"ЦІННОСТІ" Европи про які нам тут втирали що вони "моральні а ми просто орангутанги"
хочете щит Європи - взяли в ЄС, дали право голосу, останню сорочку із себе зняли і віддали нашій армії та економіці. А ні - то ні. Тоді робимо Євро-НАТО куди знову таки входять рівноправні члени і якщо боїтесь русні і не маєте зайвої копійки - прислали свої війська до нас і вперед. А потім ми вам допоможено. І ніяк інакше.
Їм змалечку вбили в голову що розумними мають право бути вони, німці, англіки й гамерикани. Всі інші не дотягують до першого сорту. То в них такий запрограмований стереотип.
Україні якось треба зробити свою АЗ, випробувати і тоді Україну почнуть поважати бо будуть її боятись. В НАТО запросять, в ЄС і дальше по списку.
ми їм потрібні, а не вони нам
Ви так накучмили що після розвалу совка ви були на три сходинки више Польщі, а тепер на три нижче?