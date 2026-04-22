Сибига о поэтапном вступлении Украины в ЕС: никаких "эрзац-членств" – ни одно из них мы не примем

Украина не поддерживает идею поэтапного вступления в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Никаких "эрзац-членств"

"Есть позиция президента, что никаких "эрзац-членств" – ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция. Есть несколько центров выработки мнений и поиска возможных шагов, но не только с точки зрения Украины", – отметил министр.

Сибига подчеркнул, что партнеры понимают позицию Украины и понимают, что Украина стремится на пути к членству в ЕС соответствовать всем необходимым критериям.

"Сегодня на заседании Совета ЕС, в котором я принимал участие, отметили наш прогресс в принятии массива законодательства. Вопрос, готовы мы или нет – это риторический. Я считаю, что есть критерии, есть четкие маркеры, и мы их выполняем. Мы идем очень быстро", – рассказал он.

Читайте: Украина не ищет альтернативу ЕС, но может стать его главной силой, - Зеленский

Путь евроинтеграции

Глава МИД также отметил, что Украине еще предстоит пройти путь евроинтеграции, он неизбежен: в плане адаптации, в плане принятия массива законодательства.

"Поверьте, я считаю, что это не сопротивление, всегда есть разные оценки, но это не сопротивление, а, возможно, избегание ситуации, когда мы бездумно порой на предыдущих этапах принимали некоторые условия чего-то", - добавил Сибига.

Он добавил, что могут иметь место корректировки позиций, ведь Украина должна защищать свой бизнес, но европейские стандарты должны прийти в Украину.

Читайте: Четкая дата вступления Украины в ЕС — это гарантия поражения РФ, — Зеленский

"Надо смотреть на самые большие преимущества для страны, которые будут иметь мультипликационный эффект, не бояться этого слова, каких-то исключений, не бояться слова "временные периоды". Я имею в виду то, что мы должны отстоять как государство, для нашей экономики, для людей, но не оказывать сопротивления", — подытожил Сибига.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

Топ комментарии
+3
Нахера нам той гнилий ЄС здався? Що ми отримаємо від нього крім геморою? Якщо почитати які умови ЄС і наша влада висуває до простих українцв за вступ в те вонюче лайно то вік би того ЄС не бачити
22.04.2026 13:56 Ответить
+3
Цікаво, а в Європі теж викрадають людей прямо на вулицях?
22.04.2026 14:39 Ответить
+2
Є позиція президента, що ніяких "ерзац-членств" - жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Джерело: https://censor.net/ua/n3611817

Є ще позиція країн-членів ЄС, але то таке... Певне вони не в курсі, про позицію найвеличнішого лідора)
22.04.2026 13:56 Ответить
"є декілька центрів продукування думок" - і зєлічка є головний їх, центральний продуцент! ))
22.04.2026 13:52 Ответить
Голова, або дупа, так. І наші потужні використовують другий вариант
22.04.2026 14:22 Ответить
Як вітром свіжим повіяло, от полегшення! Захоплююсь вождями нашого найкращого племені! Сказав, як відрубав. Оце діло. Нема чого скиглити, разом до Перемоги!
22.04.2026 13:53 Ответить
22.04.2026 13:56 Ответить
А які там вимоги такі страшні? ну наприклад? Не красти, не мародерствувати, не купувати посади? Ну які, конкретно?
22.04.2026 14:02 Ответить
Наприклад, населення не зможе ралізувати ні м'ясо ні молочні продукти, ні городину, ні фрукти. Бо буде ніззя. ТІльки великі господарства будуть мати таке право. І як селянам виживати?
22.04.2026 15:02 Ответить
Наприклад, для фермерів є дотації, навіть для малих домогосподарств. Якось у Польщі виживають селяни.
22.04.2026 15:06 Ответить
То для фермерів. Але ти не рівняй пенсію української бабці, яка на вулиці петрушкою торгує, щоб вижити, та її ровесниці в Німеччині
22.04.2026 15:10 Ответить
Ну добре, давай нічого не будемо робити, лишимо все як є, щоб бабуся так далі петрушкою торгувала на вулиці. От якої ти долі бажаєш нашим бабусям, я зрозумів.
22.04.2026 15:20 Ответить
Яка доля? Це менталітет, віковічний устрій життя. Навіщо його ламати на догоду якимсь дядькам з Брюсселя? Щоб що????
22.04.2026 15:24 Ответить
Ага, ну тобто ти весь розумненький поїхав у Британію, а бабусі нехай живуть "виковим устроєм", де ви беретеся такі розумні? Це ще у кацапів є такі пропагандисти "традіціонних ценнастєй", щоправда самі вони дуже ******* розкішне життя, західні автомобілі та напої, але населення має жити "традіціонно".
22.04.2026 15:28 Ответить
Не лише реалізувати. Ти вдома не маєш права, навіть, зарізати власноруч вигодуваного кабана. Це можна робити лише в спеціально обладнаному для цього місці. Хто саме буде володіти в українських селах тими місцями і скільки буде коштувати простому селянину ними скористатись залишається тільки здогадуватись...
22.04.2026 15:21 Ответить
Як же так? Так казати то не жук начхав. Невже всі оці колотнечі були даремними? Воістину все пізнається в порівнянні.
22.04.2026 14:04 Ответить
Абсолютно даремні
22.04.2026 15:03 Ответить
22.04.2026 13:56 Ответить
Боров, очевидно, не розуміє, що немає вибору між "або так, або так". Є - або ми вконуємо необхідні для членства вимоги, або нас не беруть. Я розумію, що виконання вимог веде до втрати влади зеленими мародерами, чого вони дуже бояться, але їм доведеться все виконати, після чого вони опиняться на лаві підсудних за мародерство.
22.04.2026 14:00 Ответить
"що Україна прагне на шляху до членства в ЄС відповідати усім необхідним критеріям."

А чому Україна не прагне просто навести лад і побудувати Європу в себе вдома?
22.04.2026 14:05 Ответить
Конституція на паузі
22.04.2026 14:59 Ответить
Можна подумати що вони нас просять. Пора до кінця війни це питання закрити і займатися дійсно важливими справами. А будете так нахабно поводитися, то і після війни вас пошлють на...., або самі до Ізраїлю поїдите
22.04.2026 14:19 Ответить
22.04.2026 14:39 Ответить
Було таке, при Фрідріху ІІ, Великому
22.04.2026 14:57 Ответить
сибіга, ми ще не члени Єврорсоюза, а ви вже там всі ОРБАНулисчя
22.04.2026 14:53 Ответить
Беріть що дають, а там видно буде. Від статусу союзника США, відмовилися перед війною і що вийшло...
22.04.2026 14:58 Ответить
Питання, чи готові ми, чи не готові - це риторично. Я вважаю, що є критерії, є чіткі маркери, і ми їх виконуємо. Ми йдемо дуже швидко", КОРУПЦІЙНОЮ ДОРОГОЮ,РОЗКРАДАЮЧИ УКРАЇНУ І ОББИРАЮЧИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД(прискорений "зелено -грабіжницький критерій і маркер.через який Україна іде в напрямку "тайожного союзу" - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/n3611817
22.04.2026 15:08 Ответить
 
 