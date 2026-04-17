Чехия будет выполнять обязательства перед НАТО, - Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заверил генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что страна работает над увеличением оборонных расходов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут České Noviny.
Правительство Чехии подверглось критике из-за того, что в бюджете этого года расходы на оборону составляют менее 2% ВВП. В то же время союзники по НАТО на саммите в Гааге в 2025 году договорились стремиться к уровню 5%.
Различные подходы к расчетам
Бабиш заявил Рютте, что Прага считает обороноспособность и союзнические обязательства приоритетом, однако между сторонами есть расхождения в оценках.
"Важно, чтобы мы знали ожидания друг друга и наши возможности", - подчеркнул Бабиш.
По его словам, стороны обменяются данными и обсудят их перед саммитом в Анкаре в июле.
Премьер пояснил, что оборонные расходы Чехии за последние годы выросли в четыре раза благодаря росту экономики, хотя это не всегда отражается в процентном соотношении к ВВП.
"Я понимаю, что правила основаны на процентах от ВВП. Я когда-то объяснял это президенту Трампу в НАТО, что у всех нас разный ВВП. Но мы сделаем все, чтобы просто выполнить все наши обязательства", - заявил Бабиш.
Позиция НАТО
Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Чехия остается надежным союзником и намерена усиливать свой вклад в коллективную безопасность.
"Увеличение расходов на оборону необходимо для того, чтобы у нас были силы, ресурсы и возможности для защиты наших граждан. Мы знаем, и это касается всех союзников, что принимать решения по бюджетам и увеличивать расходы на оборону непросто. Однако, в конечном итоге, безопасность является основой процветания", - заявил Рютте.
