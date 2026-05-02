РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6626 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Чехии
2 354 27

Бабиш заявил, что впервые встретится с Зеленским в Ереване, но в Киев не поедет

Бабиш встретится с Зеленским

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в воскресенье, 3 мая, проведет краткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Армении в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Об этом Бабиш сообщил порталу iDnes.cz, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Как отмечается, в Ереване чешский премьер впервые лично встретится с Владимиром Зеленским после вступления в должность. В то же время темы предстоящих переговоров он не раскрыл.

"Я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и президентом Молдовы. Впервые я также проведу переговоры с президентом Украины Зеленским. Важно, чтобы мы встретились", — отметил Бабиш.

Впрочем, он заявил, что пока не планирует посещать Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия будет выполнять обязательства перед НАТО, - Бабиш

"Нет, я не поеду в Киев", - добавил премьер Чехии.

Он также отметил, что в будущем может провести встречу с Зеленским во время конференции в Польше, которая, вероятно, будет посвящена восстановлению Украины.

Что предшествовало?

  • Ранее Бабиш обвинил экс-премьера Великобритании Джонсона в срыве мирного соглашения между Украиной и РФ в 2022 году.

Читайте также: Фицо и Бабиш поддержали Орбана перед парламентскими выборами

Автор: 

Зеленский Владимир (24112) Бабиш Андрей (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Сцикун.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:15 Ответить
+8
Коли вже нарколига долітаєтья,дуже треба..
показать весь комментарий
02.05.2026 10:14 Ответить
+6
З якої дати Вірменія - це Європа?
показать весь комментарий
02.05.2026 10:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже нарколига долітаєтья,дуже треба..
показать весь комментарий
02.05.2026 10:14 Ответить
Сцикун.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:15 Ответить
бо яйц..і крємлівськими дверима защемили

.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:07 Ответить
Логично. Зебобика лечге где-то в Европе надыбать чем в Киеве.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:16 Ответить
З якої дати Вірменія - це Європа?
показать весь комментарий
02.05.2026 10:18 Ответить
В "євроконкурсі гомосексуалістов" беруть участь ще Молдова, Грузія, Албанія та Австралія.
Приблизно те ж саме і з футболом.
Виходить, вони теж - ЄС?
показать весь комментарий
02.05.2026 10:34 Ответить
Туреччина теж в процесі. Тільки вона ще й в НАТО, на відміну від Вірменії, яка тільки виходить з ОДКБ.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:36 Ответить
Туреччина совком не була ніколи.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:44 Ответить
Але від членства в ЄС не відмовляються.
Попри те, що ісламська країна, в якій для "гомосексуалістів" все сумно.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:49 Ответить
Так ви і не принижуйтесь. Продовжуйте гордо нести скрєпи в маси.
Трєтій Рім, послєдній оплот, всьо такоє.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:55 Ответить
І так, між іншим.
Слово "крінж" - англійського походження. Не принижуйтесь використанням його, коли є скрєпний аналог.
Одразу кажу, рекламувати не буду. Якщо вам родная культура - не порожній звук, вивчіть це питання самостійно.
показать весь комментарий
02.05.2026 10:57 Ответить
Зеленский бывает в Украине?
показать весь комментарий
02.05.2026 10:19 Ответить
Ще одни претендент на "золоту акцію" Орбана у колгоспі ЄС ?
показать весь комментарий
02.05.2026 10:16 Ответить
ну ні так ні-чеського орбана нам тут не потрібно
показать весь комментарий
02.05.2026 10:25 Ответить
наш Лідор любив виступати в Карлових Варах перед путінськими олігархами. З коронним номером - висміювання хохлів
показать весь комментарий
02.05.2026 10:39 Ответить
Ссиш 😸. До Києва. А взагалі вже Зеленський до Єревана добрався , скоро вояж по Африці, ну а далі все... Тільки до дикого за пінгвінами.
показать весь комментарий
02.05.2026 11:06 Ответить
Бабіш - трус
показать весь комментарий
02.05.2026 11:08 Ответить
правильно. Не їдь до Київа. Тут можно отримати дрон від друга Владіміра.
показать весь комментарий
02.05.2026 11:19 Ответить
А принц Гаррі не засцав
показать весь комментарий
02.05.2026 11:22 Ответить
Принц Гаррі монаршої крові і бойовий офіцер

.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:09 Ответить
А что шашлычник забыл в Ереване?
показать весь комментарий
02.05.2026 12:06 Ответить
Підлапотні паскуди здибаються на дружній території
показать весь комментарий
02.05.2026 12:31 Ответить
 
 