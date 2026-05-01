Трамп допускает сокращение численности войск США в Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Испании и Италии из-за несогласия руководства этих стран с войной против Ирана.

"Возможно, я рассмотрю это, почему бы и нет, - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 30 апреля. - Италия нам ничем не помогла, а Испания показала себя ужасно, просто ужасно".

За день до этого американский лидер высказался по поводу аналогичного сокращения численности войск в Германии и отметил, что примет решение "в кратчайшие сроки".

Сколько военных США в этих странах

На конец 2025 года в Италии находилось примерно 12 с половиной тысяч военнослужащих США, в Испании – более 3 800. В Германии их было около 35 тысяч.

Что предшествовало?

  • Президент США ранее резко критиковал партнеров по НАТО, заявляя об их неспособности помочь в американо-израильской операции против Ирана или в обеспечении беспрепятственного движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
  • Говоря об одной из своих ближайших до недавнего времени союзниц в Европе, премьер-министре Италии Джорджи Мэлони, Трамп в апреле заявил, что ей не хватает "мужества" в отношении Ирана.
  • В прошлом месяце Дональд Трамп пригрозил ввести полномасштабное торговое эмбарго США в отношении Испании после того, как этот европейский союзник Вашингтона отказался разрешить американским военным использовать свои базы для операций, связанных с ударами по Ирану.
  • 1 апреля Трамп заявил Reuters, что он "абсолютно" рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО из-занедостаточной поддержки альянсом целей США в Иране. 

Буду піддавлювати непослушків - а то вже почали на мене батон крошити - Трамп
01.05.2026 08:42 Ответить
Зміни прапорець, москаль.
01.05.2026 09:28 Ответить
Та хоть всрися,старий мерзотник,але менше 76 тис. не скоротиш. Давай війська з Іспанії в Польщу, а з Італії в країни Балтії.
01.05.2026 08:50 Ответить
Цй стиль політики буде названо "гумовий батон трампа" - жувати мільйон раз одне те саме, коли більше нічого сказати.
01.05.2026 11:06 Ответить
 
 