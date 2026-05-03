Зеленський та Туск проведуть двосторонню зустріч у Єревані

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані планує зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це Туск повідомив під час брифінгу для ЗМІ у Варшаві перед вильотом до Єревана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Двосторонні зустрічі лідерів

Як зазначив глава польського уряду, в Єревані зустрінуться лідери близько 50 країн, зокрема там відбудуться й двосторонні зустрічі лідерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабіш заявив, що вперше зустрінеться із Зеленським у Єревані, але до Києва не поїде

За його словами, ситуація зараз є особливою, а тому "дуже важливо підтримувати контакти й елементарну єдність європейської політичної спільноти", до якої належать не лише країни ЄС, але й інші партнери, зокрема Вірменія як приймаюча сторона сьогоднішньої зустрічі.

"Я також матиму двосторонні зустрічі з іншими учасниками цього саміту - прем’єр-міністрами та президентами Канади, Туреччини, Великої Британії, а також із Президентом Зеленським. У час стратегічного хаосу та геополітичної невизначеності - а цей хаос, на жаль, інколи набуває форми справжньої війни, як в Україні чи на Близькому Сході - для мене дуже важливо разом з іншими лідерами надати міжнародній політиці певної ознаки відповідальності, щоб ситуація не вийшла з-під контролю", - наголосив Туск.

Читайте: Туск закликав зупинити розпад трансатлантичної спільноти