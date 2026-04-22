Сибига о поэтапном вступлении Украины в ЕС: никаких "эрзац-членств" – ни одно из них мы не примем
Украина не поддерживает идею поэтапного вступления в Евросоюз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время общения с журналистами.
Никаких "эрзац-членств"
"Есть позиция президента, что никаких "эрзац-членств" – ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция. Есть несколько центров выработки мнений и поиска возможных шагов, но не только с точки зрения Украины", – отметил министр.
Сибига подчеркнул, что партнеры понимают позицию Украины и понимают, что Украина стремится на пути к членству в ЕС соответствовать всем необходимым критериям.
"Сегодня на заседании Совета ЕС, в котором я принимал участие, отметили наш прогресс в принятии массива законодательства. Вопрос, готовы мы или нет – это риторический. Я считаю, что есть критерии, есть четкие маркеры, и мы их выполняем. Мы идем очень быстро", – рассказал он.
Путь евроинтеграции
Глава МИД также отметил, что Украине еще предстоит пройти путь евроинтеграции, он неизбежен: в плане адаптации, в плане принятия массива законодательства.
"Поверьте, я считаю, что это не сопротивление, всегда есть разные оценки, но это не сопротивление, а, возможно, избегание ситуации, когда мы бездумно порой на предыдущих этапах принимали некоторые условия чего-то", - добавил Сибига.
Он добавил, что могут иметь место корректировки позиций, ведь Украина должна защищать свой бизнес, но европейские стандарты должны прийти в Украину.
"Надо смотреть на самые большие преимущества для страны, которые будут иметь мультипликационный эффект, не бояться этого слова, каких-то исключений, не бояться слова "временные периоды". Я имею в виду то, что мы должны отстоять как государство, для нашей экономики, для людей, но не оказывать сопротивления", — подытожил Сибига.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.
Є ще позиція країн-членів ЄС, але то таке... Певне вони не в курсі, про позицію найвеличнішого лідора)
А чому Україна не прагне просто навести лад і побудувати Європу в себе вдома?