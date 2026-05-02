Туск закликав зупинити розпад трансатлантичної спільноти
Глава польського уряду Дональд Туск закликав союзників зміцнювати трансатлантичну співпрацю та протидіяти її розпаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав в Х після оголошення США про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.
"Найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію", – написав прем'єр Польщі.
Що передувало?
Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. За словами посадовців Пентагону, цей крок пов'язаний із незадоволенням Дональда Трампа рівнем допомоги, яку європейські союзники надали США у війні проти Ірану.
НАТО веде консультації зі Сполученими Штатами, щоб отримати роз’яснення щодо рішення Вашингтона про виведення частини американського військового контингенту з території Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
інакше боляче стане всьому цивілізованому світу ,
крім кремлівського виродка , Сі Цзіньпіна і Дональда 🤬
https://www.president.pl/archives/andrzej-duda/news/the-alliance-with-the-us-is-strong%2C93812
фу, *****, ничтожества