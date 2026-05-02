Бабіш заявив, що вперше зустрінеться із Зеленським у Єревані, але до Києва не поїде
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю, 3 травня, проведе коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії в межах саміту Європейської політичної спільноти.
Про це Бабіш повідомив порталу iDnes.cz., інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, у Єревані чеський прем’єр уперше особисто зустрінеться з Володимиром Зеленським після вступу на посаду. Водночас теми майбутніх переговорів він не розкрив.
"Я також проведу короткі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, прем'єр-міністром Сербії та президентом Молдови. Вперше я також проведу переговори з президентом України Зеленським. Важливо, щоб ми зустрілися", - зазначив Бабіш.
Втім він заявив, що наразі не планує відвідувати Україну.
"Ні, я не поїду до Києва", - додав прем'єр Чехії.
Він також зазначив, що в майбутньому може провести зустріч із Зеленським під час конференції в Польщі, яку, ймовірно, буде присвячено відновленню України.
Що передувало?
- Раніше Бабіш звинуватив експрем’єра Британії Джонсона у зриві мирної угоди між Україною та РФ у 2022 році.
