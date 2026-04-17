Чехія виконуватиме зобов’язання перед НАТО, - Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запевнив генсека НАТО Марка Рютте, що країна працює над збільшенням оборонних витрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють České Noviny.

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Уряд Чехії зазнав критики через те, що в бюджеті цього року витрати на оборону становлять менше ніж 2% ВВП. Водночас союзники по НАТО на саміті в Гаазі у 2025 році домовилися прагнути до рівня 5%.

Різні підходи до підрахунків

Бабіш заявив Рютте, що Прага вважає обороноздатність і союзницькі зобов’язання пріоритетом, однак між сторонами є розбіжності в оцінках.

"Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості", – наголосив Бабіш.

За його словами, сторони обміняються даними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні.

Прем’єр пояснив, що оборонні витрати Чехії за останні роки зросли вчетверо завдяки зростанню економіки, хоча це не завжди відображається у відсотковому співвідношенні до ВВП.

"Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП. Але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання", – заявив Бабіш.

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Позиція НАТО

Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що Чехія залишається надійним союзником і має намір посилювати свій внесок у колективну безпеку.

"Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання", – заявив Рютте.

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