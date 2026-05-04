Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти, який стартує сьогодні.
Трансляція прибуття здійснювалася на сайті Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Саміт у Єревані пройде під гаслом "Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі" та збере 48 лідерів держав і урядів. Вперше до участі у форумі Європейської політичної спільноти долучиться країна поза межами Європи - Канаду представлятиме прем’єр-міністр Марк Карні.
Раніше Зеленський озвучив три ключові завдання зустрічей у Вірменії.
Візит Зеленського до Єревану
Нагадаємо, що 3 травня президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.
