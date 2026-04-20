Германия и Франция предлагают варианты "символического" членства Украины в ЕС, - FT

Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе, предшествующем вступлению в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

Об этом говорится в документах с предложениями двух стран, с которыми ознакомилось издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее о предложениях 

Отмечается, что Париж и Берлин отвергли предложения Европейской комиссии об отмене медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву быстрые преимущества членства.

Германия настаивает на статусе "ассоциированного члена", при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

  • В предложении ФРГ также указано, что новый статус будет иметь "символическую силу благодаря названию". Он может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, а это позволит избежать длительных процедур.
  • Франция называет такое частичное членство "статусом интегрированного государства", при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию должен быть отложен до полного вступления.

Влияние выборов в Венгрии

Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наложившего вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс в этом вопросе. Однако большинство членов ЕС опасаются, что предоставление Украине и другим кандидатам права на ускоренное вступление изменит политическую динамику блока и подорвет ценность членства.

Общий смысл документов от Франции и Германии, вероятно, "будет близок" к окончательному предложению ЕС для Украины, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил изданию, что Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.

І навіщо тоді таке «членство»?
20.04.2026 17:00 Ответить
Що цікаво

УГОРЩИНА ЯКА

- напряму каже що вона "мишка що допомагає леву" - ВСЕ ОК МАЄ ПРАВО ГОЛОСУ
- яка грабує інкасаторів
- яка змінила виборче законодавство вставновивши диктатуру
- де Орбан має "домик" на 90 лям

ВСЕ ОК. ВСЕ НОРМ. А Україна яка ще в 2013 вмирала під прапорами ЕС - еееееее нееее.

"ЦІННОСТІ" Европи про які нам тут втирали що вони "моральні а ми просто орангутанги"
20.04.2026 17:07 Ответить
+1
ЛОГІЧНО

Від нас треба бути "живим щитом", ресурси і землі, жінок і дітей( для підтримки білої демографії) ВСЕ.

А все інше - "пішли нафіг". Круто що сказати. Угорщина має право голосу НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВИКРУТАСИ, а нам - зась
20.04.2026 17:00 Ответить
І навіщо тоді таке «членство»?
20.04.2026 17:00 Ответить
висосати молодь, дітей що ще лишились хоч крихта, молодих дівчат, спеціалістів, скупити тут все що треба....І БАЙ пишіть письма

Українець - найбільш нижча форма існування на планеті. Ми не чорні - на нас пофіг, не мусульмани - за нас не вступляться, і не "їх розові поні" - тому має вічно воювати в війні
20.04.2026 17:02 Ответить
100% в тих галузях де Україна може конкурувати без субсидій... ідіть нахер панове ви нам не потрібні...
20.04.2026 17:14 Ответить
Лідару таке членство, звісно, не потрібно. Йому б асоціювати себе з вступом України в ЄС, тим самим виграти наступні гіпотетичні вибори щоб уникнути тюрми чи недай боже, держака від лопати. (Бажаю всім євреям у Світі і особливо у Ізраїлі міцного здоров'я, грошей і сусідських земель. Амінь)
20.04.2026 17:15 Ответить
Та й нікому таке непотрібно.
20.04.2026 17:19 Ответить
Мені потрібно.
20.04.2026 17:23 Ответить
ЛОГІЧНО

Від нас треба бути "живим щитом", ресурси і землі, жінок і дітей( для підтримки білої демографії) ВСЕ.

А все інше - "пішли нафіг". Круто що сказати. Угорщина має право голосу НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВИКРУТАСИ, а нам - зась
20.04.2026 17:00 Ответить
Угорщина має право на викрутаси настільки наскільки дозволяє Фон дер Ляєн. Це показуха. В іншому все дуже жорстко, вони роками сиділи без грошей ЄС.
20.04.2026 17:15 Ответить
Зеленський виступив проти неповного членства в Євросоюзі: Нам не потрібен "ЄС-лайт"

https://censor.net/ua/news/3610485/********-pretenduye-lyshe-na-povnopravne-chlenstvo-v-yes-zelenskyyi
20.04.2026 17:06 Ответить
Що цікаво

УГОРЩИНА ЯКА

- напряму каже що вона "мишка що допомагає леву" - ВСЕ ОК МАЄ ПРАВО ГОЛОСУ
- яка грабує інкасаторів
- яка змінила виборче законодавство вставновивши диктатуру
- де Орбан має "домик" на 90 лям

ВСЕ ОК. ВСЕ НОРМ. А Україна яка ще в 2013 вмирала під прапорами ЕС - еееееее нееее.

"ЦІННОСТІ" Европи про які нам тут втирали що вони "моральні а ми просто орангутанги"
20.04.2026 17:07 Ответить
це не цінності якщо вони не готові за них ризикувати власною сракою.
хочете щит Європи - взяли в ЄС, дали право голосу, останню сорочку із себе зняли і віддали нашій армії та економіці. А ні - то ні. Тоді робимо Євро-НАТО куди знову таки входять рівноправні члени і якщо боїтесь русні і не маєте зайвої копійки - прислали свої війська до нас і вперед. А потім ми вам допоможено. І ніяк інакше.
20.04.2026 17:14 Ответить
 
 