Туск призвал остановить распад трансатлантического сообщества
Глава польского правительства Дональд Туск призвал союзников укреплять трансатлантическое сотрудничество и противодействовать его распаду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в X после объявления США о выводе 5 тысяч военных из Германии.
"Самую большую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту губительную тенденцию", – написал премьер Польши.
Что предшествовало?
Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных. По словам чиновников Пентагона, этот шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали США в войне против Ирана.
НАТО ведет консультации с Соединенными Штатами, чтобы получить разъяснения относительно решения Вашингтона о выводе части американского военного контингента с территории Германии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
інакше боляче стане всьому цивілізованому світу ,
крім кремлівського виродка , Сі Цзіньпіна і Дональда 🤬
https://www.president.pl/archives/andrzej-duda/news/the-alliance-with-the-us-is-strong%2C93812
фу, *****, ничтожества