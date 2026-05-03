Зеленський зустрівся зі Стармером: говорили про підтримку України та мирний процес

У неділю, 3 травня, у Вірменії відбулася зустріч президента України з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонна підтримка України

"Ми в Україні цінуємо всі кроки Великої Британії для підтримки нашого народу та послаблення агресора, зокрема в боротьбі проти російського тіньового флоту. Говорили про це сьогодні з Кіром. Приділили значну увагу оборонній підтримці України, зокрема внескам у програму PURL", - розповів Зеленський.

Переговорний процес

Президент наголосив, що Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі.

"Переговорний процес для досягнення справедливого й достойного миру також був серед тем нашого обговорення. Цінуємо позицію Великої Британії щодо продовження тиску на Росію. Це дійсно важливо", - зазначив очільник держави.

Підтримка української енергетики

Окремо сторони обговорили підтримку українського енергетичного сектору.

"Я поінформував про ситуацію на полі бою та російські удари по Україні. Важливо, щоб Європа скоординувала зусилля та розробила спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії", - розповів Зеленський.

