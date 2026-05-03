Зеленский и Туск проведут двустороннюю встречу в Ереване

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Об этом Туск сообщил во время брифинга для СМИ в Варшаве перед вылетом в Ереван, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Двусторонние встречи лидеров

Как отметил глава польского правительства, в Ереване соберутся лидеры около 50 стран, в частности там состоятся и двусторонние встречи лидеров.

По его словам, ситуация сейчас является особой, а потому "очень важно поддерживать контакты и элементарное единство европейского политического сообщества", к которому относятся не только страны ЕС, но и другие партнеры, в частности Армения как принимающая сторона сегодняшней встречи.

"Я также проведу двусторонние встречи с другими участниками этого саммита - премьер-министрами и президентами Канады, Турции, Великобритании, а также с президентом Зеленским. В период стратегического хаоса и геополитической неопределенности - а этот хаос, к сожалению, иногда принимает форму настоящей войны, как в Украине или на Ближнем Востоке - для меня очень важно вместе с другими лидерами придать международной политике определенный признак ответственности, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - подчеркнул Туск.

Фуйло йому забезпечить охорону на найвищому рівні. І муха не пролетить.
Втримувати Вову на престолі - це основна складова перемоги орків у війні.
Будуть задіяні всі сили що є в московії.
03.05.2026 13:37 Ответить
чекати чергової рашистської ракетно- дронової атаки на Україну.
03.05.2026 13:30 Ответить
90% населению ******* на те всратые дроны на 5 год войны,прилетит так прилетит,перевернулся на диване на другой бок и спиш,ну правда некоторые обосрыши еще куда то бегают в укрытие))))
03.05.2026 13:43 Ответить
зєля де тебе ще не було ? І чому в Єревані а не в Омані .?
03.05.2026 13:22 Ответить
Как можно лететь в этот сраный Ереван - там путинская военная база,путинская авиабаза,ПВО полностью московитское,на границах стоят фсбэшники,страна напичкана агентами лубянки,пол страны,включая политиков,пророссийские;быть уверенным в свой безопасности он может быть только по предварительной договоренности лично с путиным и никак иначе.
03.05.2026 13:24 Ответить
03.05.2026 13:37 Ответить
Знову поїхало в турне.
03.05.2026 13:28 Ответить
03.05.2026 13:30 Ответить
03.05.2026 13:43 Ответить
. ..знов все не так у вячеслава катан

Чи замислювався він, чому глави > 50 країн збираються в Єревані? І це честь і визнання для України бути серед них, бути не тільки в русі, а й мати змогу донести свою візію, отримати підтримку і допомогу в боротьбі за справедливість і життя... -= це і є реалізація однієї з важливіших зовнішних функцій держави, яка покладена на преза і відповідні держ.інституції.
03.05.2026 13:46 Ответить
Так. Така тяжка доля президента, особливо з кварталу95, коли зловили на крадіжках друзів. Саме час донести візію 50+країнам щоб, не дай боже, не взяли за сраку - треба чимось засцяти очі лохторату.
03.05.2026 13:53 Ответить
Честь держави розпочинається з честі людей.котрі при владі.Тепер можеш розказувати про честь знову...
03.05.2026 15:26 Ответить
Армения же вроде бы как в одкб?)))
03.05.2026 13:53 Ответить
туск, ти готовий до скорочення твоїх заокіянських "захисничків"?
03.05.2026 14:01 Ответить
І ніхто його не ліквідовує, хоча єреван насичений кацапами
03.05.2026 14:30 Ответить
Намародерив за тиждень знову вивозе намародерене вова
03.05.2026 14:40 Ответить
 
 