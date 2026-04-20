Німеччина та Франція пропонують варіанти "символічного" членства України в ЄС, - FT

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.

Про це йдеться в документах з пропозиціями двох країн, з якими ознайомилося видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Париж та Берлін відкинули пропозиції Європейської комісії щодо скасування повільного та бюрократичного процесу вступу, щоб надати Києву швидкі переваги членства.

Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена", за якого Україна братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та автоматичного доступу" до спільного бюджету ЄС.

У пропозиції ФРН також вказано, що новий статус матиме "символічну силу через назву". Він може бути наданий шляхом політичного рішення лідерів ЄС, а це дозволить уникнути тривалих процедур.

Франція називає таке часткове членство "статусом інтегрованої держави", за якого доступ до спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування має бути відкладений до повного вступу.

Вплив виборів в Угорщині

Нещодавня поразка на виборах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наклав вето на початок переговорів про членство з Україною, вселила певні надії на прогрес у цьому питанні. Однак більшість членів ЄС мають побоювання, що надання Україні та іншим кандидатам права на прискорений вступ переверне політичну динаміку блоку та підірве цінність членства.

Загальний зміст документів від Франції та Німеччини, ймовірно, "буде близьким" до остаточної пропозиції ЄС для України, повідомили Financial Times два високопосадовці Єврокомісії.

Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив виданню, що Київ продовжує дискусії з країнами ЄС щодо свого членства.

