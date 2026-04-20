Украина не ищет альтернативу ЕС, но может стать его главной силой, - Зеленский

Украина, Турция, Норвегия и Великобритания могут сделать Европейский Союз самым сильным союзом в мире с лучшей системой безопасности.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Роль Украины

"Считаю, что эти четыре страны сделают ЕС самым сильным союзом в мире с лучшей системой безопасности... Мы не ищем никакой альтернативы. Я просто убежден, что эти страны очень сильны и могут усилить ЕС. И даже по отдельности они являются мощными игроками", - сказал Зеленский.

Безопасность

Украина уже укрепляет Европейский Союз, прежде всего - в сфере безопасности, считает он.

"Мы хотим быть в ЕС. И я уверен, если некоторые представители ЕС не будут совершать ошибок, мы там и будем. Я бы так это сказал. Вопрос времени. Мы сегодня уже укрепляем ЕС. С точки зрения безопасности прежде всего. А безопасность сегодня - это приоритет, приоритет для всех, абсолютно для всех континентов", - добавил Зеленский.

