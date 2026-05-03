Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єром Норвегії Стере: обговорили Drone Deal та посилення ППО
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Єревані.
Про це глава держави повідомив у соцмержах, інформує Цензор.НЕТ.
Йшлося про підтримку України
Передусім Зеленський подякував Норвегії за всю підтримку для України, зокрема за внески у програму PURL на суму майже 1 мільярд доларів.
"Росія не зупиняє своїх ударів балістикою, тому своєчасне наповнення PURL дуже важливе", - наголосив президент.
Крім того, сторони обговорили стратегічне партнерство: Drone Deal та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів.
Окрему увагу Зеленський та Стере приділили енергетичній підтримці України.
"Поінформував про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати", - додав глава держави.
Візит Зеленського до Єревану
Нагадаємо, що 3 травня президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.
