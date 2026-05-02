Туск призвал остановить распад трансатлантического сообщества

Глава польского правительства Дональд Туск призвал союзников укреплять трансатлантическое сотрудничество и противодействовать его распаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в X после объявления США о выводе 5 тысяч военных из Германии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Самую большую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту губительную тенденцию", – написал премьер Польши.

Что предшествовало?

Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных. По словам чиновников Пентагона, этот шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали США в войне против Ирана.

НАТО ведет консультации с Соединенными Штатами, чтобы получить разъяснения относительно решения Вашингтона о выводе части американского военного контингента с территории Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп допускает сокращение численности войск США в Италии и Испании