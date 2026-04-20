Германия и Франция предлагают варианты "символического" членства Украины в ЕС, - FT

Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе, предшествующем вступлению в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

Об этом говорится в документах с предложениями двух стран, с которыми ознакомилось издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее о предложениях

Отмечается, что Париж и Берлин отвергли предложения Европейской комиссии об отмене медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву быстрые преимущества членства.

Германия настаивает на статусе "ассоциированного члена", при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

В предложении ФРГ также указано, что новый статус будет иметь "символическую силу благодаря названию". Он может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, а это позволит избежать длительных процедур.

Франция называет такое частичное членство "статусом интегрированного государства", при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию должен быть отложен до полного вступления.

Влияние выборов в Венгрии

Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наложившего вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс в этом вопросе. Однако большинство членов ЕС опасаются, что предоставление Украине и другим кандидатам права на ускоренное вступление изменит политическую динамику блока и подорвет ценность членства.

Общий смысл документов от Франции и Германии, вероятно, "будет близок" к окончательному предложению ЕС для Украины, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил изданию, что Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.

