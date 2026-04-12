МИД Чехии отмежевался от заявлений Павела о том, что Трамп нанес ущерб НАТО больше, чем Путин

МИД Чехии прокомментировал заявления Павела о Трампе и НАТО

Министерство иностранных дел Чехии заявило, что недавние высказывания президентаПетра Павела в адрес американского лидера Дональда Трампа не отражают официальную позицию чешского правительства.

МИД не разделяет позицию Павела 

"В связи с обнародованными в СМИ высказываниями президента Чешской Республики Петра Павела в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, прозвучавшими на этой неделе в Пражском университете, Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает сожаление по поводу их содержания и подчеркивает, что эти высказывания не представляют официальную позицию правительства Чешской Республики", — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что правительство страны "придает принципиальное значение силе, единству и надежности НАТО, а также прочному трансатлантическому партнерству между Европой и Соединенными Штатами".

Кроме того, министерство заявило, что нынешнее состояние чешско-американских отношений является чрезвычайно прочным и продолжает углубляться.

Читайте также: Трамп уже сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем Путин, — Павел

Что предшествовало?

Напомним, что ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп уже нанес ущерб авторитету НАТО больше, чем это удалось российскому диктатору Владимиру Путину.

Топ комментарии
+8
Нууу, скажімо МЗС Бабіша - так буде правильніше. А щодо Пааела, то він таки мав рацію.
12.04.2026 23:41 Ответить
+3
Петер Павел має здоровий глузд-респект...
12.04.2026 23:43 Ответить
+1
Трамп просто первым озвучил то что я вам говорю с 2015 года, что грубо говоря никто ни за кого воевать не будет, а мягко говоря-- что
Америка не будет посылать баржи с куплеными или мобилизованными пацанами на защиту дуп каких то там стран которые которые сами за себя воевать не хотят и которые 96% американцев на карте днём с огнём не найдут.
Не будет никто и рисковать ядерной войной ради этого.
12.04.2026 23:44 Ответить
так Павел сказав свою позицію Президента Чехії

а позиція холуя пуйла бабіша - раковая
12.04.2026 23:43 Ответить
Котись къуям, моцкалику.🥳
12.04.2026 23:58 Ответить
100% потому эти страны пока у них есть мирное время должны кинуть все ресурсы на создание ядерного оружия как это уже неоднократно озвучивал Сикорсикий, так как мир поделиться на страны у которых есть это оружие и страны их жертвы, которые по сути ничем ответить не смогут.
13.04.2026 00:00 Ответить
Павел сказав правду.
Скоро Трампом і дітей будуть лякати.
12.04.2026 23:44 Ответить
Покінчили з Орбаном так тут Бабіш з Фріцо вилізли з болота посрати
12.04.2026 23:46 Ответить
правильно, нехай уйобіщє руде не напрягається
12.04.2026 23:47 Ответить
Пан Павел має розум і має яйця рішучість...
12.04.2026 23:50 Ответить
руский хаза
12.04.2026 23:51 Ответить
 
 