950 13

Зеленський та Туск проведуть двосторонню зустріч у Єревані

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані планує зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це Туск повідомив під час брифінгу для ЗМІ у Варшаві перед вильотом до Єревана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Двосторонні зустрічі лідерів

Як зазначив глава польського уряду, в Єревані зустрінуться лідери близько 50 країн, зокрема там відбудуться й двосторонні зустрічі лідерів.

За його словами, ситуація зараз є особливою, а тому "дуже важливо підтримувати контакти й елементарну єдність європейської політичної спільноти", до якої належать не лише країни ЄС, але й інші партнери, зокрема Вірменія як приймаюча сторона сьогоднішньої зустрічі.

"Я також матиму двосторонні зустрічі з іншими учасниками цього саміту - прем’єр-міністрами та президентами Канади, Туреччини, Великої Британії, а також із Президентом Зеленським. У час стратегічного хаосу та геополітичної невизначеності - а цей хаос, на жаль, інколи набуває форми справжньої війни, як в Україні чи на Близькому Сході - для мене дуже важливо разом з іншими лідерами надати міжнародній політиці певної ознаки відповідальності, щоб ситуація не вийшла з-під контролю", - наголосив Туск.

Зеленський Володимир Туск Дональд
Фуйло йому забезпечить охорону на найвищому рівні. І муха не пролетить.
Втримувати Вову на престолі - це основна складова перемоги орків у війні.
Будуть задіяні всі сили що є в московії.
03.05.2026 13:37 Відповісти
чекати чергової рашистської ракетно- дронової атаки на Україну.
03.05.2026 13:30 Відповісти
90% населению ******* на те всратые дроны на 5 год войны,прилетит так прилетит,перевернулся на диване на другой бок и спиш,ну правда некоторые обосрыши еще куда то бегают в укрытие))))
03.05.2026 13:43 Відповісти
зєля де тебе ще не було ? І чому в Єревані а не в Омані .?
03.05.2026 13:22 Відповісти
Как можно лететь в этот сраный Ереван - там путинская военная база,путинская авиабаза,ПВО полностью московитское,на границах стоят фсбэшники,страна напичкана агентами лубянки,пол страны,включая политиков,пророссийские;быть уверенным в свой безопасности он может быть только по предварительной договоренности лично с путиным и никак иначе.
03.05.2026 13:24 Відповісти
03.05.2026 13:37 Відповісти
Знову поїхало в турне.
03.05.2026 13:28 Відповісти
03.05.2026 13:30 Відповісти
03.05.2026 13:43 Відповісти
. ..знов все не так у вячеслава катан

Чи замислювався він, чому глави > 50 країн збираються в Єревані? І це честь і визнання для України бути серед них, бути не тільки в русі, а й мати змогу донести свою візію, отримати підтримку і допомогу в боротьбі за справедливість і життя... -= це і є реалізація однієї з важливіших зовнішних функцій держави, яка покладена на преза і відповідні держ.інституції.
03.05.2026 13:46 Відповісти
Так. Така тяжка доля президента, особливо з кварталу95, коли зловили на крадіжках друзів. Саме час донести візію 50+країнам щоб, не дай боже, не взяли за сраку - треба чимось засцяти очі лохторату.
03.05.2026 13:53 Відповісти
Честь держави розпочинається з честі людей.котрі при владі.Тепер можеш розказувати про честь знову...
03.05.2026 15:26 Відповісти
Армения же вроде бы как в одкб?)))
03.05.2026 13:53 Відповісти
туск, ти готовий до скорочення твоїх заокіянських "захисничків"?
03.05.2026 14:01 Відповісти
І ніхто його не ліквідовує, хоча єреван насичений кацапами
03.05.2026 14:30 Відповісти
Намародерив за тиждень знову вивозе намародерене вова
03.05.2026 14:40 Відповісти
 
 