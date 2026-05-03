Зеленский и Туск проведут двустороннюю встречу в Ереване
Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Об этом Туск сообщил во время брифинга для СМИ в Варшаве перед вылетом в Ереван, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Двусторонние встречи лидеров
Как отметил глава польского правительства, в Ереване соберутся лидеры около 50 стран, в частности там состоятся и двусторонние встречи лидеров.
По его словам, ситуация сейчас является особой, а потому "очень важно поддерживать контакты и элементарное единство европейского политического сообщества", к которому относятся не только страны ЕС, но и другие партнеры, в частности Армения как принимающая сторона сегодняшней встречи.
"Я также проведу двусторонние встречи с другими участниками этого саммита - премьер-министрами и президентами Канады, Турции, Великобритании, а также с президентом Зеленским. В период стратегического хаоса и геополитической неопределенности - а этот хаос, к сожалению, иногда принимает форму настоящей войны, как в Украине или на Ближнем Востоке - для меня очень важно вместе с другими лидерами придать международной политике определенный признак ответственности, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - подчеркнул Туск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Втримувати Вову на престолі - це основна складова перемоги орків у війні.
Будуть задіяні всі сили що є в московії.
Чи замислювався він, чому глави > 50 країн збираються в Єревані? І це честь і визнання для України бути серед них, бути не тільки в русі, а й мати змогу донести свою візію, отримати підтримку і допомогу в боротьбі за справедливість і життя... -= це і є реалізація однієї з важливіших зовнішних функцій держави, яка покладена на преза і відповідні держ.інституції.