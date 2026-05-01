Трамп допускає скорочення чисельності військ США в Італії та Іспанії

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість скорочення чисельності американських військ в Іспанії та Італії через незгоду керівництва цих країн із війною проти Ірану.

"Можливо, я розгляну це, чому ні, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі 30 квітня. – Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія показала себе жахливо, просто жахливо".

За день до цього американський лідер висловився щодо аналогічного скорочення чисельності військ у Німеччині й зазначив, що ухвалить рішення "в найкоротші терміни".

Скільки військових США у цих країнах

На кінець 2025 року в Італії перебували приблизно 12 з половиною тисяч військовослужбовців США, в Іспанії – понад 3 800. У Німеччині їх було близько 35 тисяч.

