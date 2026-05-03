Зеленський прибув до Єревану на саміт Європейської політичної спільноти. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на речника президента Сергія Никифорова та видання Armenpress.

Що відомо

У межах візиту у Зеленського заплановані двосторонні зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

Зазначається, що сам саміт та продовження двосторонніх і багатосторонніх зустрічей відбудуться завтра.

Зеленський написав у телеграм-каналі, що має попереду багато зустрічей: "Ключове – більше безпеки та координації для всіх нас. Слава Україні!"

Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані планує зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

