Трамп допускает сокращение численности войск США в Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Испании и Италии из-за несогласия руководства этих стран с войной против Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Возможно, я рассмотрю это, почему бы и нет, - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 30 апреля. - Италия нам ничем не помогла, а Испания показала себя ужасно, просто ужасно".

За день до этого американский лидер высказался по поводу аналогичного сокращения численности войск в Германии и отметил, что примет решение "в кратчайшие сроки".

Сколько военных США в этих странах

На конец 2025 года в Италии находилось примерно 12 с половиной тысяч военнослужащих США, в Испании – более 3 800. В Германии их было около 35 тысяч.

Что предшествовало?