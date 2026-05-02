РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6559 посетителей онлайн
Новости Войска США в Европе
1 321 14

Туск призвал остановить распад трансатлантического сообщества

Дональд Туск: нужно остановить распад нашего альянса

Глава польского правительства Дональд Туск призвал союзников укреплять трансатлантическое сотрудничество и противодействовать его распаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в X после объявления США о выводе 5 тысяч военных из Германии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Самую большую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту губительную тенденцию", – написал премьер Польши.

Что предшествовало?

Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных. По словам чиновников Пентагона, этот шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали США в войне против Ирана.

НАТО ведет консультации с Соединенными Штатами, чтобы получить разъяснения относительно решения Вашингтона о выводе части американского военного контингента с территории Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп допускает сокращение численности войск США в Италии и Испании

Автор: 

НАТО (10579) Пентагон (1509) Туск Дональд (881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Краснов буде зі шкіри лізти щоб розвалити і боягузливо звинуватити когось в цьому
показать весь комментарий
02.05.2026 14:15 Ответить
+6
Зупиніть Трампа з його прогресуючою деменцією,
інакше боляче стане всьому цивілізованому світу ,
крім кремлівського виродка , Сі Цзіньпіна і Дональда 🤬
показать весь комментарий
02.05.2026 14:17 Ответить
+3
Страшно, пшеки? А ви ж такі були пихаті до цього. Казали, що вас мамерика захистить.

https://www.president.pl/archives/andrzej-duda/news/the-alliance-with-the-us-is-strong%2C93812
показать весь комментарий
02.05.2026 14:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усувати треба спочатку причину, а не наслідки. Четверта спроба!
показать весь комментарий
02.05.2026 14:10 Ответить
Краснов буде зі шкіри лізти щоб розвалити і боягузливо звинуватити когось в цьому
показать весь комментарий
02.05.2026 14:15 Ответить
Зупиніть Трампа з його прогресуючою деменцією,
інакше боляче стане всьому цивілізованому світу ,
крім кремлівського виродка , Сі Цзіньпіна і Дональда 🤬
показать весь комментарий
02.05.2026 14:17 Ответить
Страшно, пшеки? А ви ж такі були пихаті до цього. Казали, що вас мамерика захистить.

https://www.president.pl/archives/andrzej-duda/news/the-alliance-with-the-us-is-strong%2C93812
показать весь комментарий
02.05.2026 14:20 Ответить
Для цього не треба бикувати на прохання трумпа. Це по перше.
показать весь комментарий
02.05.2026 14:32 Ответить
У Трампа хатєлок сім п'ятниць на тиждень і всі різні. Йому в лікарню пора.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:46 Ответить
Все колись слабне і розпадається, мабуть і НАТО прийшов час 😞
показать весь комментарий
02.05.2026 14:33 Ответить
Це у європейців така інтернаціональна забава - закликати самих себе.
показать весь комментарий
02.05.2026 14:34 Ответить
Тільки починати зупиняти цей процес розпаду Туску треба з президента Навроцього з PISу "Конфедерації" і фашиста Брауна з його партією!
показать весь комментарий
02.05.2026 14:38 Ответить
Там не тільки Навроцького , там суцільна біда ---- На початку 2025 року в Польщі діяло 1463 компанії, хоча б одним акціонером яких був російський громадянин або компанія. Це число зростає, незважаючи на санкції, і ця діяльність переважно стосується транспорту, торгівлі та будівництва.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:31 Ответить
Поляк то не нація - то професія.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:54 Ответить
А нафіг воно потрібно? Якщо Путіну треба послухати щось смішне, він слухає Рютте. Турки можуть воювати з греками, за Балтію ніхто воювати не буде, США буде воювати за Ізраїль, Словаччіна буде воювати за Росію.
показать весь комментарий
02.05.2026 14:43 Ответить
Не всіх союзників потрібно попереджати про таку небезпеку, а персонально кожного американця.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:09 Ответить
пол миллиарда европидаров сидят трусятся от страха от 2 миллионной армии *****. и это еще даже китай им не угрожает.

фу, *****, ничтожества
показать весь комментарий
02.05.2026 22:09 Ответить
 
 