2 385 27

Бабіш заявив, що вперше зустрінеться із Зеленським у Єревані, але до Києва не поїде

бабіш зустрінеться із Зеленським

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю, 3 травня, проведе коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії в межах саміту Європейської політичної спільноти.

Про це Бабіш повідомив порталу iDnes.cz., інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

Як зазначається, у Єревані чеський прем’єр уперше особисто зустрінеться з Володимиром Зеленським після вступу на посаду. Водночас теми майбутніх переговорів він не розкрив.

"Я також проведу короткі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, прем'єр-міністром Сербії та президентом Молдови. Вперше я також проведу переговори з президентом України Зеленським. Важливо, щоб ми зустрілися", - зазначив Бабіш.

Втім він заявив, що наразі не планує відвідувати Україну.

"Ні, я не поїду до Києва", - додав прем'єр Чехії.

Він також зазначив, що в майбутньому може провести зустріч із Зеленським під час конференції в Польщі, яку, ймовірно, буде присвячено відновленню України.

Що передувало?

  • Раніше Бабіш звинуватив експрем’єра Британії Джонсона у зриві мирної угоди між Україною та РФ у 2022 році.

Автор: 

Зеленський Володимир Бабіш Андрей
Топ коментарі
+9
Сцикун.
показати весь коментар
02.05.2026 10:15 Відповісти
+8
Коли вже нарколига долітаєтья,дуже треба..
02.05.2026 10:14
показати весь коментар
02.05.2026 10:14 Відповісти
+6
З якої дати Вірменія - це Європа?
показати весь коментар
02.05.2026 10:18 Відповісти
бо яйц..і крємлівськими дверима защемили
02.05.2026 12:07

.
показати весь коментар
02.05.2026 12:07 Відповісти
Логично. Зебобика лечге где-то в Европе надыбать чем в Киеве.
02.05.2026 10:16
показати весь коментар
02.05.2026 10:16 Відповісти
З якої дати Вірменія - це Європа?
показати весь коментар
02.05.2026 10:18 Відповісти
В "євроконкурсі гомосексуалістов" беруть участь ще Молдова, Грузія, Албанія та Австралія.
Приблизно те ж саме і з футболом.
Виходить, вони теж - ЄС?
показати весь коментар
02.05.2026 10:34 Відповісти
Туреччина теж в процесі. Тільки вона ще й в НАТО, на відміну від Вірменії, яка тільки виходить з ОДКБ.
02.05.2026 10:36
показати весь коментар
02.05.2026 10:36 Відповісти
Туреччина совком не була ніколи.
показати весь коментар
02.05.2026 10:44 Відповісти
Але від членства в ЄС не відмовляються.
Попри те, що ісламська країна, в якій для "гомосексуалістів" все сумно.
показати весь коментар
02.05.2026 10:49 Відповісти
Так ви і не принижуйтесь. Продовжуйте гордо нести скрєпи в маси.
Трєтій Рім, послєдній оплот, всьо такоє.
показати весь коментар
02.05.2026 10:55 Відповісти
І так, між іншим.
Слово "крінж" - англійського походження. Не принижуйтесь використанням його, коли є скрєпний аналог.
Одразу кажу, рекламувати не буду. Якщо вам родная культура - не порожній звук, вивчіть це питання самостійно.
показати весь коментар
02.05.2026 10:57 Відповісти
Зеленский бывает в Украине?
показати весь коментар
02.05.2026 10:19 Відповісти
Ще одни претендент на "золоту акцію" Орбана у колгоспі ЄС?
02.05.2026 10:16
показати весь коментар
02.05.2026 10:16 Відповісти
ну ні так ні-чеського орбана нам тут не потрібно
02.05.2026 10:25
показати весь коментар
02.05.2026 10:25 Відповісти
наш Лідор любив виступати в Карлових Варах перед путінськими олігархами. З коронним номером - висміювання хохлів
02.05.2026 10:39
показати весь коментар
02.05.2026 10:39 Відповісти
Ссиш 😸. До Києва. А взагалі вже Зеленський до Єревана добрався, скоро вояж по Африці, ну а далі все...
02.05.2026 11:06
показати весь коментар
02.05.2026 11:06 Відповісти
Бабіш - трус
показати весь коментар
02.05.2026 11:08 Відповісти
правильно. Не їдь до Київа. Тут можно отримати дрон від друга Владіміра.
02.05.2026 11:19
показати весь коментар
02.05.2026 11:19 Відповісти
А принц Гаррі не засцав
показати весь коментар
02.05.2026 11:22 Відповісти
Принц Гаррі монаршої крові і бойовий офіцер
02.05.2026 12:09

.
показати весь коментар
02.05.2026 12:09 Відповісти
А что шашлычник забыл в Ереване?
показати весь коментар
02.05.2026 12:06 Відповісти
Підлапотні паскуди здибаються на дружній території
02.05.2026 12:31
показати весь коментар
02.05.2026 12:31 Відповісти
 
 