Зеленський та Туск проведуть двосторонню зустріч у Єревані
Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані планує зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Про це Туск повідомив під час брифінгу для ЗМІ у Варшаві перед вильотом до Єревана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Двосторонні зустрічі лідерів
Як зазначив глава польського уряду, в Єревані зустрінуться лідери близько 50 країн, зокрема там відбудуться й двосторонні зустрічі лідерів.
За його словами, ситуація зараз є особливою, а тому "дуже важливо підтримувати контакти й елементарну єдність європейської політичної спільноти", до якої належать не лише країни ЄС, але й інші партнери, зокрема Вірменія як приймаюча сторона сьогоднішньої зустрічі.
"Я також матиму двосторонні зустрічі з іншими учасниками цього саміту - прем’єр-міністрами та президентами Канади, Туреччини, Великої Британії, а також із Президентом Зеленським. У час стратегічного хаосу та геополітичної невизначеності - а цей хаос, на жаль, інколи набуває форми справжньої війни, як в Україні чи на Близькому Сході - для мене дуже важливо разом з іншими лідерами надати міжнародній політиці певної ознаки відповідальності, щоб ситуація не вийшла з-під контролю", - наголосив Туск.
Чи замислювався він, чому глави > 50 країн збираються в Єревані? І це честь і визнання для України бути серед них, бути не тільки в русі, а й мати змогу донести свою візію, отримати підтримку і допомогу в боротьбі за справедливість і життя... -= це і є реалізація однієї з важливіших зовнішних функцій держави, яка покладена на преза і відповідні держ.інституції.