Германия и Франция предлагают варианты "символического" членства Украины в ЕС, - FT
Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе, предшествующем вступлению в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.
Об этом говорится в документах с предложениями двух стран, с которыми ознакомилось издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее о предложениях
Отмечается, что Париж и Берлин отвергли предложения Европейской комиссии об отмене медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву быстрые преимущества членства.
Германия настаивает на статусе "ассоциированного члена", при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету ЕС.
- В предложении ФРГ также указано, что новый статус будет иметь "символическую силу благодаря названию". Он может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, а это позволит избежать длительных процедур.
- Франция называет такое частичное членство "статусом интегрированного государства", при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию должен быть отложен до полного вступления.
Влияние выборов в Венгрии
Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наложившего вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс в этом вопросе. Однако большинство членов ЕС опасаются, что предоставление Украине и другим кандидатам права на ускоренное вступление изменит политическую динамику блока и подорвет ценность членства.
Общий смысл документов от Франции и Германии, вероятно, "будет близок" к окончательному предложению ЕС для Украины, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил изданию, что Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.
Українець - найбільш нижча форма існування на планеті. Ми не чорні - на нас пофіг, не мусульмани - за нас не вступляться, і не "їх розові поні" - тому має вічно воювати в війні
Від нас треба бути "живим щитом", ресурси і землі, жінок і дітей( для підтримки білої демографії) ВСЕ.
А все інше - "пішли нафіг". Круто що сказати. Угорщина має право голосу НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВИКРУТАСИ, а нам - зась
https://censor.net/ua/news/3610485/********-pretenduye-lyshe-na-povnopravne-chlenstvo-v-yes-zelenskyyi
УГОРЩИНА ЯКА
- напряму каже що вона "мишка що допомагає леву" - ВСЕ ОК МАЄ ПРАВО ГОЛОСУ
- яка грабує інкасаторів
- яка змінила виборче законодавство вставновивши диктатуру
- де Орбан має "домик" на 90 лям
ВСЕ ОК. ВСЕ НОРМ. А Україна яка ще в 2013 вмирала під прапорами ЕС - еееееее нееее.
"ЦІННОСТІ" Европи про які нам тут втирали що вони "моральні а ми просто орангутанги"
хочете щит Європи - взяли в ЄС, дали право голосу, останню сорочку із себе зняли і віддали нашій армії та економіці. А ні - то ні. Тоді робимо Євро-НАТО куди знову таки входять рівноправні члени і якщо боїтесь русні і не маєте зайвої копійки - прислали свої війська до нас і вперед. А потім ми вам допоможено. І ніяк інакше.