Туск закликав зупинити розпад трансатлантичної спільноти

Глава польського уряду Дональд Туск закликав союзників зміцнювати трансатлантичну співпрацю та протидіяти її розпаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав в Х після оголошення США про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.

"Найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію", – написав прем'єр Польщі.

Що передувало?

Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. За словами посадовців Пентагону, цей крок пов'язаний із незадоволенням Дональда Трампа рівнем допомоги, яку європейські союзники надали США у війні проти Ірану.

НАТО веде консультації зі Сполученими Штатами, щоб отримати роз’яснення щодо рішення Вашингтона про виведення частини американського військового контингенту з території Німеччини.

