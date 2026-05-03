Зеленский и Туск проведут двустороннюю встречу в Ереване

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Об этом Туск сообщил во время брифинга для СМИ в Варшаве перед вылетом в Ереван, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Двусторонние встречи лидеров

Как отметил глава польского правительства, в Ереване соберутся лидеры около 50 стран, в частности там состоятся и двусторонние встречи лидеров.

По его словам, ситуация сейчас является особой, а потому "очень важно поддерживать контакты и элементарное единство европейского политического сообщества", к которому относятся не только страны ЕС, но и другие партнеры, в частности Армения как принимающая сторона сегодняшней встречи.

"Я также проведу двусторонние встречи с другими участниками этого саммита - премьер-министрами и президентами Канады, Турции, Великобритании, а также с президентом Зеленским. В период стратегического хаоса и геополитической неопределенности - а этот хаос, к сожалению, иногда принимает форму настоящей войны, как в Украине или на Ближнем Востоке - для меня очень важно вместе с другими лидерами придать международной политике определенный признак ответственности, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - подчеркнул Туск.

