Стоит готовиться к открытию первых раундов переговоров о вступлении Украины в ЕС, – Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что после разблокирования кредита в размере 90 млрд евро и введения 20-го пакета санкций против РФ следующим шагом может стать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно?
"Теперь пришло время смотреть вперед и готовиться к следующему шагу. А следующий шаг – это официальное открытие первых кластеров переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз", – отметил он перед началом неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хіба що мародері казнокрадів, просто повішати, як у Сирії чи Нюрнберзі, і справа в Україні зрушиться!?!?