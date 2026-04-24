Стоит готовиться к открытию первых раундов переговоров о вступлении Украины в ЕС, – Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что после разблокирования кредита в размере 90 млрд евро и введения 20-го пакета санкций против РФ следующим шагом может стать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Что известно?

"Теперь пришло время смотреть вперед и готовиться к следующему шагу. А следующий шаг – это официальное открытие первых кластеров переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз", – отметил он перед началом неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

