МИД Чехии отмежевался от заявлений Павела о том, что Трамп нанес ущерб НАТО больше, чем Путин
Министерство иностранных дел Чехии заявило, что недавние высказывания президентаПетра Павела в адрес американского лидера Дональда Трампа не отражают официальную позицию чешского правительства.
Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
МИД не разделяет позицию Павела
"В связи с обнародованными в СМИ высказываниями президента Чешской Республики Петра Павела в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, прозвучавшими на этой неделе в Пражском университете, Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает сожаление по поводу их содержания и подчеркивает, что эти высказывания не представляют официальную позицию правительства Чешской Республики", — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что правительство страны "придает принципиальное значение силе, единству и надежности НАТО, а также прочному трансатлантическому партнерству между Европой и Соединенными Штатами".
Кроме того, министерство заявило, что нынешнее состояние чешско-американских отношений является чрезвычайно прочным и продолжает углубляться.
Что предшествовало?
Напомним, что ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп уже нанес ущерб авторитету НАТО больше, чем это удалось российскому диктатору Владимиру Путину.
а позиція холуя пуйла бабіша - раковая
Америка не будет посылать баржи с куплеными или мобилизованными пацанами на защиту дуп каких то там стран которые которые сами за себя воевать не хотят и которые 96% американцев на карте днём с огнём не найдут.
Не будет никто и рисковать ядерной войной ради этого.
Скоро Трампом і дітей будуть лякати.
яйцярішучість...