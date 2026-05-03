Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єром Норвегії Стере: обговорили Drone Deal та посилення ППО

Зеленський провів переговори з прем’єром Норвегії Стере у Єревані

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Єревані.

Про це глава держави повідомив у соцмержах, інформує Цензор.НЕТ.

Йшлося про підтримку України

Передусім Зеленський подякував Норвегії за всю підтримку для України, зокрема за внески у програму PURL на суму майже 1 мільярд доларів.

"Росія не зупиняє своїх ударів балістикою, тому своєчасне наповнення PURL дуже важливе", - наголосив президент.

Крім того, сторони обговорили стратегічне партнерство: Drone Deal та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів.

Окрему увагу Зеленський та Стере приділили енергетичній підтримці України.

"Поінформував про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати", - додав глава держави.

Візит Зеленського до Єревану

Нагадаємо, що 3 травня президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський Володимир Норвегія ППО Стере Йонас Гар
Топ коментарі
Як же цей посилятор задовбав своїми поїздками, в Оман будеш?
03.05.2026 19:23 Відповісти
в країні війна а вовка по гастролях все, паскуда
03.05.2026 19:41 Відповісти
Патологічна страсть до контрактів (Contractual Mania): зустрічається у людей з манією величі або бредоматорства, коли вони стремляться укласти безліч договорів, відчуваючи свою владу, значимість і здатність «керувати» процесами.
03.05.2026 19:51 Відповісти
Порошенко там теж буде?
03.05.2026 19:23 Відповісти
Нажаль, ні. Він в Хорватії. Навіть не знаю як і випустили. Санкції, підозри у зраді інтересів України.
04.05.2026 04:00 Відповісти
03.05.2026 19:23 Відповісти
03.05.2026 19:41 Відповісти
03.05.2026 19:51 Відповісти
Вова, він нелох.
03.05.2026 19:58 Відповісти
Премєр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере,мабуть, недуже зрозумів пропозиції від друга кабміндічів, зеленського, скільки Норвегія має % на шламбауми готувати, щоб чернишов з єимаком, у Козині на «династії» інженерні споруди доробив?!?!?
03.05.2026 20:11 Відповісти
"Дєнгі давай, да!"
03.05.2026 20:12 Відповісти
Тоб то - Дйте, дайте, я ж захищаю усю Европу. А своє ППО робите? Дрони? Так роблю. Он міндич не дасть збрехати, тай шпилерман теж не бреше, цукерман той взагалі святой.
04.05.2026 03:57 Відповісти
 
 