Трамп допускає скорочення чисельності військ США в Італії та Іспанії

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість скорочення чисельності американських військ в Іспанії та Італії через незгоду керівництва цих країн із війною проти Ірану.

"Можливо, я розгляну це, чому ні, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі 30 квітня. – Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія показала себе жахливо, просто жахливо".

За день до цього американський лідер висловився щодо аналогічного скорочення чисельності військ у Німеччині й зазначив, що ухвалить рішення "в найкоротші терміни".

Скільки військових США у цих країнах

На кінець 2025 року в Італії перебували приблизно 12 з половиною тисяч військовослужбовців США, в Іспанії – понад 3 800. У Німеччині їх було близько 35 тисяч.

Що передувало?

  • Президент США раніше різко критикував партнерів по НАТО, заявляючи про їхню нездатність допомогти в американсько-ізраїльській операції проти Ірану чи в забезпеченні безперешкодного руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку.
  • Говорячи про одну зі своїх найближчих до недавнього часу союзниць у Європі, прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, Трамп у квітні заявив, що вона не має "мужності" щодо Ірану.
  • Минулого місяця Дональд Трамп пригрозив запровадити повномасштабне торгове ембарго США щодо Іспанії після того, як цей європейський союзник Вашингтона відмовився дозволити американським військовим використовувати свої бази для операцій, пов’язаних із ударами по Ірану.
  • 1 квітня Трамп заявив Reuters, що він "абсолютно" розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через брак підтримки альянсом цілей США в Ірані. 

Буду піддавлювати непослушків - а то вже почали на мене батон крошити - Трамп
01.05.2026 08:42 Відповісти
Зміни прапорець, москаль.
01.05.2026 09:28 Відповісти
Та хоть всрися,старий мерзотник,але менше 76 тис. не скоротиш. Давай війська з Іспанії в Польщу, а з Італії в країни Балтії.
01.05.2026 08:50 Відповісти
Цй стиль політики буде названо "гумовий батон трампа" - жувати мільйон раз одне те саме, коли більше нічого сказати.
01.05.2026 11:06 Відповісти
 
 