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Новини Заяви Трампа про НАТО
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МЗС Чехії відмежувалося від заяв Павела, що Трамп нашкодив НАТО більше за Путіна

МЗС Чехії прокоментувало заяви Павела про Трампа та НАТО

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що нещодавні заяви президента Петра Павела щодо американського лідера Дональда Трампа не відображають офіційну позицію чеського уряду.

Про це йдеться у заяві відомства в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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МЗС не розділяє позицію Павела 

"У зв'язку з оприлюдненими в медіа висловлюваннями президента Чеської Республіки Петра Павела на адресу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що пролунали цього тижня в Празькому університеті, Міністерство закордонних справ Чеської Республіки висловлює жаль з приводу їхнього змісту та наголошує, що ці висловлювання не представляють офіційну позицію уряду Чеської Республіки", - сказано в заяві.

У МЗС додали, що уряд країни "надає принципового значення силі, єдності та надійності НАТО, а також міцному трансатлантичному партнерству між Європою та Сполученими Штатами".

Крім того, міністерство заявило, що нинішній стан чесько-американських відносин є надзвичайно міцним і продовжує поглиблюватися.

Читайте також: Трамп вже зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж Путін, - Павел

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше Президент Чехії Петр Павел заявив, що президент США Дональд Трамп вже нашкодив авторитету НАТО більше, ніж це вдалося російському диктатору Володимиру Путіну.

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Автор: 

НАТО (7342) Чехія (1852) Трамп Дональд (9081) Павел Петр (229)
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Топ коментарі
+23
Нууу, скажімо МЗС Бабіша - так буде правильніше. А щодо Пааела, то він таки мав рацію.
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12.04.2026 23:41 Відповісти
+15
Петер Павел має здоровий глузд-респект...
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12.04.2026 23:43 Відповісти
+8
Котись къуям, моцкалику.🥳
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12.04.2026 23:58 Відповісти

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