Чехія виконуватиме зобов’язання перед НАТО, - Бабіш
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запевнив генсека НАТО Марка Рютте, що країна працює над збільшенням оборонних витрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють České Noviny.
Уряд Чехії зазнав критики через те, що в бюджеті цього року витрати на оборону становлять менше ніж 2% ВВП. Водночас союзники по НАТО на саміті в Гаазі у 2025 році домовилися прагнути до рівня 5%.
Різні підходи до підрахунків
Бабіш заявив Рютте, що Прага вважає обороноздатність і союзницькі зобов’язання пріоритетом, однак між сторонами є розбіжності в оцінках.
"Важливо, щоб ми знали очікування один одного та наші можливості", – наголосив Бабіш.
За його словами, сторони обміняються даними та обговорять їх перед самітом в Анкарі в липні.
Прем’єр пояснив, що оборонні витрати Чехії за останні роки зросли вчетверо завдяки зростанню економіки, хоча це не завжди відображається у відсотковому співвідношенні до ВВП.
"Я розумію, що правила базуються на відсотках від ВВП. Я колись пояснював це президенту Трампу в НАТО, що у всіх нас різний ВВП. Але ми зробимо все, щоб просто виконати всі наші зобов'язання", – заявив Бабіш.
Позиція НАТО
Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що Чехія залишається надійним союзником і має намір посилювати свій внесок у колективну безпеку.
"Збільшення витрат на оборону є необхідним для того, щоб ми мали сили, ресурси та можливості для захисту наших громадян. Ми знаємо, і це стосується всіх союзників, що ухвалювати рішення щодо бюджетів та збільшувати витрати на оборону непросто. Однак, зрештою, безпека є основою процвітання", – заявив Рютте.
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