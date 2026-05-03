Зеленський прибув до Єревану на саміт Європейської політичної спільноти. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на речника президента Сергія Никифорова та видання Armenpress.
Що відомо
У межах візиту у Зеленського заплановані двосторонні зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.
Зазначається, що сам саміт та продовження двосторонніх і багатосторонніх зустрічей відбудуться завтра.
Зеленський написав у телеграм-каналі, що має попереду багато зустрічей: "Ключове – більше безпеки та координації для всіх нас. Слава Україні!"
Що передувало
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані планує зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
С 27 мая 2026 года начнется новая эра, вернее, возвращение в прошлое. Из доступного для импорта в РФ без согласия правообладателя исключаются компьютеры и запоминающие устройства следующих марок: ACER, ADATA, AIC, APACER, ASUS, CISCO, FUJITSU, HEWLETT PACKARD (HP), HITACHI, HPE, HYNIX, IBM, Inspur, Intel, KINGSTON, SAMSUNG, SANDISK, TOSHIBA, Transcend, xFusion и многие другие.
Основание - изменения должны якобы поддержать отечественных производителей электроники, избавив их от иностранных конкурентов.
