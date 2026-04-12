МИД Чехии отмежевался от заявлений Павела о том, что Трамп нанес ущерб НАТО больше, чем Путин

Министерство иностранных дел Чехии заявило, что недавние высказывания президентаПетра Павела в адрес американского лидера Дональда Трампа не отражают официальную позицию чешского правительства.

Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

МИД не разделяет позицию Павела

"В связи с обнародованными в СМИ высказываниями президента Чешской Республики Петра Павела в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, прозвучавшими на этой неделе в Пражском университете, Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает сожаление по поводу их содержания и подчеркивает, что эти высказывания не представляют официальную позицию правительства Чешской Республики", — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что правительство страны "придает принципиальное значение силе, единству и надежности НАТО, а также прочному трансатлантическому партнерству между Европой и Соединенными Штатами".

Кроме того, министерство заявило, что нынешнее состояние чешско-американских отношений является чрезвычайно прочным и продолжает углубляться.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп уже нанес ущерб авторитету НАТО больше, чем это удалось российскому диктатору Владимиру Путину.

