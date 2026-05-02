Бабиш заявил, что впервые встретится с Зеленским в Ереване, но в Киев не поедет

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в воскресенье, 3 мая, проведет краткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Армении в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Об этом Бабиш сообщил порталу iDnes.cz.

Первые подробности

Как отмечается, в Ереване чешский премьер впервые лично встретится с Владимиром Зеленским после вступления в должность. В то же время темы предстоящих переговоров он не раскрыл.

"Я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и президентом Молдовы. Впервые я также проведу переговоры с президентом Украины Зеленским. Важно, чтобы мы встретились", — отметил Бабиш.

Впрочем, он заявил, что пока не планирует посещать Украину.

"Нет, я не поеду в Киев", - добавил премьер Чехии.

Он также отметил, что в будущем может провести встречу с Зеленским во время конференции в Польше, которая, вероятно, будет посвящена восстановлению Украины.

Что предшествовало?

Ранее Бабиш обвинил экс-премьера Великобритании Джонсона в срыве мирного соглашения между Украиной и РФ в 2022 году.

