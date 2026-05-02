Туск закликав зупинити розпад трансатлантичної спільноти

Глава польського уряду Дональд Туск закликав союзників зміцнювати трансатлантичну співпрацю та протидіяти її розпаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це він написав в Х після оголошення США про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.

"Найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію", – написав прем'єр Польщі.

Що передувало?

Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. За словами посадовців Пентагону, цей крок пов'язаний із незадоволенням Дональда Трампа рівнем допомоги, яку європейські союзники надали США у війні проти Ірану.

НАТО веде консультації зі Сполученими Штатами, щоб отримати роз’яснення щодо рішення Вашингтона про виведення частини американського військового контингенту з території Німеччини.

+7
Краснов буде зі шкіри лізти щоб розвалити і боягузливо звинуватити когось в цьому
02.05.2026 14:15 Відповісти
+7
Зупиніть Трампа з його прогресуючою деменцією,
інакше боляче стане всьому цивілізованому світу ,
крім кремлівського виродка , Сі Цзіньпіна і Дональда 🤬
02.05.2026 14:17 Відповісти
+4
Страшно, пшеки? А ви ж такі були пихаті до цього. Казали, що вас мамерика захистить.

https://www.president.pl/archives/andrzej-duda/news/the-alliance-with-the-us-is-strong%2C93812
02.05.2026 14:20 Відповісти
Усувати треба спочатку причину, а не наслідки. Четверта спроба!
02.05.2026 14:10 Відповісти
02.05.2026 14:15 Відповісти
Для цього не треба бикувати на прохання трумпа. Це по перше.
02.05.2026 14:32 Відповісти
У Трампа хатєлок сім п'ятниць на тиждень і всі різні. Йому в лікарню пора.
02.05.2026 16:46 Відповісти
Все колись слабне і розпадається, мабуть і НАТО прийшов час 😞
02.05.2026 14:33 Відповісти
Це у європейців така інтернаціональна забава - закликати самих себе.
02.05.2026 14:34 Відповісти
Тільки починати зупиняти цей процес розпаду Туску треба з президента Навроцього з PISу "Конфедерації" і фашиста Брауна з його партією!
02.05.2026 14:38 Відповісти
Там не тільки Навроцького , там суцільна біда ---- На початку 2025 року в Польщі діяло 1463 компанії, хоча б одним акціонером яких був російський громадянин або компанія. Це число зростає, незважаючи на санкції, і ця діяльність переважно стосується транспорту, торгівлі та будівництва.
02.05.2026 16:31 Відповісти
Поляк то не нація - то професія.
02.05.2026 16:54 Відповісти
А нафіг воно потрібно? Якщо Путіну треба послухати щось смішне, він слухає Рютте. Турки можуть воювати з греками, за Балтію ніхто воювати не буде, США буде воювати за Ізраїль, Словаччіна буде воювати за Росію.
02.05.2026 14:43 Відповісти
Не всіх союзників потрібно попереджати про таку небезпеку, а персонально кожного американця.
02.05.2026 16:09 Відповісти
пол миллиарда европидаров сидят трусятся от страха от 2 миллионной армии *****. и это еще даже китай им не угрожает.

фу, *****, ничтожества
02.05.2026 22:09 Відповісти
 
 